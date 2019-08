Cazul minorei din Galaţi | Ce au declarat rudele băiatului. "S-a întâmplat un caz nefericit. Dacă ne-o dau, noi facem logodna"

Rudele băiatului de 14 ani care a întreţinut relaţii sexuale cu fata găsită plină de sânge pe o stradă din Galaţi susţin că nici nu se poate pune problema că la mijloc ar fi un viol. În casa unde s-au întâlnit cei doi adolescenţi mai erau prezenţi o verişoară a băiatului şi o altă rudă a acestuia, au stabilit procurorii.

"A venit poliţia, am fost cu copilul la Parchet. Credeţi că dacă eram acasă se întâmpla aşa ceva? Băiatul vorbeşte cu ea de trei-patru luni. O iubeşte, s-a dus şi acum la ea la spital. Noi nu am ştiut. S-au culcat. El are 14 ani, copila la fel. Vă daţi seama, s-a întâmplat un caz nefericit. Ei se iubesc. Dacă familia fetei vrea, vă daţi seama că luăm fata, dacă ei vor să fie împreună. Acum ea e în plasament.

Dacă ne-o dau de acolo şi vor şi ai ei, noi facem logodna. Nu ştiu de ce a plecat plină de sânge, ce am auzit şi noi că ar fi avut menstruaţie şi s-a mai şi culcat copilul cu ea.

Medicul legist a contestat, nu a fost viol, a fost de comun acord. Au sărit gardul şi s-a dus la o casă a unui copil al meu care nu era acasă. Eu m-am însurat la 14 ani, asta-i legea ţigănească. Am vorbit şi cu bunica, vor vorbi şi cu părinţii, mama e şi ea închisă şi ei ar vrea să rămână copiii împreună", a spus bunicul băiatului de 14 ani, citat de monitoruldegalaţi.ro.

Minorul este cercetat deocamdată în libertate deoarece în acest caz este deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunii de act sexual cu un minor.

Procurori: Nu a fost viol

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi au făcut publice, marţi, primele date din ancheta începută în cazul minorei de 14 ani găsită plină de sânge pe o stradă din Galaţi şi care a fost ajutată de doi poliţişti, doar la intervenţia trecătorilor.

Potrivit acestora, nu a fost vorba despre un viol, iar băiatul de 14 ani, cu care a întreţinut relaţii sexuale, nu va fi pedepsit pentru că diferenţa de vârstă dintre autor şi persoana cu care s-a întreţinut actul sexual nu este mai mare de trei ani.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, Traian Laurenţiu Iancu, a declarat că în dosar au avut loc audieri şi percheziţii domiciliare şi s-a dispus o expertiză medico-legală.

"S-a dispus începerea urmării penale pentru fapta de act sexual cu un minor. A fost audiată partea vătămată minoră, cu asistenţă juridică din oficiu şi în prezenţa unui reprezentant de la DGASPC Galaţi. Au fost audiaţi martori oculari prezenţi la locuinţa unde minora a avut raportul sexual. S-a obţinut şi s-a pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară la locuinţa unde a avut loc actul sexual. Au fost identificate, fixate şi prelevate mai multe probe, inclusiv probe biologice. În cauză s-a dispus şi o expertiză medico-legală pentru a se stabili cum au fost produse leziunile prezentate de partea vătămată minoră şi consecinţele asupra vieţii şi sănătăţii ei.

Persoana vătămată beneficiază de o formă de protecţie într-un centru de plasament tip rezidenţial. Pe data de 3 august a părăsit, în jurul orei 17.00, casa de tip familial, împreună cu o altă persoană, verişoara ei, şi s-au deplasat în zona Palatului de Justiţie, unde s-au întâlnit cu minorul cercetat în această cauză, minor care are 14 ani. Pe baza unei relaţii de prietenie care este de aproximativ două luni, cei trei s-au deplasat la un imobil care aparţine familiei acestuia, unde într-o cameră au întreţinut un raport sexual normal.

Din probe a reieşit că într-o cameră alăturată se aflau atât verişoara victimei, cât şi o rudă a băiatului. În urma audierii nu au reieşit până la acest moment probe care să ducă la suspiciunea rezonabilă că actul sexual a avut loc prin constrângere, prin punerea în imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa", a precizat Iancu, citat de Agerpres.

El a mai precizat că cercetările în acest caz vor continua.

"După ce vom primi raportul medico-legal, procurorii vor dispune şi efectuarea unei expertize psihiatrice pentru ambii minori pentru a se stabili gradul de dezvoltare psiho-emoţională şi dacă persoanele respective aveau discernământul păstrat la acel moment. În acest moment, nu este vorba despre un viol. După ce a fost audiat şi de procuror, nu s-a apreciat că ar trebui luată vreo măsură faţă de minor. Art. 220 alin 5, din Codul Penal precizează că dacă diferenţa de vârstă dintre autor şi persoana cu care s-a întreţinut actul sexual nu este mai mare de trei ani, fapta nu se pedepseşte. Noi vom face cercetări şi vom stabili fiecare aspect constatat de procuror şi poliţişti şi vom analiza fiecare probă, vom comunica ce s-a întâmplat", a spus Iancu.



Fata rămâne internată în continuare la Spitalul de Urgenţă din Galaţi.

"Minora este stabilă hemodinamic şi respirator, dar va rămâne în continuare sub monitorizare, supraveghere. Pot să vă spun că este în permanenţă cu dânsa un asistent social şi că a fost vizitată de bunica sa maternă", a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Galaţi, Ionuţ Băneşanu.

Surse: Agerpres, Digi24, monitoruldegalati

