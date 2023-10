Ambasadorul Israelului în România: Dacă am fi știut ceva, probabil am fi acționat. Așa ceva n-am mai văzut vreodată ca amploare

Ambasadorul Israelului la Bucureşti, Reuven Azar, a spus, sâmbătă, în platoul Digi24, că atacul terorist în care peste 40 de israelieni au murit și aproape 800 au fost răniți este plănuit de multă vreme de organizația teroristă Hamas, sprijinită de Iran, și că nu este un atac obișnuit, ci unul bine coordonat, pentru că "au atacat atât de pe uscat, din aer, cât şi de pe mare", vizând militari dar și civili israelieni. Totodată, Ambasadorul a dat de înțeles că forțele de securitate israeliene nu au știut ce urmează să se întâmple: "Dacă am fi știut ceva, probabil am fi acționat".

"Dacă am fi știut ceva, probabil am fi acționat. Este un atac coordonat al Hamas, o organizație teroristă, sprijinită de Iran. Este un atac criminal, pentru că civilii au fost ținta teroriștilor care au infiltrat statul Israel. Este o organizație teroristă care realizează un atac crud, cum nu am mai văzut vreodată", a spus Reuven Azar.

În ceea ce privește momentul atacului, în ultima zi a sărbătorii Sukkot și la 50 de ani de la Războiul de Yom Kippur, ambasadorul a explicat că nu este un atac întâmplător, ci este unul planificat de multă vreme, sprijinit de Iran cu bani și tehnologie.

"Am putea specula, dar este clar că Hamas se pregătește de multă vreme - pentru că au atacat de pe uscat, din aer și de pe mare. Mii de rachete au zburat către Israel și vedem cum organizații teroriste, cărora li se alătură Hezbollah, Iran s-au coordonat. Nu știu de ce fac asta acum.

Contextul geopolitical actual este unul în care Israelul încearcă să face pace, dar Hamas încearcă să respingă pacea și cred că prin teroare vor avea câștig de cauză, însă Israelul se va apăra și va răspunde cu forță.

Astăzi, organizațiile teroriste din Orientul Mijlociu acționează ca armate. Își cresc capabilitățile, pentru că primesc sprijin, bani, tehnologie din partea Iranului. Nu este un atac terorist obișnuit, este o armată teroristă organizată, care lansează atacuri împotriva civililor, copiilor, unor femei bătrâne luate prizoniere și duse în Gaza. Așa ceva n-am mai văzut vreodată ca amploare. De aceea, este nevoie de un răspuns în forță din partea Israelului", a mai adăugat oficialul israelian.

Într-o altă intervenție, la Antena3, ambasadorul Reuven Azar a dat asigurări că Israelul este pregătit să se apere, cu toate că informațiile din acest moment confirmă că teroriștii palestinieni s-au infiltrat pe teritoriul statului.

" Israelienii sunt atacaţi în acest moment, nu există niciun dubiu că este un atac plănuit cu mare atenţie, foarte bine organizat, împotriva Israelului. Avem informaţii despre faptul că s-au infiltrat terorişti pe teritoriul Israelului, în mai multe sate şi oraşe din sud. Serviciile de securitate şi forţele aeriene încearcă să controleze situaţia cu scopul de a-i proteja pe civili. Suntem, desigur, pregătiţi să respingem acest atac. Israelul e foarte pregătit să se apere. Există informaţii cu privire la aceste atacuri, la aceste infiltrări. Am văzut imagini cu cetăţeni israelieni care sunt traşi de pe stradă în zona Gaza", a declarat diplomatul israelian.



De asemenea, el a subliniat că scopul atacului terorist este de a ucide cât mai mulţi civili israelieni, asupra cărora se trage fără discriminare.



"Trebuie să înţelegem că avem de-a face cu o organizaţie teroristă, care trage fără discriminare în populaţia civilă şi se ascunde în spatele civililor, nu au niciun fel de valori morale, fac tot ce le trece prin cap, atacă cu ce au la îndemână cu scopul de a ucide cât mai mulţi israelieni civili. Încep să curgă informaţiile, totuşi sunt confuze în acest moment. Încercăm să realizăm ce au reuşit să facă teroriştii Hamas. Sunt eforturi care se fac în paralel, pe de o parte să ţinem situaţia sub control în teren, pe de altă parte ne pregătim pentru o operaţiune de amploare. Nu avem niciun dubiu că această operaţiune nu vine doar de la Hamas, ci şi de la aliaţii Hamas, respectiv Iran şi alţii", a spus Reuven Azar.



Israelul şi Fâşia Gaza au intrat din nou în război sâmbătă, după ce aripa militară a mişcării islamiste palestiniene Hamas a lansat o ofensivă surpriză, lansând mii de rachete şi infiltrând luptători pe teritoriul israelian pe uscat, pe mare şi pe calea aerului, relatează AFP şi DPA.



"Suntem în război, aceasta nu este o simplă operaţiune sau un ciclu de violenţă, ci un război", a declarat premierul israelian, Benjamin Netanyahu, într-un mesaj video. Referindu-se la "un atac surpriză" al Hamas, el şi-a încheiat discursul spunând: "Suntem în război şi vom câştiga".



Într-un mesaj audio difuzat de televiziunea Hamas, comandantul ramurii armate a mişcării a anunţat că a lansat operaţiunea "Potopul Al-Aqsa" împotriva Israelului şi a precizat că a lansat peste "5.000 de rachete". "Am decis să punem capăt tuturor crimelor ocupaţiei (Israelului)", a declarat Mohammad Deif, comandantul militar al Hamas, în mesajul său.



Tirurile de rachete au început înainte de ora 06:30 (03:30 GMT). Locuitorii din oraşele israeliene din jurul Fâşiei Gaza şi-au petrecut dimineaţa ascultând sirenele de raid aerian, care au sunat la Tel Aviv şi Ierusalim, unde s-au auzit numeroase explozii în timp ce rachetele erau interceptate de sistemul de apărare antiaeriană.



Armata israeliană a declarat că Hamas a fost în spatele unui "atac combinat, incluzând tiruri de rachete şi infiltrarea teroriştilor pe teritoriul israelian din Fâşia Gaza". "Forţele noastre luptă acum pe teren", iar mobilizarea a mii de rezervişti a fost aprobată, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, locotenent-colonelul Richard Hecht.



În jurul orei 11:00 (08:00 GMT), armata a anunţat că a efectuat primele lovituri aeriene asupra Gaza ca represalii la atacurile cu rachete. "Zeci de avioane de vânătoare lovesc în prezent obiective teroriste Hamas în Fâşia Gaza", a precizat armata într-un comunicat. Operaţiunea israeliană de ripostă a fost denumită "Săbii de oţel", potrivit armatei.



Cel puţin 22 de persoane au fost ucise în Israel în atacurile lansate din Gaza sâmbătă dimineaţă de gruparea islamistă Hamas, iar cel puţin patru palestinieni au fost ucişi în Fâşie de bombardamentele israeliene de ripostă, au anunţat oficiali israelieni şi palestinieni, conform agenţiilor internaţionale de presă.



Războiul a izbucnit în contextul în care sâmbătă a fost marcată ultima zi a sărbătorii evreieşti Sukkot în Israel, când numeroşi pelerini şi turişti vin în ţară în timpul vacanţei şcolare. De asemenea, se împlinesc cincizeci de ani şi o zi de la începutul războiului arabo-israelian din 1973, care s-a soldat cu moartea a 2.600 de israelieni şi cu cel puţin 9.500 de morţi şi dispăruţi de partea arabă în trei săptămâni de lupte.

