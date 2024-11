Gabriel Cotabiță a murit la spital, după ce a stat mai multe zile internat, în comă

A murit Gabriel Cotabiță, unul dintre cei mai îndrăgiți artiși pop din țara noastră. Cântărețul s-a stins din viață la Spitalul Universitar din Capitală. A fost internat la Spitalul Universitar, după ce a suferit un AVC. Artistul a petrecut mai multe zile pe patul de spital, a fost în comă, iar în această dimineață a fost anunțat decesul.

Gabriel Cotabiță a petrecut mai multe zile internat la Spitalul Universitar, după ce a suferit un AVC. Potrivit surselor Digi24, artistul a stat în comă timp de mai multe zile.

Decesul a fost confirmat de dirijorul Ionel Tudor pe pagina de Facebook.

Gabriel Cotabiță a avut mai multe probleme de sănătate de-a lungul vieții. În 2015 a suferit un infarct și, timp de mai multe zile, a fost în comă.

În ianuarie 2021, Gabriel Cotabiţă a fost internat la spital, după ce a fost diagnosticat cu COVID-19.

Vestea i-a îndurerat pe fani și pe cei care au colaborat cu îndrăgitul artist. Mulți colegi de breaslă l-au considerat un templu al muzicii ușoare.

Adrian Enache, artist: Nu este o zi bună. Absolut deloc. Nu pot să suport această veste. Am împietrit când am auzit. Cotabiță rămâne un templu am muzicii ușoare românești după care ne-am ghidat mulți tineri din generația 90. Nu am auzit să mai fi avut probleme de sănătate. Chiar m-a sunat Horia Moculescu și mi-a zis despre el că e în spital și a zis că totul e ok, a vrut doar să mă audă și iată, după o zi, s-a stins Gabi Cotabiță. Nu realizez ce se întâmplă.

Ionel Tudor, dirijor: Când am auzit azi dimineață, am fost lovit ca de trăsnet. Este o pierdere grea pentru noi, pentru muzica ușoară românească. Eu cu el am început această colaborare în 87 și ne-a ajutat Dumnezeu să realizăm împreună foarte multe cântece și toate aceste cântece au devnit șlagăre. O voce gravă, foarte sensibilă. Un tip foarte inteligent.