„Statul la stat” ne duce astăzi la Slobozia, în Câmpia Bărăganului. Orașul are stație de epurare cu instalații modernizate acum 13 ani, dar care nu au funcționat niciodată. Culmea este că firma care s-a ocupat de lucrări și-a încasat de la primărie garanția depusă pentru bună execuție și a dispărut, deși lucrarea era prost făcută și neterminată. Vreme de peste un deceniu primarii orașului, în loc să rezolve problema, au ținut instalațiile sub cheie ca piese de muzeu. O țeapă de șase milioane de euro pe care locuitorii Sloboziei o plătesc din propriile buzunare.

În luna septembrie, actualul primar al Sloboziei, însoțit de câțiva muncitori, spărgea cu o bormașină ușa sistemului centralizat SCADA al stației de epurare. Adică, acel loc de unde se află centrul de comandă al tuturor instalațiilor. Containerul a fost încuiat în urmă cu mai bine de un deceniu și a rămas așa. După atâta timp, pe la primărie nici măcar cheia nu s-a mai găsit.

Adrian Stoicescu, director SC Urban SA Slobozia: După cum vedeți și dumneavoastră, și noi am văzut acum două săptămâni, pare organizarea de șantier a constructorului.

Adrian Stoicescu este directorul Urban Slobozia, compania care administrează stația de epurare. Proprietar este primăria. Împreună facem un tur al instalațiilor cumpărate cu milioane de euro dar care nu au funcționat niciodată.

Adrian Stoicescu, director SC Urban SA Slobozia: Ăsta, în mod normal, în interiorul lui este plin cu nămol, fermentează nămolul, printr-un sistem de pompare se aduce nămolul ca să fermenteze și acel gaz de sinteză care este transformat în biogaz este extras și folosit, ori printr-un motor transformat în energie electrică, ori poate fi folosit ca energie...

Reporter: Și nu a funcționat niciodată.

Adrian Stoicescu: Nu a funcționat niciodată. Aici arată ca și cum au fost făcute teste eventual.

Reporter: Le-au probat, să zic așa.

Adrian Stoicescu: Probate, exact.

Reporter: Și le-au lăsat așa, ia uitați pânza de paianjen.

Adrian Stoicescu: Da. Deci nu s-a mai intrat de 13 ani în zona asta.

Stația de epurare are și un sistem de deshidratare a nămolului, nou nouț . Sau cel puțin așa era acum 13 ani. Nu a funcționat niciodată. Între timp...

Adrian Stoicescu, director SC Urban SA Slobozia: Noi folosim altă metodă, care și aceasta este arhaică, exact ca și aerarea de suprafață, și anume uscarea în paturi de nămol.

Reporter: În?

Adrian Stoicescu: În paturi de nămol. Exact cum uscau bunicii și străbunicii noștri.

Reporter: Așa uscați nămolul, acum?

Adrian Stoicescu: Așa uscăm nămolul acum, da.

Valoarea totală a investiției a fost de aproximativ șase milioane de euro și a avut ca scop modernizarea stației de epurare prin realizarea așa numitei trepte biologice. La scurt timp după montarea instalațiilor, totul a fost încuiat și lăsat în paragină.

Dragoș Soare, primar Slobozia: Nepăsare, nesimțire, incompetență, și cum vreți să îi mai spuneți dumneavoastră mai departe.

Reporter: Și cetățeanul plătește.

Dragoș Soare: Cetățeanul plătește, da.

În cei 15 ani de la semnarea contractului, s-au schimbat patru primari. Toți au ignorat situația și au ascuns gunoiul sub preș. Lucrările au început în anul 2008 când primar era Gabi Ionașcu, pe atunci membru PSD. Viceprimar și președinte al comisiei de recepție era Alexandru Stoica. Ulterior acesta a devenit el însuși primar. Spune că, în timpul recepției parțiale s-au găsit mai multe neregului care au fost aduse la cunoștința constructorului însă, și în loc să remedieze situația, firma respectivă a dispărut subit din oraș. Nu înainte însă, să încaseze de la primărie mare parte din garanția pe care o depusese deși lucrarea nu era finalizată.

Alexandru Stoica, fost primar Slobozia: Cine le-a dat-o să răspundă.

Reporter: Cine le-a dat-o?

Alexandru Stoica: Domnul Ionașcu, ce s-o mai lungim, să o mai lățim, să o mai vorbim aiurea. Să spună de ce a dat-o.

Reporter: Nu l-ați întrebat, că erați vice!

