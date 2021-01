25 de șocuri anafilactice din cauza unei boli autoimune. Cum s-a pregătit doctorul Șerban Bubenek să fie vaccinat anti-COVID

Prof. dr. Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie Terapie-Intensivă, a spus joi seară la Digi24 că s-a vaccinat împotriva COVID, în ciuda faptului că suferă de o boală autoimună din cauza căreia a suferit 25 de șocuri anafilactice, acesta fiind și printre posibilele efecte adverse grave ale vaccinări anti-coronavirus. Managerul Institutului CC Iliescu a dezvăluit cum s-a pregătit pentru vaccinare.

„N-am niciun efect advers după vaccin. Vă fac o mărturisire care ar ține mai mult de spațiul privat, dar cred că uneori e momentul să spui tot ce știi. Am trecut prin 25 de șocuri anafilactice în ultimii opt ani, din cauza unei boli autoimune, pe care am ajuns s-o stăpânesc azi. Am avut oarece îndoieli, dar fiind medic și urmând sfaturile colegilor și fiind anestezist reanimator, având obligația să știu să tratez cel mai bine dintre toate specialitățile un șoc anafilactic, am făcut o minimă pregătire, care este de altfel recomandată și de alergologi celor care sunt alergici, și n-am avut nicio problemă, niciun fel reacție. Am luat niște medicamente banale, cu două ore înainte, un anithistaminic și un anti-inhibitor”, a spus medicul Șerban Bubenek.

„Nu știu dacă au avut efect prea mare sau nu, pentru că, din fericire, vaccinul Pfizer, dar și cel pe care îl va pune la dispoziție Moderna, e unul mult mai puțin alergenic, adică care poate produce reacții anafilactice, decât toate vaccinurile pe care le-am făcut noi de-a lungul vieții. Eu am făcut nenumărate vaccinuri, având peste 60 de ani. Acele vaccinuri aveau în compoziție o proteină animală, de obicei oul de găină. Ori aceste vaccinuri au colesterol - pe care îl avem toți în trup, și lipide, la care nu suntem sigur alergici, pentru că trăim cu colesterolul de la naștere până la moarte -, și niște proteine sintetizate, care nu se găsesc în această ordine în trup, dar nu vor da alergii. Și există o oarecare posibilitate să dezvolte o alergie eventual de la un conservant numit polietilen glicol, care e și în Moderna, și în Pfizer. Acest polietilen glicol e un excipient regăsit în foarte multe medicamente pe care le luăm și nu-l știm sau în laxative. E o probabilitate minimă să faci o reacție alergică severă, chiar dacă eșți o persoană cu susceptibilitate foarte mare de a dezvolta o astfel de reacție alergică”, a completat managerul Institutului CC Iliescu.

Medicul a explicat că s-au vaccinat circa 9 milioane de persoane din întreaga lume până acum și că doar două persoane au avut șoc anafilactic, dar au fost resuscitate foarte repede. De asemenena, alte câteva zeci de persoane au avut reacții de tip anafilactic, care nu au ajuns la șoc, ci au avut o senzație de sufocare, cu oarecare tahicardie, primind fie un tratament minimal, fie au trecut de la sine.

„Teama colegilor doctori, nedoctori de aceste reacții nu trebuie să fie exagerată. Există ghiduri care vorbesc despre posibilitatea de a da aceste medicamente antihistaminice simple cu două ore înainte de administrare, dacă au avut în antecedente un teren alergic. Am văzut foarte bine că și în cabinetele de vaccinare care se vor face la nivelul medicilor de familie va exista un spațiu destinat tratării unei reacții anafilactice. Trebuie să ai adrenalină, două perfuzii, un tub de oxigen, eventual un defibrilator. Dar nu trebuie să duci în vârful muntelui un defibrilator, mai bine îl vaccinezi pe om într-un centru din oraș”, a completat Șerban Bubenek.

Șerban Bubenek, despre medicii anti-vaccin: „Opiniile acestor oameni sunt la fel de valabile ca opiniile mele despre mecanică cuantică”

Medicul spune că teama de vaccin este nejustificată: „Îi îndemn pe cetățenii români să-și facă un punct de vedere, să citească. Vaccinarea nu e obligatorie. Ceea ce mă deranjează cel mai tare, nu doar pe mine, este că, în anumite cercuri media, există promovați în mod nejustificat niște colegi de-ai noștri ziși antivacciniști, care poartă grade pompoase de profesor. Acești 3-4 colegi poartă aceste grade de profesori nemeritat. Când în lumea civilizată de dincolo vorbești de un profesor, se spune că poate interpreta rezultatele unor studii, cum sunt cele făcute pe vaccinuri”.

„Ca să fii profesor și să poți analiza aceste date și să ai opinii, nu trebuie să fii de specialitatea respectivă, dar trebuie să ai în spate o carieră de cercetător ca să înțelegi studiile. Fără nicio excepție, marii noștri medici antivacciniști, dacă îi cauți acolo unde se caută în toată lumea, ce ai făcut ca cercetător și ca profesor, ei nu există. Nu că n-ar avea un punctaj nici măcar de asistent universitar, ei nu există. Orice cercetător din altă țară, dacă vrea să afle ceva despre un astfel de om, nu-l găsește. Și acești oameni sunt promovați inconștient”, a completat dr. Șerban Bubenek.

El a adăugat că „opiniile acestor oameni sunt la fel de valabile ca opiniile mele despre energetică sau mecanică cuantică”.

„Îndemnul meu pentru români e să treacă prin filtrul gândirii lor și să înțeleagă că vaccinarea a salvat omenirea de pandemii de variolă, difterie, poliomielită, că generația mea a avut colegi în clasele primare care își tărau o mână, un picior, pentru că nu fuseseră vaccinați de poliomielită. Până am terminat liceul, se uitau triști de pe bancă la orele de sport, pentru că nu puteau arunca nici cu o minge de baschet. Aceste lucruri nu trebuie să se mai întâmple. Feriți-vă de fake news și de profeți falși”, a subliniat medicul Șerban Bubenek.

