Mai mulți muzicieni cer ca piesele lor să nu mai fie folosite de politicieni în campania electorală în SUA

Mai mulți muzicieni au semnat o scrisoare deschisă prin care cer ca nici candidaţii republicani şi nici cei democraţi la alegeri în Statele Unite să nu mai folosească fără autorizația lor expresă, piesele lor în scopuri electorale, scrie AFP, citat de Agerpres.

Un număr mare de muzicieni şi interpreţi s-au plâns că în această campanie prezidenţială au fost folosite piese ale lor fără autorizaţie în mitinguri electorale ale lui Donald Trump. Solicitarea autorizaţiei din partea interpreţilor şi a autorilor „este singurul mod de a vă proteja candidaţii de riscuri juridice şi de o polemică superfluă”, conform autorilor scrisorii deschise ce a fost dată publicităţii marţi şi a fost transmisă şi celor două partide care domină viaţa politică americană, republican şi democrat.

„Problema nu este una nouă şi nu este nici legată doar de un anumit partid politic” şi devine de actualitate în fiecare campanie electorală, mai susţin semnatarii scrisorii. Pe lista de semnatari mai apar nume precum Pearl Jam, Sia, Lorde sau R.E.M.

„Faptul că un artist poate fi atras involuntar în politică poate intra în contradicţie cu valorile sale personale şi îi poate introduce în eroare sau îi poate irita pe fanii săi”, se mai arată în scrisoarea artiştilor reuniţi sub steagul asociaţiei Artists Rights Alliance, o asociaţie care le apără drepturile.

Dacă doresc să folosească o anumită melodie în campania electorală, candidaţii sau echipele lor electorale pot obţine licenţa necesară din partea societăţilor pentru protecţia drepturilor de autor (aşa cum este Ascap), fără a mai fi nevoie să solicite acceptul direct de la cântăreţii sau formaţiile în cauză.

Chiar şi în acest caz, legislaţia americană prevede posibilitatea unui artist de a solicita ca muzica sa să nu fie folosită, argumentând că oficialii campaniei electorale ar lăsa să se înţeleagă în mod eronat că respectivul artist l-ar sprijini pe un anumit candidat, potrivit Asociaţiei americane a Industriei Înregistrărilor (RIAA).

Printre semnatarii scrisorii se numără formaţia The Rolling Stones, care la sfârşitul lunii iunie îl ameninţa pe preşedintele Donald Trump că îl va da în judecată dacă echipa sa de campanie va continua să folosească piesa „You Can't Always Get What You Want” în timpul reuniunilor publice. În afară de membrii The Rolling Stones, s-au mai plâns că le-a fost folosită muzica în scopuri electorale fără a-şi da acordul artişti precum Adele, Neil Young, R.E.M., Pharell Williams, Rihanna, Aerosmith sau Queen.

