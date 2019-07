Cum a reușit Gheorghe Dincă să aducă fetele în „casa groazei”. Explicația dată de un fost șef de la Omoruri

Lucian Guran, fost șef al Serviciului Omoruri, a explicat care ar fi ipotezele prin care ucigașul de la Caracal și-a racolat și transportat victimele la locuința sa. Specialistul spune că cea mai probabilă variantă este cea prin care le-a amenințat și, sub această presiune, le-a adus în locuință.

Potrivit lui Lucian Guran, fost șef al Serviciului Omoruri, de regulă, în asemenea cazuri, ucigașii în serie acționează singuri.

„Din cazurile care s-au întâmplat în România, inclusiv cazul Râmaru, aceștia acționau singuri. În cazul de la Caracal este puțin probabil ca cineva să fi știut de aceste crime, mai ales că locuia singur. Zona în care se află casa lui este una mai retrasă, și care permite să se întâmple astfel de incidente, fără ca alte persoane să-și dea seama”, spune Guran, citat de Mediafax.

Gheorghe Dincă practica, așa cum spun anchetorii, taximetria de ocazie, și așa a reușit să intre în contact cu victimele sale.

Guran arată o ipoteză care i-ar fi permis bărbatului, fără să fie văzut, să intre cu victimele sale în locuința sa.

„De exemplu, în cazul unui alt criminal celebru, Pascu Nicolae, tot taximetrist de ocazie, victimele erau luate în mașină, iar acolo, ușile de pe partea pasagerului aveau o modificare, adică nu se mai deschideau, fiind înlăturate manetele de deschidere. Al doilea mod prin care criminalii în serie își imobilizează victimele este prin amenințare, fiind folosit un obiect tăietor sau înțepătar. În ceea ce privește cazul de la Caracal nu putem emite decât ipoteze, dar presupun că este vorba de o amenințare, ori una psihică, ori cu un obiect. Ar mai putea fi și varianta prin care le-a servit ceva de băut cu un somnifer sau altceva, după ce le-a ridicat de pe stradă, și apoi a reușit să le introducă în locuință, dar acestea sunt doar supoziții”, spune Guran.

Potrivit sursei citate, este exclus ca Dincă să fi folosit forța în stradă.

„În niciun caz nu le-a lovit în stradă și nu le-a introdus cu forța în mașină, pentru că exista posibilitatea să fie observat. El își cunoaște foarte bine zona, a acționat și în funcție de preocupările și de programul vecinilor, astfel încât să nu fie văzut intrând cu victimele în casă”, spune Guran.

În ceea ce privește faptul că Dincă și-a recunoscut fapele, fostul șef de la Omoruri spune că așa se întâmplă de obicei.

„Așa se întâmplă de obicei, în primă fază neagă, apoi pus în fața probelor, recunoaște. Acum este de datoria anchetatorilor să strângă toate probele, să vadă dacă mai sunt și alte victime. În general, aceste crime apar după ce mobilul faptei este violul, iar la unii criminali poate fi vorba și de un mobil suplimentar, cum este jaful”, a explicat pentru Mediafax chestorul Lucian Guran, fost șef al Serviciului Omoruri și fostul șef al Poliției Capitalei.

Potrivit acestuia, după modul cum a acționat, Gherghe Dincă a avut discernământ în momentul în care a comis crimele.

„Mi-e greu să spun că ar putea scăpa de condamnare pe viață, pentru că, după părerea mea, chiar dacă nu am date din dosar, prin modul cum a acționat denotă totuși că are discernământ. Că are și unele probleme, nu este exclus, dar astea vor fi identificate de către medicii legiști, cu ocazia expetizei medico-psihiatrice”, mai spune fostul șef de la Omoruri.

