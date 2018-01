Cine este jandarmul care a lovit protestatari şi cum a ajuns să-l protejeze pe Dragnea la DNA

Jurnalista Ramona Ursu a vorbit cu Răducu Şerban, jandarmul care a fost filmat în timp ce lovea mai mulţi protestatari din Bucureşti, duminică seară. Printre altele, acesta povesteşte că, la momentul respectiv, avea "informaţii în cască că s-a aruncat cu garduri în jandarmi", dar şi cum a ajuns să-l protejeze pe Liviu Dragnea, când liderul PSD a fost la DNA. Imaginile Digi24 de la parada militară de 1 decembrie îl surprind în fruntea unui detaşament de elită al Jandarmeriei.

"Am stat de vorbă câteva minute cu jandarmul pe care l-am văzut filmat cum loveşte în oameni la protestul de ieri din Bucureşti. Nu ştiu ce va face Jandarmeria, dar vă zic ce am reuşit eu să vorbesc azi, telefonic, cu acest jandarm şi ne mai lămurim noi apoi ce va fi cu ancheta internă. Îl cheamă Răducu Şerban, are 33 de ani, spune că lucrează de zece ani în Jandarmerie şi de loc e din comuna buzuiană Padina. Acum e într-o cercetare disciplinară, după incidentul de ieri", scrie jurnalista Ramona Ursu, pe contul său de Facebook.

Jandarmul Răducu Şerban i-a mai declarat jurnalistei că avea "informaţii în cască că s-a aruncat cu garduri în jandarmi" şi a lămurit un alt aspect mult discutat în ultimele 24 de ore în spaţiul public: "Apoi, fără să-l întreb ceva de Dragnea, ci doar de unde e el de loc (voiam să-mi confirm că e din Padina, aşa cum ştiam eu) - mai scrie Ramona Ursu - jandarmul Răducu Şerban a ţinut să-mi spună că nu e din Teleorman şi că <<nu am nicio legătură cu domnul Dragnea, nicio legătură, jur pe ce vreţi dumneavoastră. Eram atunci lângă el pentru că eram de serviciu (explică poza de anul trecut, în care apare protejându-l pe Liviu Dragnea la DNA). Dacă eram de serviciu, ce trebuia să fac? Nu trebuia să fiu acolo?>> Apoi, da, mi-a confirmat şi că el e din Padina".

Jurnalista a mai aflat că sora jandarmului este profesoară în comuna natală şi a discutat totodată cu primarul localităţii Padina (postarea Ramonei Ursu, integral AICI).

Referitor la episodul prezenţei acestui jandarm în preajma liderului PSD, la DNA, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei declara presei, la scurt timp după incidentul de duminică seara, că nu are o asemenea informaţie.

La parada militară de la 1 decembrie, jandarmul Răducu Şerban era prezentat drept comandantul Detaşamentului Acţiuni Speciale din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie “Vlad Ţepeş”, unitate de elită a Jandarmeriei Române. Avea gradul de căpitan. Brigada Specială acționează pentru prevenirea şi combaterea criminalității organizate, execută misiuni de intervenție antiteroristă şi este responsabilă de restabilirea ordinii publice, atunci când aceasta este grav tulburată. Militarii care defilează sunt specializaţi ca lunetişti, paraşutişti, scafandri şi alpinişti și au o vastă experienţă în misiuni internaționale desfășurate în teatrele de operații sub egida ONU, NATO și a Uniunii Europene. Detalii AICI şi în imaginile VIDEO de mai jos, la minutul 9, secunda 11.

