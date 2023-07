Ciolacu: Salarizarea corectă, bazată pe performanţa profesorilor, trebuie însoţită şi de investiţii masive în infrastructura şcolară

Salarizarea corectă, bazată pe performanţa profesorilor, trebuie însoţită şi de investiţii masive în infrastructura şcolară, a declarat, miercuri, prim-ministrul Marcel Ciolacu, la ceremonia de semnare a unor contracte finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă destinate dotărilor din învăţământ, prin care se va aloca peste un miliard de euro, notează Agerpres.

La Palatul Victoria, au fost semnate 2.500 de contracte privind apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitare şi a unităţilor conexe”, prin care vor fi utilate peste 5.600 de şcoli, grădiniţe, laboratoare de informatică şi de ştiinţe, cabinete şcolare, ateliere de practică.

„Este o onoare pentru mine să fiu astăzi gazda unui eveniment care marchează un punct de cotitură în ceea ce priveşte viitorul Educaţiei în România. Pentru prima dată în istoria Educaţiei, este alocată o sumă impresionantă, peste un miliard de euro, valoare eligibilă din PNRR, fără TVA, pentru dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv pentru învăţământul dual”, a transmis Ciolacu.

Premierul a punctat că, pe lângă componenta de salarizare a personalului din Educaţie, este nevoie şi de dotări la cerinţele societăţii actuale.

„Îmi amintesc cu plăcere clasa în care am învăţat eu, dar ea nu mai are nicio legătură cu clasele de acum. Tehnologia a evoluat, societatea la fel, cerinţele elevilor sunt cu totul altele, pentru că societatea le cere mai mult decât a cerut generaţiei mele. Sunt conştient că, fără o bază materială, fără un proces de învăţare modern, adaptat evoluţiei tehnologiei şi cerinţelor pieţei muncii, nici chiar cel mai bun profesor, oricât de bine plătit ar fi, oricât de mult s-ar strădui nu are cum să obţină rezultatele aşteptate.

Acesta este motivul pentru care salarizarea corectă, echitabilă, bazată pe performanţa profesorilor trebuie însoţită şi de investiţii masive în infrastructura şcolară şi în procesul didactic, Astăzi, ne aflăm în faţa celei mai mari investiţii de până acum în modernizarea infrastructurii educaţionale a unităţilor de învăţământ din România. (...) Prin semnarea celor 2.500 de contracte facem un pas important în direcţia unui sistem de învăţământ modern, accesibil tuturor copiilor şi tinerilor din România, dar, mai ales, capabil să-i ajute pe tinerii români să-şi dezvolte competenţele relevante pe piaţa muncii”, a subliniat prim-ministrul.

Potrivit acestuia, România se poate dezvolta doar prin Educaţie, doar prin tineri bine pregătiţi, în acord cu evoluţia tehnologiei şi ţinând cont de cerinţele pieţei muncii. „Doar aşa această ţară poate creşte şi doar dezvoltându-ne ca ţară toţi aceşti tineri vor prefera să rămână aici. Aici, în România, sperăm că vor alege să-şi construiască un viitor şi să-şi întemeieze o familie”, a adăugat Marcel Ciolacu.

El a afirmat că, timp de 30 de ani, statul român nu şi-a onorat contractul social şi a neglijat Educaţia. „Sunt un om care întotdeauna a preferat adevărul şi nu cred că ascunderea lui sub preş ne foloseşte la ceva. De la bun început, noi am asumat faptul că, până acum, acest stat nu şi-a onorat contractul social şi a neglijat educaţia. De aceea am ajuns în situaţia în care suntem astăzi, din cauza greşelilor făcute timp de 30 de ani. Pentru aceasta suntem cu toţii datori să corectăm aceste greşeli. Copiii români nu au nicio vină că statul a greşit enorm şi i-a privat de şanse egale. E momentul ca acum, până nu e prea târziu, să asigurăm şanse egale tuturor copiilor din România, indiferent de locul în care s-au născut, la ţară sau la oraş, într-o zonă mai mult sau mai puţin dezvoltată economic”, a subliniat premierul.

