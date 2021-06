Statul la stat. Pare ficțiune, dar este adevărat: Statul român deține o companie cu șase angajați. Trei sunt șefi

Pare un scenariu de ficțiune dar vă asigurăm că este cât se poate de adevărat. Statul român deține și întreține o companie doar pentru a citi lunar câteva apometre. Societatea aparține ministerului Economiei și nu face decât să factureze apa termală care ajunge la câteva hoteluri din Geoagiu Băi. Și, atenție: are doar trei angajați și tot atâția șefi, membri în Consiliul de Administrație. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.

Am ajuns la sediul Germisara din Geoagiu Băi într-o zi de joi. Doar unul dintre cei trei angajați era la serviciu: Lucian Popescu, omul bun la toate. Este șofer, ghid turistic, instalator, muncitor, și, în plus, mai face și curățenie.

Lucian Popescu, angajat Germisara: Am și brevet de turism, am și atestat de ghid, sunt și șofer, am toate categoriile, am atestatele pentru transport persoane

Reporter: Faceți de toate la companie.

Lucian Popescu: Venind pandemia și..., a trebuit să mă ocup și de restul problemelor. Adică eu fac curățenie la foraje, fac întreținere... Sunt mulți turiști, trebuie zilnic venit de două, trei ori și din păcate lasă în urma lor gunoaie.

Pe lângă domnul Popescu la compania Germisara mai lucrează un contabil și un economist. Acesta însă, doar part time. Restul serviciillor, printre care și cel juridic, au fost externalizate. Toată activitatea companiei constă în distribuirea apei termale către clienți, adică șase hoteluri și trei persoane fizice care au piscine.

Lucian Popescu: Acesta este forajul care vine de la aproximativ 300 de metri adâncime, apa urcă pe acestă... intră în acel rezervor de inox de aproximativ doi metri cubi, de unde prin acestă baterie de trei pompe este, prin intermediul sorbului, aspirată și pompată în funcție de clientul care dorește.

Reporter: A, și astea sunt țevile care pleacă către clienți.

Lucian Popescu: Exact.

Și cum pompele fac toată treaba, angajații companiei nu trebuie decât să citească, lunar, apometrele și, în funcție de consum, să le comunice clienților cât au de plătit.

Lucian Popescu: Astea sunt apomentrele despre care vorbeam.

Reporter: Da, da, da.

Lucian Popescu: La fiecare sfârșit de lună se citesc, se întocmește proces verbal, facem poze cu citirile și stabilim, împreună cu dânșii...

Reporter: Cât trebuie să plătească.

Lucian Popescu: Da și vin și dânșii, un reprezentant de la fiecare hotel.

Reporter: Să se uite ca să...

Lucian Popescu: Da, împreună, verificăm.

O companie, doar pentru citirea câtorva apometre

Practic, pentru a citi câteva apometre statul român se folosește de o întreagă companie.

Reporter: Are statul român, în acest moment, nevoie de o astfel de companie, cu un astfel de obiect de activitate?

Claudiu Năsui, ministrul economiei: Eu aș spune că nu.

Reporter: Nu fac decât să citească niște apometre, lunar. Asta e activitatea companiei Germisara. Cu trei angajați și Consiliul de Administrație, trei membrii, atâta fac, citesc niște apometre.

Claudiu Năsui: Nu trebuie să mă convingeți că o astfel de entitate nu trebuie să existe, exact tocmai de aceea am făcut și public lucrurile acestea și o să fac public, și să știți că nu e singura.

Cei trei angajați sunt conduși de un director general. Mirela Opra a fost numită de curând în acestă funcție și recunoaște că, activitatea pe care o au nu justifică existența unei companii. Doar că, lucrurile funcționează, așa... din inerție încă din 1990.

Mirela Opra, director general Germisara: Această societate funcționează din 1990 în forma care este și acum. Am înțeles că există discuții în sensul că, pe viitor, va fi doar un punct de lucru. Nu cred că este necesară, într-adevăr, dacă există o variantă de a fi trecuți în subordinea altei societăți sau, știu eu, altă posibilitate, să fim doar un punct de lucru, să nu mai fim o societate.

Germisara are un Consiliu de Administrație format din trei membri. Practic, câte un șef la fiecare angajat

Și cum toate acestea nu ar fi de ajuns, aflați că Germisara are și un Consiliu de Administrație format din trei membri. Practic, câte un șef la fiecare angajat. Fiecare primește o indemnizație lunară de 3.150 de lei. Unul dintre membri este chiar directorul general, al doilea, un angajat al ministerului economiei, iar al treilea un expert contabil.

Călin Știrbețiu, membru CA Germisara: Eu nu pot să discut datele unei companii, indiferent de nume sau prenume.

Reporter: E o companie de stat, e o companie publică.

Călin Știrbețiu: Știu. Nu am acest mandat, eu sunt membru în consiliul de audit, de supraveghere și administrator. Dacă doriți să discutăm despre persoana mea eu pot să vorbesc cu dumneavostră, dacă doriți să vorbiți despre compania cutare, rugamintea mea este să mergeți la proprietar, care are birou de presă.

Mirela Opra, director general Germisara: Mai pe românește, fiecare angajat cu șeful lui e aici. Conform legii legii 31 și 109, așa este legislativ normal să fie trei persoane în Consiliul de Administrație.

Anul trecut compania a avut buget de 600 de mii de lei. Din aceștia, 266 de mii au mers către șefi

Anul trecut, bugetul companiei care se ocupă cu cititul apometrelor a fost de 600 de mii de lei. Din aceștia, 266 de mii au mers către șefi, fiind „cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere”, iar 183 de mii reprezintă cheltuieli cu salariile angajaților. După mai bine de 30 de ani, mai marii ministerului economiei par să fi văzut și ei absurdul situației iar acum caută soluții astfel încât statul român să nu mai cheltuiască sute de mii de lei doar pentru a citi cîteva apometre.

Claudiu Năsui, ministrul economiei: Sunt două posibilități, nu aș vrea să anticipez foarte mult, trebuie să am discuția aceasta cu premierul, dar sunt două, sau chiar trei posibilități. Una dintre ele ar fi fuziunea cu SNAM, cu Societatea Națională a Apelor Minerale, alta este pur și simplu lichidarea voluntară, și alta este vânzarea, dar vânzarea este ilegală pentru că avem o lege care ne ilegalizează lucrul acesta.

Până atunci însă, pentru a mai face rost de niște bani, conducerea companiei a cumpărat în 2017 și un microbuz cu care să plimbe turiștii din Geoagiu Băi. Șofer și ghid turistic, același... Lucian Popescu.

Lucian Popescu: Fiind situat și lângă farmacie vin foarte mulți oameni care sunt cazați la hotelurile din Geoagiu Băi și ne întrebau cu ce pot să ajungă să viziteze castelul Corvinilor.

Reporter: A, veneau la farmacie și intrau la dumneavostră. Interesant.

Lucian Popescu: Și atunci ne-am dat seama că ar fi un plus de care ar trebui să profităm.

Editor : L.C.