Cântărețul Gabriel Cotabiță a încetat din viață, a anunțat dirijorul Ionel Tudor într-un mesaj pe rețelele sociale. Artistul avea 69 de ani.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop româneasca fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și prieteni din tinerețe!”, a scris Ionel Tudor sâmbătă pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am lansat împreună piese care au bucurat generaţii de ascultători ('Noapte albastră', 'Te rog, domnişoară, nu pleca', 'Şi va mai trece-o noapte', 'Viaţa e un cazino', 'Să nu ne spunem adio', 'Poate că da, poate că nu' etc). Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România. Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita. Am împărţit multe momente ale vieţii şi carierei noastre împreună... Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace şi lumină”, a scris Ionel Tudor pe pagina sa de Facebook.

Cântărețul Adrian Enache, un vechi prieten al lui Gabriel Cotabiță, a declarat sâmbătă, la Digi24, că făceau împreună repetiții pe Revelion și că artistul fusese recent bolnav, dar se recuperase și nu dădea semne să mai aibă probleme.

Alte reacții din partea artiștilor români: „Drum lin, Maestre”

„Este unul din momentele care-mi vor rămâne bine întipărite în minte pe viaţă. Îţi mulţumesc. Ce trăiri, ce emoţii şi lacrimi de fericire!! Dumnezeu să te odihnească în pace, Gabriel Cotabiţă", a transmis Cezar Ouatu.

„Nu ştiu ce zi este astăzi, însă deja e foarte greu de dus. După Marius Baţu, aflu acum că a murit şi Gabriel Cotabiţă. Incredibil! Toată copilăria mea i-am cântat piesele. Toată copilăria mea am încercat să îl imit. Toată copilăria mea... Drum lin, Maestre”, a scris şi Alin Dincă, solistul trupei Trooper.

Gabriel Cotabiţă avea 69 de ani.

În 2015, artistul s-a aflat în comă câteva zile, în urma unui stop cardio-respirator

În ianuarie 2021, Gabriel Cotabiţă a fost internat la spital, după ce a fost diagnosticat cu COVID-19.

De asemenea, artistul a stat mai multe zile în comă, în mai 2015, din cauza unui stop cardio-respirator. El a fost găsit atunci în stare de inconştienţă, într-o sală de fitness de la un hotel din Capitală.

Cotabiţă era singur în sală când i s-a făcut rău, el fiind găsit ulterior de un angajat al hotelului, care a sunat la numărul de urgenţă 112. Cotabiţă a fost resuscitat de un echipaj SMURD, stabilizat şi dus la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Capitală.

Cele mai cunoscute piese și albume ale lui Gabriel Cotabiță

Gabriel Cotabiță s-a născut pe 1 noiembrie 1955, la Craiova. El a fost un cântăreţ de muzică uşoară şi pop-rock, prezentator, producător muzical şi de televiziune. De asemenea, a fost solistul formaţiei VH2 şi a fost membru al cunoscutului grup rock Holograf, în anii 1980.

Împreună cu Holograf a lansat, în anul 1984, albumul „Holograf 1”. Gabriel Cotabiţă a jucat în filmul muzical „În fiecare zi mi-e dor de tine”, de Gheorghe Vitanidis, muzica fiind semnată de George Grigoriu şi Ionel Tudor.

De asemenea, artistul figurează pe coloana sonoră a peliculei „Rezervă la start”, de Anghel Mora, muzica fiind compusă de Adrian Enescu.

De-a lungul carierei, Gabriel Cotabiţă a lansat mai multe albume, printre care „Formaţii rock 5” (cu formaţia Redivivus, album colectiv), „Holograf 1” (cu formaţia Holograf), „Noapte albastră”, „Noi rămânem oameni”, „Prima iubire şi ultima”, „În fiecare zi mi-e dor de tine” (cu Marina Florea), „Prizoner”, „Viaţa e un cazino”, „Greatest Hits” (cu formaţia VH2), „Dacă n-ai iubi” (cu formaţia VH2), „Fărâme de tandreţe”, „2” (cu formaţia VH2) şi „25 de ani de nopţi albastre - Best of Gabriel Cotabiţă”.

Editor : B.P.