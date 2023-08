Azilul groazei din Mureș: Prefectul își dă demisia, la câteva zile după ce premierul Marcel Ciolacu a dispus eliberarea din funcţie

Mara Togănel, prefectul de Mureș, a anunțat că își dă demisia din funcție, printr-o postare pe Facebook. Anunțul adresat mureșenilor vine după ce premierul Marcel Ciolacu a declarat săptămâna trecută că a dispus eliberarea din funcţie a prefectului şi subprefectului de Mureş, în urma descoperirii unui azil al groazei în județ.

Premierul Marcel Ciolacu a spus vineri că a avut o discuție cu vicepremierul, ministrul de Interne Cătălin Predoiu, și a dispus demisia prefectului și subprefectului, pentru că „prefecţii trebuie să se implice în continuare ca astfel de fenomene să nu se mai întâmple”.

Postarea prefectului Mara Togănel, miercuri, este adresată mureșenilor și începe condamnând situația de la "azilul groazei":

"Dragi mureșeni, este indiscutabil că situația de la azilul din Bărdești este una inumană, tragică, pe care o condamn cu toată fermitatea, drept pentru care susțin că cei vinovați trebuie să plătească. Având în vedere contextul generat de aceste întâmplări cumplite, am luat decizia de a-mi depune mandatul de prefect al județului Mureș. Deși, consider că am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a gestiona uman și legal această situație, îi rog pe mureșeni să vadă în gestul meu același comportament pe care l-am arătat în ultimii 3 ani și jumătate, bazat pe încredere, corectitudine și demnitate."

Prefectul de Mureș consideră că nu ar fi putut să prevadă, nici ea, nici altcineva, acțiunile grupării infracționale care a țintit persoane vulnerabile în județ:

"Trebuie făcută însă precizarea că persoanele vulnerabile au fost victimele unei rețele clandestină și infracțională care ducea oameni în locații din întreaga țară. Din păcate, nu a putut nimeni anticipa acțiunile acestor grupări infracționale care operează atât la nivel local, cât și național, renunțând la orice urmă de umanitate și empatie. Sunt încălcări flagrante ale drepturilor omului pentru care am certitudinea, în egală măsură cu toți cei care cunosc cazul, că cei vinovați vor răspunde penal și astfel de tragedii să nu se mai repete."

În finalul anunțului de pe Facebook, prefectul liberal consideră că nu a făcut greșeli și face apel la memoria mureșenilor, astfel încât aceștia să își amintească lucrurile bune pe care le-a făcut în timpul mandatului său.

"Nu sunt greșeli care să-mi fi fost imputate, din punct de vedere profesional sau procedural. Dimpotrivă, am luat măsuri rapide și am dispus o serie de acțiuni încă de când a apărut cazul azilului din Voluntari. Există în desfășurare anchete penale, care vor demonstra cine sunt responsabilii. Știu, totodată, că echipa Instituției Prefectului a luat măsurile corecte și la timp, lucru pentru care le mulțumesc. Apreciez activitatea organizațiilor non-guvernamentale implicate și vreau să le mulțumesc pentru modul lor de acțiune, care a salvat vieți. Acest mandat a reprezentat pentru mine și pentru Partidul Național Liberal, cea mai onorantă funcție în slujba mureșenilor. În schimbul încrederii oamenilor, am oferit priceperea mea în perioade extrem de dificile: pandemia Covid-19, revenirea la o viață normală prin campania de vaccinare, incidentul de la Azomureș, criza refugiațiilor ucraineni și multe situații de urgență."

Editor : M.I.