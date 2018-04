Ambasada României din Israel va fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim, a hotărât Guvernul Dăncilă, în ultima şedinţă. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, la Antena 3, că decizia are o valoare istorică uriaşă.

Liviu Dragnea: „Noi, practic, ne prefacem de ani de zile, toţi, că avem ambasada la Tel Aviv, dar, de fapt, personalul diplomatic face naveta la Ierusalim. În fapt, activitatea ambasadei României, de exemplu, zilnic, se desfăşoară la Ierusalim, nu în Tel Aviv. Are o valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru. În primul rând, o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenit de mare în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani. Un stat în care sunt peste 500.000 de români care trăiesc acolo. Are o valoare foarte mare pentru administraţia americană, suntem practic a doua ţară care face acest anunţ. Este această decizie luată, pentru care eu am ieşit prima dată, o susţin, Guvernul a acţionat în consecinţă şi încep procedurile”.

Călin Popescu Tăriceanu: „Cred că această decizie e una cu reverberaţii puternice din punct de vedere politic. România e ţară UE, stau şi mă uit şi ce fac ceilalţi europeni, ne uităm şi la partenerul strategic care e SUA şi trebuie să vedem şi care e avantajul României”.

