Cîțu: Dacă vaccinarea nu merge în direcția corectă, putem trage și frâna de mână, adică să venim mai încet cu măsurile de relaxare

Premierul Florin Cîțu a atras atenția, vineri, la Suceava, că dacă vaccinarea nu va merge în direcția corectă, nici măsurile de relaxare nu vor veni repede. El și-a exprimat speranța că românii se vor imuniza pentru că vor să meargă la nunți, concerte, restaurante.

El a explicat că măsurile care vor intra în vigoare de sâmbătă au fost anunțate mai repede pentru că, în România, campania de vaccinare a depășit așteptările.

"Urmează cealaltă bornă, de 1 iunie și se va întâmpla dacă vom avea o rată de vaccinare foarte bună. Acum am venit cu măsuri mai repede pentru a le arăta românilor că merită să te vaccinezi", a spus premierul.

El a subliniat că pentru măsurile de relaxare sunt luate în funcție de mai mulți factori: vaccinare, rata de pozitivare, etc.

"Dacă vaccinarea nu merge în direcția corectă, putem trage și frâna de mână, nu putem să ne jucăm", a afirmat Cîțu.

Întrebat ce înseamnă că "se va trage frâna de mână", el a răspuns: "Adică să venim mai încet cu aceste măsuri de relaxare".

Premierul a subliniat însă că românii se vor vaccina pentru că vor să meargă la concerte, nunți și la restaurant.

"Ne-am gândit foarte atent la măsurile pe care le-am luat. Știm că este foarte ușor să elimini niște lucruri și foarte greu să le pui la loc iar.

Vrem să nu mai fie mască până la finalul anului, dar contează foarte mult numărul de persoane vaccinate", a precizat premierul.

Premierul Florin Cîțu a explicat, joi seară, la Digi24 de ce a fost luată decizia renunțării la obligativitatea măștii în spațiile deschise, cu excepția zonelor aglomerate, și cea a ridicării restricțiilor de noapte începând cu 15 mai, deși în urmă cu câteva zile autoritățile spuneau că nu vor fi măsuri de relaxare înainte de 1 iunie. Premierul a făcut însă apel la oameni să se vaccineze, spunând că de acest lucru depind următoarele etape de relaxare.

"Am avut mai multe scenarii, am discutat și cu domnul președinte și am zis să extindem puțin indicatorii la care ne uităm și dacă vom avea rezultate mai bune la acești indicatori, vom lua măsurile mai devreme. A fost un cumul de factori, dar am văzut că a mers mai bine valul 3 decât ne așteptam. Rata de pozitivare scăzut mai rapid decât ne așteptam, în corelație cu campania de vaccinare mai bună. Avem deja, de câteva zile, peste 100.000 de persoane care se vaccinează zilnic și în acest context am spus că e momentul să luăm această decizie", a spus Cîțu.

