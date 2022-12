A nins viscolit în 11 județe. Drumarii și salvamontiștii îi avertizează pe cei care vin la munte să fie echipați corespunzător

A nins viscolit în 11 județe din țară, care s-au aflat sub cod galben de ninsori. Drumarii au scos utilajele și au împrăștiat tone de material antiderapant. Vremea se va încălzi în aceste zile, după care va veni din nou frigul.

Zăpada s-a depus și pe șosele, iar drumarii au intervenit cu 259 de tone de material antiderapant.

Șofer: "De dimineață când am vrut să plec, întâi am discutat cu clienții noștri de pe zonă și i-am întrebat cum este drumul să știm dacă putem urca. Dar am primit confirmarea din partea clienților ca totul este om și iată-ne".

Salvamontiștii atrag atenția turiștilor și îi sfătuiesc să vină la munte echipați corespunzător.

Ghiță Ionașcu, salvamontist: "O să funcționeze și pârtiile. Nu știm dacă toate, dar o să funcționeze. Și dacă vor să facă trasee să se informeze despre starea traseului înainte de a pleca la plimbare."

Și drumarii îndeamnă turiștii să fie precauți și să aibă mașinile echipate corespunzător, deoarece vremea poate fi imprevizibilă.

Cristian Tudor, reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova: "Facem un apel la conducătorii auto să nu se deplaseze în zonele unde se înregistrează căderi de zăpadă."

A nins și în stațiunea Straja, județul Hunedoara, iar pârtiile s-au deschis pentru iubitorii sporturilor de iarnă.

În weekend vremea va fi la extreme. Vineri, la munte vor fi temperaturi de primăvara, iar duminică, iarna va reveni.

Editor : G.M.