Alexandru Stoica: Nici nu am știut. După aia am aflat, după ce nu a mai fost: „Bă, dar garanția?”. „Păi le-am dat-o”. „Aaa. Păi cum?”. „Uite așa.”

În prezența domnului Stoica îl sunăm pe domnul Ionașcu.

Gabi Ionașcu: Mi-e greu să cred că s-a plătit toată garanția.

Reporter: Nu, nu, 70 la sută din ea.

Gabi Ionașcu: Deci diferența de 30 la sută era garanția pentru lucrările neterminate.

Alexandru Stoica: Doi lei, ce să faci cu ei?

Gabi Ionașcu: Nu asta se subînțelege? Și atunci garanția aceea o aloci pentru terminarea lucrărilor.

Alexandru Stoica: Păi ajunge, bă, 30 la sută?

Gabi Ionașcu: Nu știu, habar nu am cât e, Sandule, 30 la sută. Și atunci din garanțiile alea se finalizau lucrările cu alt constructor.

Alexandru Stoica: Cum dracu!

Gabi Ionașcu: Se face procedură nouă, nicio problemă.

În timpul discuției, Alexandru Stoica își amintește că „modernizarea” s-a făcut cu motoare vechi luate la mâna a doua, care nici măcar nu se mai găseau pe piață.

Alexandru Stoica, fost primar Slobozia: Au adus electromotoare vechi, le-au vipsit și le-au pus în funcțiune. Nu mai există electromotoare de un metru lungime acum în epoca asta.

Reporter: Eu nu știu ce este acolo și nu mă pricep foarte bine, dar sună a țeapă așa, treaba asta.

Alexandru Stoica: Da, da. Țeapă voită, nu poți să îl pui pe ăla... Ionașcu nu întreba pe nimeni, el știa tot, se pricepea și la construcții, și la apă, și la orice.

Gabi Ionașcu: Eu știu că e militar de carieră, domnul Stoica, are vreo abilitate tehnică în sensul ăsta? Adică și eu pot afirma orice.

Alexandru Stoica: Nu mă, am întrebat și eu alți specialiști, nu eram ca tine să le știu pe toate.

Gabi Ionașcu: Da, bine, bine, nu intru în dispută cu tine Sandule, că e de prisos.

După mandatul lui Alexandru Stoica, în 2016, primar al Sloboziei a ajuns social-democratul Adrian Mocioniu. Afacerea de la stația de epurare i-a mirosit urât, așa că a decis să nu se implice în niciun fel în rezolvarea situației și să-i lase pe alții.

Adrian Mocioniu, fost primar Slobozia: Am stat deoparte în sensul că eu am venit la primărie să fac treabă, nu am venit să fiu comisarul Cattani.

Reporter: Păi da, dar aveați aia care nu funcționa acolo.

Adrian MocioniuAi DNA, ai Curte de Conturi, ai fel și fel de structuri, eu primar cu doi consilieri trebuie să mă apuc să dovedesc existența anumitor fraude, hai să fim serioși.

Alexandru Stoica, fost primar Slobozia: Ca la noi la nimeni. Las-o, mă, că merge așa, că ne-am învățat cu ea. Mă mir de băiatul ăla de după mine de ce nu a făcut pe fondul de mediu.

Reporter: Cine?

Alexandru Stoica: Mocioniu. Trebuia să fi făcut modernizarea stației, să fi prins pe fondul de mediu, să ia niște bani, că din banii locali nu ai cum... deci era ușor de făcut, dar el nici nu știe unde e stația, cred, am curaj să pun pariu.

Și uite așa au mai trecut patru ani în care toată lumea, inclusiv angajații primăriri, aproape că a uitat că, la un moment dat, la Slobozia ar fi trebuit să funcționeze o stație de epurare modernizată. După trei ani de mandat, actualul primar zice că vrea să rezolve problema. Mai întâi trebuie făcut un inventar al instalațiilor.

Dragoș Soare, primar Slobozia, 2020-prezent: Din folclorul ultimilor ani s-a indus ideea că nu sunt toate obiectivele aduse, nu tot ceea ce este pe hârtie este și în realitate, și asta trebuie să clarificăm.

Între timp Primaria s-a apucat să schimbe motoarele care fac aerarea la suprafață cu turbosuflante, o tehnologie ceva mai actuală. Alți bani, altă distracție. Cât priveste restul instalațiilor noi care au fost ținute ca piese de muzeu, nimeni nu se așteaptă să mai și funcționeze după atâția ani. Șase milioane de euro aruncați în vânt, plătiți degeaba din buzunarul fiecărui locuitor al Sloboziei.