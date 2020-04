O asistentă care lucrează la secția ATI a Spitalului Clinic Județean Sibiu a decis să se mute din casa unde locuia cu familia într-un apartament aflat în apropiere. Însă vecinii din bloc au protestat împotriva deciziei femeii din comuna Loamneș. Totodată, o colegă din spital s-a mutat în același apartament cu femeia. Oamenii o acuză că astfel răspândește coronavirusul, potrivit Turnul Sfatului.

Publicația a primit sesizări că o asistentă care lucrează la secția ATI a spitalului Clinic Județean Sibiu, cu pacienți infectați cu COVID-19, este hărțuită zilnic de vecinii de bloc. Aceștia nu sunt de acord că femeia s-a mutat din casa pe care o deține în apartamentul cu chirie, pentru că astfel ar răspândi COVID-19.

O înregistrare publicată pe internet de fiica asistentei arată un conflict între un bărbat și vecinii femeii, care vor ca aceasta să se mute înapoi cu soțul și copiii.

Fiica asistentei a reacționat pe Facebook, spunând că mama sa este un erou. „După ore întregi de muncă, în care mama mea se sacrifică pentru oamenii infectați cu acest virus și este trup și suflet pentru meseria aleasă, fără vreun gând de abandon sau de regret pentru ceea ce face, acesta e respectul pe care îl primește zilnic din partea vecinilor și, cel mai trist, chiar din partea apropiaților, pentru faptul că vine acasă de la muncă și pentru că împart aceeași scară de bloc, privind-o ca pe un om de cea mai joasă speță. Greșit! Mama mea e un erou, mama mea, încearcă sa ne salveze, să fie alături, în această situație, de oamenii care au nevoie! În loc să primească laude pentru curajul ei (subliniez, multe cadre medicale au abandonat misiunea asta), mama mea e jignită, alungată și mai ales discriminată! Sunt dezamăgită de societatea în care trăiesc și de ceea ce primește un om care se sacrifica ajutând”, arată mesajul fetei.

O colegă a asistentei îi ia apărarea: „Este asistentă pe ATI de ani de zile, dar acum suntem nevoite să lucrăm cu pacienții cu acest virus. Oamenii trebuie să înțeleagă că noi lucrăm echipate, nu infectăm pe nimeni”.

Unul din vecini spune că nu are nimic cu ea, însă a fost deranjat că o colegă din secția ATI a venit să locuiască împreună.

“S-a izolat de familie, adică i-a lăsat pe cei doi copii și pe soț să stea în casă, care e la 300 de metri de bloc și a venit cu asistenta de la ATI în bloc. Păi, asta nu e răspândire de virus? Întrebați și autoritățile, primăria, poliția, medicul de aici, nimeni nu e de acord cu treaba asta”, a spus bărbatul, citat de Turnul Sfatului.

Primarul comunei Loamneș, Maria Greavu, a declarat că administrația locală a fost informată din timp asupra situației asistentei, tocmai de aceea spațiile publice ale blocului sunt dezinfectate zilnic.

Greavu spune că femeia a primit un apartament în chirie pe vremea când lucra ca asistent la dispensarul din comună.

“Eu am avut vinerea trecută o discuție cu ea în care mi-a spus că va începe, de luni, serviciul, iar pe toată perioada de urgență o să locuiască în apartamentul de la bloc, pe care îl are în chirie, pentru a-și proteja familia, care locuiește momentan în casa proprietate personală. Problema este că ieri, ea a venit cu încă o colegă asistentă ca să locuiască cu ea și din acel motiv au plecat discuțiile între vecini. Ei nu au fost de acord ca cineva care nu are nicio legătură cu Loamneșul să vină și să locuiască aici”, a afirmat primarul.

Un cadru medical care lucrează alături de asistentă a reacționat pe pagina ei de Facebook și a povestit cum alte asistente nu sunt primite în autobuz pentru că lucrează în secția de ATI.

