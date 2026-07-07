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Angajații unei instituții publice din Ialomița ar fi pescuit ilegal sturioni, sub pretextul cercetării științifice

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Foto: Politia Română
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Poliţiştii au făcut 12 percheziţii în judeţul Ialomiţa, într-un dosar în care sunt cercetate fapte de braconaj la sturioni. Peştii au fost pescuiţi sub pretextul cercetării ştiinţifice de angajaţii unei instituţii publice, potrivit IGPR.

„Cercetările în cauză vizează modalitatea în care o instituţie publică cu atribuţii în domeniu avizează pescuitul de sturioni în scop de cercetare ştiinţifică, peştele fiind însă braconat în beneficiul altor persoane, inclusiv entităţi juridice, fapt ce a condus la diminuarea semnificativă a populaţiei de morun/femelă, care reprezintă o ţintă pentru icrele produse”, potrivit comunicatului citat de Agerpres.

Sub pretextul pescuitului în scop ştiinţific sau comercial, în perioada noiembrie 2025 - iunie 2026, mai multe persoane ar fi pescuit ilegal peşte din specia sturionilor, pe braţul Borcea, în scopul comercializării.

La percheziţii au fost identificate aproximativ 15 kg de peşte din diferite specii, 19 kg de peşte din specia sturion (cegă şi păstrugă), cinci plase monofilament de pescuit şi şase ohane folosite la capturarea sturionilor.

Acţiunea a fost desfăşurată de poliţiştii Serviciului Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol din cadrul Direcţiei de Ordine Publică - IGPR, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Poliţie Delta Dunării şi IPJ şi cu ajutorul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

Editor : M.B.

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