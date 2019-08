Cine e D. Breaz, propus interimar la Educaţie. De la „un singur vers din Eminescu”, la "mama singură cu doi copii nu mai e o familie"

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că îl propune interimar la Educație pe actualul ministru al Culturii, Daniel Breaz. Acesta conduce ministerul Culturii din noiembrie 2018 și până acum s-a remarcat printr-o serie de gafe care au generat reacţii intense şi valuri de comentarii.

Invitat în studioul Digi24 în 14 ianuarie 2019, ministrul Culturii, Daniel Breaz a vorbit despre ce reprezintă pentru el „ca român, ca și cadru didactic” poetul Mihai Eminescu. Exprimarea demnitarului, care este licențiat în matematică, a lăsat, însă, de dorit.

„Pentru mine ca om, ca român, pot să spun, ca și cadru didactic....eu consider, așa cum consideră foarte multă lume, că este practic cel mai mare poet CARE l-a dat România, cel puțin până în momentul de față (corect „pe care l-a dat” - n.r.). O operă extraordinară”, a spus ministrul Culturii.

Daniel Breaz s-a arătat iritat atunci când a fost întrebat dacă are în minte niște versuri de Mihai Eminescu și dacă le poate recita și a făcut mai multe cacofonii.

Dialogul din acea emisiune dintre Daniel Breaz şi Cosmin Prelipceanu

Daniel Breaz: Una dintre poeziile care cred că este în mintea fiecărui român e Luceafărul. Bine, nu toată, că nu știu câți dintre români pot să reproducă această poezie. Este extrem de lungă. Cred că câteva versuri dinLuceafărul există în mintea fiecărui român.

Cosmin Prelipceanu: Și cu ce semnificație? Dacă ne și spuneți versurile...

Daniel Breaz: Acum ce facem aici? Suntem la o oră de română, în care să fac comentariul literar al versurilor?

Cosmin Prelipceanu: V-am spus că vrem să ajungem la Daniel Breaz omul.

Daniel Breaz: Da, îmi place să citesc, îmi place să citesc poezie, îmi place să citesc și un roman bun, dar niciodată nu am fost omul care să facă comentarii literare.

Cosmin Prelipceanu: Ne spuneți câteva versuri din Eminescu? Importante pentru dumneavoastră.

Daniel Breaz: Pot să vă spun un singur vers. Suntem aici la o oră de limba română sau la un examen de bacalaureat? Pot să spun un vers, atâta vreau să spun, ca să vă satisfac și dumneavoastră plăcerea sau dorința de a vedea dacă cunosc un singur vers: Cobori în jos, luceafăr blând.

Daniel Breaz, despre modele şi "bune practice"

La o zi după ce a spus că Mihai Eminescu „este practic cel mai mare poet CARE l-a dat România”, ministrul Culturii a recidivat. S-a întâmplat chiar de Ziua Culturii Naţionale, când Daniel Breaz a ţinut un discurs la Ateneul Român.

„Ceea ce spunea, în introducerea CARE a făcut-o (CORECT: „pe care a făcut-o”) domnul președinte al Academiei...o să vorbesc și o să încerc să exprim câteva lucruri legate de cultura națională”, a declarat Daniel Breaz, ministrul Culturii.

Referindu-se la poporul român, el a spus că este „ prin excelență deschis spre dialog și schimb de valori artistice, dar și receptiv la modelele și la bunele PRACTICE (CORECT: „practici”) ale celorlalți”.

Daniel Breaz: O mamă singură cu doi copii NU reprezintă o familie: „A fost o familie, dar s-a întâmplat ceva şi nu mai este“

În mai 2018, s-a remarcat în spaţiul public cu afirmaţii despre familia monoparentală. În viziunea lui, o mamă singură cu doi copii „a fost o familie, dar s-a întâmplat ceva şi nu mai este”. Daniel Breaz a declarat public că este un susţinător al familiei tradiţionale, spunând că nu ştie dacă în România există familie monoparentală.

„Dar o mama singura cu doi copii nu este o familie?”, a fost întrebat Breaz, în contextul în care angajaţii unui cinematograf din Capitală i-au spus unei mame care îşi creşte singură copiii că o familie este formată obligatoriu din doi adulţi şi doi copii. „Nu. A fost o familie, dar s-a întâmplat ceva şi nu mai este”, a raspuns senatorul PSD.

Declarațiile lui Breaz veneau în contextul în care cinematograful Hollywood Multiplex s-a aflat în centrul unui scandal, după ce Raluca Zdrobiș a povestit că nu i s-a permis să achiziționeze pachetul Family de bilete la film, întrucât acesta se adresa doar familiilor formate din doi adulți și unul sau doi copii.

Cine este Daniel Breaz

Născut în 1975, la Alba Iulia, Daniel Breaz este profesor doctor la Universitatea „1 Decembrie 1918", domeniile sale de interes fiind teoria geometrică a funcţiilor, funcţii univalente, operatori integrali şi analiza matematică.

A urmat cursurile Facultăţii de Matematică-Informatică, secţia matematică, din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, unde a făcut şi masteratul, iar în 2002 a obţinut titlul de doctor în matematică, specializarea analiză matematică, cu teza „Operatori integrali pe spaţii de funcţii univalente".

Din 1998, lucrează în mediul academic, fiind mai întâi seminarist, apoi asistent universitar titular, lector, conferenţiar, iar din 2009, profesor titular la Catedra de Matematică Informatică a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, disciplinele „Analiză complexă”, „Analiză matematică”, potrivit CV-ului publicat pe uab.ro.

Breaz a deţinut funcţia de prodecan al Facultăţii de Ştiinţe din UAB în perioada 2004 – 2008, iar din 2010 2010 este coordinator de doctorat, domeniul matematică, pentru Universitatea din Piteşti, School of Mathematical Sciences, Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan, Malaezia.

Este membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, din 2001. A publicat 170 de articole în mai multe reviste de specialitate din străinătate, 13 cărţi în colaborare, a participat la zeci de conferinţe de specialitate şi este membru al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiintifice din Învăţământul Superior (CNCSIS).

A primit Nishiwaki Prize - titlul de cel mai bun cercetător din lume într-un domeniu al matematicii pentru teoria geometrică a funcţiilor - pe anul 2009 din partea Institutului de Cercetare pentru ŞtiinţeMatematice din cadrul Universităţii Kyoto.

