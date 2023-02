Pericol în centrul Bucureștiului. Multe clădiri vechi sunt șubrede și se pot prăbuși la un seism de 7 grade pe scara Richter. O spun experții, o arată studiile de specialitate. În vremea aceasta, Municipalitatea Capitalei nu are în lucru nici măcar un șantier de consolidare. 350 de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic are orașul, dar în ultimul an n-a fost pusă în siguranță nici măcar una. Procesul de consolidare demarat cu mulți bani și destule speranțe este oprit. Mulți cetățeni cunosc situația și se tem chiar și când merg la pas prin vechiul București.

De la Piața Unirii spre fostul cartier evreiesc, către Kilometrul Zero al țării, centrul negustoresc de pe Lipscani - Șelari - Calea Victoriei și până-n zona Gara de Nord - Piața Romană - Moșilor vechi, Bucureștiul geme de imobile crăpate, locuite sau ba. Majoritatea celor 350 de clădiri pericol public, încadrate în clasa I de risc seismic, se află în arealul acesta. Oricare dintre ele se poate prăbuși chiar și fără cutremur. Năpasta nu se limitează însă la cele 350 de pericole imobiliare. Partea Bucureștiului vechi, istoric, mai are și 363 de clădiri încadrate în clasa a doua de risc seismic. Cele mai multe sunt locuite.

Despre bulevardul Magheru și un potențial seism de 7 grade, de exemplu, arhitectul Ștefan Dumitrașcu, spune că se gândește cu frică la un astfel de scenariu. „Sincer, îmi este teamă ca să-mi proiectez această imagine. Singurele noastre speranțe la momentul acesta sunt cele ale echipelor de intervenții! - Altă speranță? - Vom trăi și vom vedea”, a spus el.

Momentan, procesul de consolidare stagnează. Proiectul municipal Bucureștiul Trainic doarme cu voia administratorilor orașului. Șantiere deschise acum pentru consolidare și punerea în siguranță a vreunei clădiri periculoase nu există.

„Bucureștiul este, din păcate, un oraș periculos! Și este periculos mai ales din cauza inactivității autorității celei mai calificate de a rezolva problema punerii în siguranță și a consolidărilor clădirilor multietajate de locuințe și nu numai. Acum doi ani și jumătate existau 81 de șantiere deschise în întreaga Capitală de către Compania Municipală de Consolidări și Risc Seismic. La această oră, din păcate, sunt zero!”, mai spune arhitectul Ștefan Dumitrașcu.

Nenorocirea din Turcia a iscat o și mai mare frică printre oamenii Capitalei. Multora le este teamă chiar să tranziteze la pas zona veche a orașului. „Pot să merg pe trotuar, îmi cade o cărămidă, îmi cade o tencuială și sunt mort. Și? Cine răspunde? Mortul e de vină! Nu. Consolidarea sau primăria că nu face nimic! Ați văzut ce cutremur a fost în Turcia! Așa o să vină și la noi. Și cad. Mai bine demolează, fă de la temelia pământului și fă ceva pentru oameni”, spune un locuitor al Capitalei.

„Chiar nu mă simt deloc în siguranță. Pentru că pot să cadă oricând. Dacă vă uitați la blocul de lângă, e un pic în câș. Pare Turnul din Pisa, 2. E urât, pot să cadă blocurile oricând. Și blocul ăsta de lângă noi poate să cadă și el oricând. Aia e”, a declarat pe Digi24 un alt locuitor al Capitalei.

Prefectul Capitalei, Toni Greblă, spune că toate muncipalitățile, inclusiv Bucureștiul, au la dispoziție fonduri europene pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, dar că aceștia rămân necheltuiți an de an.

El a precizat că în București sunt peste 1.000 de clădiri cu risc seismic, dar că numărul de clădiri afectate ar depinde de intensitatea unui cutremur. „S-a inventat un concept care se cheamă capacitate administrativă. Eu l-aș înlocui cu indolență. Este vorba despre indolența unor oameni din administrație care nu pregătesc temeinic proiectele pentru a putea să purceadă la consolidarea antiseismică a clădirilor”, a spus Greblă.

„În ultimii 15 ani, niciun municipiu nu poate să spună – mai ales municipiul București – că nu a avut bani pentru reabilitarea clădirilor. An de an, fonduri de la Ministerul Dezvoltării, fonduri europene rămân neconsumate pentru că nu suntem în stare să muncim pentru a realiza proiecte pentru consolidarea antiseismică și a le pune în practică. Cred că anul trecut, câteva clădiri pe care le numeri pe degetele de la o singură mână au fost consolidate”, a mai spus prefectul.

Digi 24 a solicitat Primăriei Capitalei să comunice numărul imobilelor periculoase consolidate în ultimul an. Până acum n-am primit niciun răspuns. Poate și din cauză că numărul respectivelor consolidări este zero.

