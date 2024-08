Aerosmith și-a anulat turneul de adio. „Am luat o decizie sfâşietoare şi dificilă, dar necesară”

Aerosmith, formația americană cu zeci de milioane de fani în întreaga lume, a anunțat în noaptea de vineri spre sâmbătă că anulează turneul de adio din SUA. Printr-o postare pe rețeaua socială X, membrii trupei au explicat că solistul, Steven Tyler, nu se poate recupera după ce corzile sale vocale au suferit o leziune acum aproximativ un an.

Trupa americană cunoscută pentru hiturile „Crazy” sau „Dram On” a scris pe rețeaua socială X că solistul Steven Tyler a petrecut luni de zile încercând să-și readucă vocea la nivelul de dinainte de accidentare. „Am luat o decizie sfâşietoare şi dificilă, dar necesară - ca o trupă de fraţi - de a ne retrage de pe scena turneelor”, a fost anunțul trupei. Steven Tyler s-a rănit la corzile vocale în septembrie anul trecut, în timpul unui spectacol din cadrul Peace Out: The Farewell Tour. Atunci, artistul a scris pe Instagram că rănirea a provocat sângerări, dar că speră că trupa va reveni după ce a amânat câteva spectacole.

„A fost onoarea vieţii noastre ca muzica noastră să devină parte din a voastră”

Formația cu peste jumătate de secol de activitate muzicală e cunoscută pentru hiturile celebre precum „Livin' on the Edge”, „Walk This Way” şi „Sweet Emotion”.

„Întotdeauna am vrut să vă uimim când cântăm. După cum ştiţi, vocea lui Steven este un instrument ca niciun altul. A fost onoarea vieţii noastre ca muzica noastră să devină parte din a voastră”, au completat artiștii mesajul pe rețeaua X.

Formația Aerosmith s-a format în Boston, Massachusetts, în 1970 şi a vândut peste 150 de milioane de discuri în întreaga lume și a câștigat patru premii Grammy.

Aerosmith a susținut doar trei concerte din turneul de adio

În mai anul trecut, Aerosmith a anunţat un turneu de adio, după mai mult de cinci decenii de la înființare. „Pregătiţi-vă, veţi avea parte de cel mai bun spectacol din viaţa noastră”, anunțase atunci trupa. În total, 40 de concerte ar fi trebuit să aibă loc în America de Nord. Aerosmith a început turneul de adio Peace Out în mai 2023, dar a susținut doar trei concerte înainte de a amâna datele după ce Tyler s-a rănit la laringe. Trupa a anunțat noile date de spectacol în aprilie, plănuind inițial să continue turneul în septembrie.

Trupa îi are în componenţă pe Steven Tyler (voce, chitară), Joe Perry (chitară), Tom Hamilton (bas), Joey Kramer (baterie) şi Brad Whitford (chitară).

