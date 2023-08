„Trebuie să desființăm instituții cu totul”, spunea pe un ton grav premierul Marcel Ciolacu în timp ce ororile din azilele groazei ieșeau la iveală. A trecut timpul, scandalul s-a stins iar autoritățile și-au dat seama că nu știu prea bine ce instituții trebuie să desființeze. Așa că, tonul reformist al premierului s-a tranformat într-o banală „analiză” care se face la Ministerul Muncii. Cea mai criticată instituție a fost Agenția Națională pentru Plăți și Inspectie Socială care are filiale în toate județele. Inspectorii au fost acuzați că fac controale de mântuială și închid ochii în fața neregulilor din azile. „Suntem prea puțini”, se apără aceștia. Între timp instituțiile statului continuă să fi sfidate iar azilele, închise în urma controalelor din luna iulie, funcționează, în continuare, fără nicio problemă. Urmăriți un nou episod al campaniei „Statul la stat”.

Marcel Ciolacu, premierul României: Există o situație sincer de netolerat... este inadmisibil acest lucru.

Pe 20 iulie, după controalele făcute la azilele de bătrâni, premierul descoperea evidența: statul român are instituții slabe, inutile, populate cu angajați care nu își fac treaba și sunt plătiți degeba. Așa că, într-un demers de imagine, cerea desființarea... cităm: „cu totul” a unor instituții.

Marcel Ciolacu, premierul României: Părerea mea este că trebuie să fim mult mai curajoși și să începem să deființăm instituții cu totul care și-au dovedit incapacitatea de a face față cerințelor în acest moment.

Reporter: Care sunt acele instituții din punctul dumneavostră de vedere care ar trebui desființate cu totul?

Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii: Este evident că avem toleranță zero față de instituții care nu funcționează. La Ministerul Muncii avem, în acest moment în analiză modul în care funcționează fiecare dintre instituțiile pe care le avem la minister.

Reporter: Dacă în momentul acesta se face o analiză, cel puțin la nivelul ministerului muncii, de ce avem o declarație categorică a premierului că trebuie desființate instituții cu totul?

Simona Bucura-Oprescu: Declarația premierului cred că este binevenită, fiindcă arată că suntem fermi și avem toleranță zero în situații ca cele pe care le-am constatat cu toții.

Premierul și alți oficiali s-au ferit să nominalizeze public instituțiile

La o lună de la declarațiile premierului, la Ministerul Muncii încă se... analizează. Premierul și alți oficiali s-au ferit să nominalizeze public instituția vizată. Jurnaliștilor li s-a transmis însă „pe surse” informația că, premierul se referea la Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială.

În urma controalelor efectuate la nivel național, Marcel Ciolacu a nominalizat opt județe în care au fost găsite cele mai multe și mai grave neregului, acuzându-i pe angajații Inspecției Sociale că nu și-au făcut treaba. Printre acestea și județul Giurgiu. Aici au fost închise nu mai puțin de 21 de centre, iar directoarea instituției a fost suspendată din funcție. Am mers la sediul Agenției. În hol o întâlnim chiar pe Mariana Bardă, directoarea suspendată.

Mariana Bardă, director suspendat AJPIS Giurgiu: Asta am să o rezolv altfel, adică nu public, ați înțeles, adică nu am hotărât să dezbat public această problemă.

Reporter: Am înțeles, dar dumneavostră ați condus o instituție publică și sunteți acuzată că nu v-ați făcut treaba, tocmai de aceea sunteți suspendată din funcție.

Mariana Bardă: Asta am să o rezolv eu pe cale administrativă și..., deci nu vreau să dezbat public, nu vreau să ies în presă cu acestă problemă.

Dintr-un birou apare o funcționară care se arată dispusă să vorbescă cu noi despre modul în care funcționează instituția. Fosta șefă o forțează să intre înapoi și trage ușa după ea.

„Nu o las să vorbească. Ați venit neanunțați”

Reporter: În momentul acesta noi putem vorbi cu cineva care asigură conducerea instituției, dacă dumneavoastră nu mai sunteți?... Dumneavoastră sunteți?

Funcționară: Nu, eu vin din concediu să ajut colegii.

Mariana Bardă: Gabriela, te rog frumos.

Funcționară: Dar așa este.

Mariana Bardă: Gabriela, te rog frumos, deci nu intrăm în dezbatere...

Funcționară: Suntem puțini, dânșii nu știu?

Reporter: Dar lăsați-o doamnă să vorbească.

Mariana Bardă: Nu, nu, de ce...

Reporter: De ce nu o lăsați să vorbească?

Mariana Bardă: Nu, este altceva...

Reporter: Mai sunteți directorul instituției?

Mariana Bardă: Nu.

Reporter: Păi și atunci de ce nu lăsați colega să vorbească?

