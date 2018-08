Cazul șoferului cu numere anti-PSD. Ioan Buda: A intrat legal în țară. Din punctul meu de vedere, e imoral

Şeful Poliţiei Române recunoaşte că şoferul cu numere anti-PSD a intrat legal în ţară. Totuşi, gestul lui e imoral, consideră chestorul Ioan Buda. Acesta a explicat, miercuri dimineață, că bărbatul a fost sancţionat din alte motive, nu pentru că numerele sale de înmatriculare nu conţineau nicio cifră.

Convenția de la Viena a intrat în vigoare și în România, spune Ioan Buda, așadar pe teritoriul țării noastre pot circula mașini care au număr de înmatriculare format doar din litere. Întrebat de ce fost sancționat Răzvan Ștefănescu, șeful Poliției Române a răspuns că aceste măsuri luate de poliție au venit în urma unor sesizări primite de la cetățeni. În urma acestor informații, polițiștii ar fi cerut informații de la autoritățile suedeze.

Ioan Buda, inspector general al Poliției Române: El s-a prezentat la intrarea în țară. La intrarea în țară a intrat legal, din punct de vedere al plăcuțelor de înmatriculare. Din punctul meu de vedere ilegal, imoral, pentru că avea acea sintagmă pe plăcuțele de matriculare, vulgară. Poseda documente de călătorie, poseda documentele pentru mijlocul de transport și a intrat în țară legal. După intrarea în țară, la două, trei zile, în spațiul public a ajuns această problemă: că există un autoturism care circulă în România cu plăcuțe de înmatriculare cu acea sintagmă murdară. Noi am luat măsuri de a-l identifica și am discutat pe canalele noastre de comunicare polițienească. Am primit un răspuns de la autoritățile suedeze prin care ne informează că plăcuțele de înmatriculare nu sunt valabile decât pe teritoriul statului suedez.

Românul care şi-a înmatriculat maşina, în Suedia, cu un mesaj anti-PSD a venit cu avocatul marți dimineaţă la Brigada Rutieră Bucureşti, ca să le ceară explicaţii poliţiştilor. Luni, agenţii i-au ridicat plăcuţele, i-au suspendat permisul şi i-au deschis dosar penal, la 13 zile după ce a intrat cu autoturismul în ţară.

