Bărbatul care susține că a fost înșelat de Florin Salam și a făcut plângere la poliție împotriva lui a relatat la Digi24 cum a rămas și fără bani, și fără prezența manelistului la nunta sa.

Nunta pentru care ar fi vrut să-l angajeze pe Florin Salam a avut loc în 2021, a declarat bărbatul care spune că a fost tras pe sfoară de manelist.

„Am plecat la București să-l angajăm pe Florin Salam cu familia. După ce i-am achitat în trei tranșe suma de 5.500 de euro, am stabilit că pe data de 21 august 2021 să ne cânte două ore la nuntă. Când s-au dat banii am vorbit personal. După aceea, după ce nu a mai venit la eveniment, vă dați seama că am pierdut legătura definitiv”, a povestit bărbatul joi, la Digi24.

În seara nunții însă și-a dat seama că manelistul nu va mai veni să-i cânte la petrecere.

„Încă de la orele 22-23 l-am așteptat, știam că vine undeva pe la 24, și de atunci mi-am dat seama că nu mai vine, când am vazut că și-au închis telefoanele.”

El a mai spus că s-a întâlnit cu Florin Salam de fiecare dată când i-a dat bani pentru nunta pe care o pregătea.

„(Ne-am întâlnit) când s-au înmânat banii aceștia de care v-am spus, s-au dat trei tranșe, atunci ne-am întâlnit cu el”, a continuat bărbatul, precizând că nu Florin Salam a luat banii direct, ci impresarul lui.

„Fizic, nu pune dânsul mâna pe bancnote. (Banii) s-au dat de față cu el, avea manager, vă dați seama că avea manager care lua banii, dar de față cu dânsul.”

Cunoscutul manelist Florin Salam a fost ridicat joi de polițiști și dus la Târgoviște, într-un dosar în care este acuzat de înșelăciune, informează Digi24.

Florin Salam ar fi primit bani să cânte la o nuntă, însă nu și-a mai onorat angajamentul, iar cel care l-a plătit a făcut plângere împotriva lui.

