A murit folkistul Marius Baţu, fost membru al formațiilor Poesis și Pasărea Colibri

Muzicianul Marius Baţu, o legendă a muzicii folk, fost component al formației Pasărea Colibri, s-a stins din viaţă. Anunțul vine în aceeași în care a încetat din viață și cântărețul Gabriel Cotabiță.

„Ne-a părăsit Marius Baţu. Devreme, mult prea devreme... Un artist deosebit, o voce minunată, un coleg cum rar am putut întâlni, un om deosebit de bun, un prieten! Inima lui a încetat să mai bată, iar «cântecul lui şoptit» s-a stins. Drum lin la stele Kir Marius, Dumnezeu să te odihnească!”, a scris sâmbătă, pe Facebook, cantautorul Nicu Alifantis.

Un mesaj de rămas bun a transmis şi Mircea Baniciu: „O veste foarte tristă în această dimineaţă... Marius Baţu ne-a părăsit. Foarte bun muzician, coleg de scenă şi bun prieten! Drum lin!”.

„Aveai tu, Marius, o melodie care se numea «Voi fi stea», iar de azi te vei urca pe o stea. Vestea asta m-a lăsat fără cuvinte, sunt consternată. Extrem de tristă este vestea asta. Dumnezeu să te aibă în pază!”, a scris şi Zoia Alecu pe pagina ei de socializare.

Trupa Holograf a transmis, de asemenea, un mesaj pe pagina de socializare, în care îşi exprimă regretul pentru decesul muzicianului Marius Baţu.

„«Cântecul şoptit» s-a stins! Prea devreme şi prea abrupt, Marius Baţu! Drum lin, prietene! Dumnezeu să-ţi lumineze calea!”, au transmis membrii formaţiei Holograf.

Mesaje au fost transmise şi de actorii prieteni ai muzicianului.

„Ce te loveşte când afli dimineaţa, la prima gură de cafea, că a mai plecat brusc un om pe care îl ştii! Un om cu o chitară, un artist discret şi aparte, aşa l-am simţit. Marius Baţu, cel cu care cânta o sală întreagă «Odată am ucis o vrabie/ Am tras cu praştia în ea» şi-a terminat turneul în viaţa asta. Şi nu-mi pot ţine lacrimile, pentru mine a fost un artist bun şi special. Folk-ul are un public numeros, un om singur pe scenă, doar el şi chitara şi o mulţime de oameni care ştiu versurile şi vibrează şi cântă cu el, da, e mare lucru. Marius a fost unul dintre artiştii care au construit asta, cu emoţie şi muuult talent şi dăruire. Mulţumesc pentru ce ne-ai dăruit Marius Baţu”, a transmis actriţa Nuami Dinescu, potrivit Agerpres.

Marius Baţu s-a născut pe 30 octombrie 1959, la Constanţa.

Editor : B.P.