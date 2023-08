Vara aceasta temperaturile au devenit insuportabile, iar bucureștenii au mai pierdut un loc unde se puteau răcori. Bazinele Ștrandului Tineretului nu mai pot fi folosite. Situația durează de 5 ani deja. Ștrandul aparține statului român prin Complexul Sportiv „Lia Manoliu”. O firmă privată a închiriat spațiul și ar fi trebuit să îl reabiliteze, însă în lipsa avizului de construcție de la Primărie a abandonat lucrările. Și totul a rămas așa. Locul este acum plin de bălării și, în absența oamenilor, a devenit casă pentru rațe. Chiar și în aceste condiții, statul român continuă să încaseze chiria lunară, așa că nu se grăbește să rezolve situația. Totul spre disperarea sportivilor care se antrenau aici, dar și a bucureștenilor topiți de căldură. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Vă dați seama că dacă nu trece mimeni pe aici, natura își urmează cursul, merge înainte, și au început să iasă bălării printre dalele de aici, de lângă piscină, și sunt destul de mari, și sunt peste tot, adică nu numai într-un loc. Un alt bazin în care, în aceste zile călduroase de vară, bucureștenii s-ar fi putut răcori, vino aici și răcorește-te dacă poți, vino puțin să vezi ce este aici, tot felul de plastice, materiale de construcții, pungi aruncate și totul pare într-o degradare continuă.

Era una dintre cele mai importante baze de natație din Capitală. Aici veneau atât sportivii de performanță pentru a se antrena, cât și mii de bucureșteni care căutau un loc să se răcorească în zilele caniculare. Acum, locul este abandonat și năpădit de bălării înalte și de doi metri.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Avem acolo niște rațe, a devenit casa rațelor, bazinul de la Tineretului servește drept casă pentru rațe, oameni nu mai sunt, așa că cred că sunt foarte liniștite și au o viață foarte frumoasă aici, nu le deranjează nimeni. Crengi de copaci aruncate direct în apă. Asta o fi tăiat-o cineva, a aruncat-o aici, cum o fi ajuns? O fi ajuns ea cumva. Da, pare tăiată, ruptă, hai să o lăsăm cum am găsit-o, am speriat rațele, le cam stricăm siesta rațelor. Piscina de aici este mult mai mică decât celelalte, este clar că este piscina pentru copii, uitați-vă ce este pe fundul ei, uitați-vă câtă mizerie. Evident că dacă nimeni nu a mai curățat-o s-a adunat praf, vegetație cu alge, s-a adunat și arată cum arată.

Bazinele aparțin Complexului Sportiv Național Lia Manoliu, instituție aflată în coordonarea Ministerului Sportului, transformat acum în Agenția Națională pentru Sport. În anul 2018, CSN „Lia Manoliu” semneaza un contract cu o societate privată prin care închiria acesteia bazinele și construcțiile aferente pentru o perioadă de 15 ani. În schimb, respectiva societate se angaja să reabiliteze ștrandul. În Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire, depusă la Primăria Generală în luna iunie 2022, se prevedea și schimbarea destinațiilor unor construcții în „spații de hotel cu fast-food la parter”. Primăria a respins emiterea autorizației și a solicitat completarea dosarului cu documente suplimenatre.

PMB: „(...) PMB a răspuns solicitării de emitere a autorizației de construire, solicitând completări ale dosarului de autorizare, precum și corelarea documentației tehnice depuse cu scopul în care a fost emis certificatul de urbanism și cu prevederile avizelor obținute în baza acestuia. Până în prezent, documentația nu a fost completată, în consecință Primăria Municipiului București nu poate da curs solicitării de emitere a autorizației de construire (...).”

Cu toate că nu avea autorizație de construcție, firma respectivă a început lucrările de reabilitare a ștrandului. Poliția locală a mers în control și a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Elisabeta Lipă, președinte Agenția Națională pentru Sport: Da, probabil, din punctul meu de vedere, Primăria Capitalei nu a dorit să dea aviz și autorizație de construire pe acel hotel. Eu nu am văzut tot proiectul, dar probabil într-o zonă sportivă, într-o bază sportivă să vezi un hotel de vreo 10 etaje, cred că ăsta ar fi fost motivul pentru care nu a primit autorizație de construire. Îmi este foarte greu să cred că atunci când ai pe birou niște proiecte de modernizare a unei baze sportive, să nu primești aviz.

Am vorbit de două ori la telefon cu reprezentantul firmei care a închiriat ștrandul, și inițial s-a arătat dispus să ofere un punct de vedere. Ulterior, nu a mai putut fi contactat. În acest moment, lucrările sunt făcute doar pe jumătate, iar totul a început să se degradeze. Din când în când, un paznic mai aruncă câte un ochi prin curte, astfel încât locul să nu fie vandalizat și distrus mai mult decât este.

Paznic: Eu acum un an, când am venit prima dată, nici nu am știut cum e apa asta, era o căldură..., am lăsat mașina acolo și direct în bazin și au venit băieții ăia: nebunule, ieși de acolo și vino la... că asta e de doi ani, trei ani așa.

Reporter: Stătută așa.

Paznic: Aoleu, mamă, mamă, mamă.

Vestea că filmăm a ajuns și la urechile angajaților Complexului Sportiv Național Lia Manoliu. Venit într-un suflet, unul dintre ei începe să se certe cu paznicul.

Reporter: Toma Petcu este numele meu, de la Digi...

Angajat firmă: De ce i-ai lăsat să intre, mă? Păi pe unde au intrat, mă?

Paznic: Păi pe unde?

Angajat firmă: Pe aici, pe la voi.

Reporter: Nu aveam voie să intrăm?

Paznic: Păi nu, că este închis și este în renovare, momentan este în conservare.

Potrivit contractului, CSN „Lia Manoliu” încasează lunar 25 de mii de euro pentru închirierea ștrandului. Fără autorizație de construcție și cu o chirie pe care este obligată să o plătească lunar, societatea care a închiriat vrea acum să renunțe la contract.

Elisabeta Lipă, președinte Agenția Națională pentru Sport: Doresc pe cale amiabilă să rupă acest contract, contract pe care „Lia Manoliu” pe bună dreptate nu are de ce să îl rupă, pentru că el este încheiat pe o perioadă de 15 ani și produce niște venituri și un beneficiu, și pentru sportul de performanță dar și pentru agrement.

În acest moment însă, nu produce niciun beneficiu. Cât va mai dura aceasta dispută, nimeni nu știe. Un lucru este însă cert. Principalii pierzători sunt sportivii de performantă și bucureștenii care, în aceste zile toride de vară, s-ar fi putut răcori aici... la ștrandul Tineretului.