Mariana Bardă: Nu o las, nu o las. E vorba de mine, deci nu vreau să vorbească de mine.

Reporter: E vorba de instituție doamnă, dumneavoastră nu vă confundați cu instituția, e vorba de instituție.

Mariana Bardă: Haideți să respectăm niște regului de... dumneavoastră ați venit neanunțați.

Reporter: Da.

Oare ce mare secret ar fi putut să ne spună funcționara, astfel încât șefa agenției să îi închidă gura!? Deschidem ușa biroului și o rugăm pe angajată să iasă, lucru care o înfurie teribil pe Mariana Bardă.

„Sunt foarte puțini oameni”

Mariana Bardă, director suspendat AJPIS Giurgiu: Dumneavostră aveați acordul să intrați în instituție? Este o instituție publică, dar, după cum vedeți acolo este zonă administrativă.

Reporter: Nu o să intru în zona administrativă, vreau doar să vorbesc cu doamna.

Mariana Bardă: Ba da, ați intrat, vă rog frumos, nu aveți voie să depășiți spațiile, e și marcată, e zonă administrativă, dumneavoastră nu aveți voie să intrați.

Reporter: Nu înțeleg de ce vă supărați și de ce îi interziceți doamnei să vorbească.

Mariana Bardă: Nu îi interzic, dar nu aveți acces în zona administrativă.

Reporter: Doamnă, nu mai sunteți director.

Mariana Bardă: Păi, nu mai sunt, dar sunt autorizată pentru documente clasificate

Reporter: A, și sunt în zona administrativă, ia uitați că am ieșit din zona administrativă.

Mariana Bardă: Corect, da.

Reporter: Puteți veni, doamnă o secundă?! Să înțelegem de ce nu vă lasă doamna director să vorbiți.

Mariana Bardă: Flori, te rog eu să o anunți pe Mihaela Dobrescu.

Aflăm că, în tot județul, există doar trei inspectori care niciodată nu reușesc să controleze toate centrele așa cum ar trebui.

Reporter: Ce spuneți dumneavoastră că de fapt nu se pot face aceste controale amănunțite, pentru că nu sunt oameni

Funcționară: Nu sunt oameni, eu zic din prisma instituției noastre, sunt foarte puțini oameni, deci nu e...

Între timp își face apariția și funcționara care, cel puțin formal, asigura în acel moment conducerea instituției. Ne confirmă un lucru grav. Anume că inspectorii nu ajung întotdeauna în toate centrele pentru a le controla.

Reporter: În momentul acesta câți inspectori aveți?

Director interimar: Salariați? Trei inspectori.

Reporter: Trei inspectori. Păi și reușesc ei să acopere toate centrele, să facă toate verificările?

Director interimar: Asta este problema. Nu prea. Sunt puțini.

Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii: Faptul că inspectorii sociali sunt puțini nu reprezintă o scuză pentru faptul că unii dintre inspectorii sociali au închis ochii acolo unde organizațiile nonguvernamentale i-au avut deschiși.

Atâta timp cât instituția se află în subordinea ministerului care eliberează certificatul de acreditare, este puțin probabil ca lucrurile să funcționeze corect

Problema deficitului de personal este cea mai simplă metodă a inspectorilor sociali de a-și ascunde rezultatele îndoielnice. Asta, atunci când nu dau vina pe alte instituții ale statului. Din Giurgiu ajungem la Teleorman. Aici au fost descoperite patru centre fără licență care funcționau clandestin. Directorul a fost suspendat din funcție, dar spune că vina este în altă parte.

Mihăiță Ghimiș, director suspendat AJPIS Teleorman: Autoritățile locale au obligația să înștiințeze principalul furnizor de servicii sociale, adică DGASPC, ori de câte ori se înființează un serviciu nelicențiat pe raza lor și punct. Trebuia primăria, Poliția, dar nu mai spun, trebuia să ne anunțe pe noi sau pe oricine altcineva că există un serviciu, noi nu avem de unde să îl visăm, că existau patru centre clandestine.

Dincolo de un inspector social sau altul, care nu vrea, sau chiar nu are timp să își facă bine treaba, organizațiile neguvernamentale atrag atenția că este și o problemă de funcționare a sistemului în sine.

Giorgiana Pascu, manager de programe CRJ: Cred că este vorba de independența acestei instituții. Atâta timp cât ea se află în subordinea ministerului care eliberează certificatul de acreditare, este puțin probabil ca lucrurile să funcționeze corect.

Cu alte cuvinte ministerul muncii acreditează și licențiază centrele care oferă servicii sociale iar controlul acestora este exercitat tot de o instituție aflată tot în coordonarea ministerului, unde de multe ori șeful este numit politic. Așadar, până când aceste lucruri nu se vor schimba, va continua și drama bătrânilor din azile care nu vor primi servicii civilizate pentru o bătrânețe demnă și liniștită.