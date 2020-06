Ce a văzut Raed Arafat într-o benzinărie: Am pierdut o parte din populație. Tinerii cred că este o glumă

Raed Arafat, secretar de stat în MAI, a spus vineri seară la Digi24 că autoritățile au pierdut o parte din populație din cauza mesajelor susținute care pun la îndoială orice decizie luată, unele fiind chiar strict pe partea de sănătate. El a povestit o întâmplare prin care a trecut într-o benzinărie și a exemplificat unul dintre motivele pentru care nu se mai respectă regulile simple de combatere a coronavirusului.

„Fără discuție”, a spus Raed Arafat, întrebat dacă românii s-au relaxat prea mult. „Nu că s-au relaxat prea mult, o parte au devenit neglijenți, pentru că vedem că nu se respectă reguli de bază. Relaxăm, dar compensăm cu măsurile de distanțare, cu portul măștii, cu dezinfecția și spălatul mâinilor. În secunda în care oamenii nu mai respectă acest lucru avem o problemă”, a completat secretarul de stat.

„Măsurile de relaxare rămân, vedem că nu se respectă toate, avem poze de la terase, de la diferite locuri, în care oamenii stau și șase la masă, unul lângă celălalt, fără mască”, a completat el.

„Ieri am intrat într-o benzinărie să cumpăr ceva de acolo, târziu noaptea. Doamnele de la benzinărie aveau mască. Au intrat patru tineri - nici mască, nici nimic. Eu m-am uitat, doamnele nu au spus nimic, au plecat și am întrebat doamnele. N-am vrut să intervin pentru că putea să iasă scandal, îți trebuia cineva cu autoritate de control ca să le spună ceva, cineva de la poliție sau patronul magazinului. Am întrebat doamnele: de ce nu le spuneți nimic? Răspunsul a fost: am încercat să spunem să nu intre fără mască și rezultatul a fost că unii au plecat fără să plătească, alții s-au certat cu noi și ne-au înjurat. Asta este problema. Oamenii nu înțeleg, tinerii cred că este o glumă”, a povestit Raed Arafat.

„Când au auzit unii medici zicând că e o biată gripă, și alții care combat orie cifră care iese și îți arată că nu e așa, asta înseamnă că noi am pierdut o parte din populație care este deja în dubii, că nu înțelege și nu mai dă credibilitate autorității. Există o parte importantă care respectă”, a mai spus el.

Întrebat dacă pierderea încrederii nu se datorează și mesajelor contradictorii între autorități, Raed Arafat a răspuns că „am intrat într-o altă fază, n-am văzut alte țări să intre, să intre în faza în care să-și corecteze legislațiile lor în timpul pandemiei”.

„Poate sunt țări cu tradiții vechi care au legislații vechi și care au trecut prin dezastre mari ca să-și aranjeze legislația lor. Majoritatea țărilor cred că nu au legislația perfectă. Nu cred că cineva are legislație perfectă”, a spus Arafat, precizând de exemplu că în Bulgaria toate deciziile sunt luate printr-un ordin de ministru.

„Din punctul meu de vedere, noi chestionăm foarte mult ce vrea să facă autoritatea, și este normal, dacă e corect sau nu. Când umbli la anumite chestii care vor afecta libertatea, toată lumea chestionează, pune întrebări și este normal. Aici vorbim de măsuri temporare, de scurtă durată, dar care sunt pentru combaterea unui risc. La acest moment poate că sunt multe lucruri de corectat, dar poate că trebuia un pic să mai așteptăm să trecem de faza în care lucrurile pot să se agraveze, să trecem de faza în care creăm nesiguranță printre oamenii de rând, să stăm împreună să discutăm, dar fără să creăm situațiile în care ne aflăm”, a subliniat secretarul de stat.

România înregistrează în ultimele zile bilanțuri grave ale cazurilor noi de infectare cu coronavirus. De exemplu, vineri au fost raportate 411 cazuri de infectare cu coronavirus, un bilanț asemănător cu cel din starea de urgență. Joi, cu o zi înainte, au fost 460 de cazuri noi, cel mai mare număr din ultimele două luni.

