Cum arată la interior containerele amenajate în curtea Spitalului din Sibiu pentru pacienții cu Covid-19

Spitalul Județean Sibiu își tratează pacienții bolnavi de coronavirus în saloane modulare noi, amenajate în containere amplasate chiar în curtea unității medicale, acolo unde în ultimele săptămâni zeci de pacienți au așteptat ore în șir o simplă consultație.

Începând de luni, pacienţii pozitivi cu Covid-19 sunt internaţi atât în clădirile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU), cât şi în aceste saloane amenajate și dotate cu toate utilitățile necesare, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.

"Aşa cum am promis în şedinţa de Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, structura modulară a SCJU Sibiu a fost deschisă sâmbătă 17 octombrie pentru pacienţii COVID pozitiv, după ce vineri după-amiază am primit avizul DSP Sibiu. Structura are un număr de 25 de paturi şi oferă cele mai bune condiţii de cazare şi tratament pentru pacienţii COVID-19. A fost un efort susţinut al tuturor celor implicaţi, de la asistente la medici pentru ca această structură să fie deschisă, fiind asigurate materiale sanitare, echipamente medicale, materiale de curăţenie, dezinfectanţi şi circuite medicale corespunzătoare", a declarat, conform comunicatului, directorul SCJU Sibiu, Liliana Coldea.

Foto: Saloane modulare amplasate în curtea spitalului Foto: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu via Facebook

Potrivit sursei citate, structura modulară deschisă face parte dintr-un obiectiv de investiţii amplu, care a fost finalizat recent şi care constă în două pavilioane modulare, amplasate în spatele Pavilionului Chirurgical, cu o suprafaţă de circa 750 de metri pătraţi.

Valoarea totală a proiectului se ridică la peste 6 milioane de lei, fondurile fiind asigurate de către Consiliul Judeţean Sibiu.

Număr tot mai mare de infectări cu Covid-19 la Sibiu

Zeci de pacienți depistați pozitiv cu Covid-19 au fost nevoiți să aștepte ore în șir, în picioare, în curtea Spitalului Județean de Urgență din Sibiu pentru a fi consultați de medicii infecționiști. Reprezentanții unității medicale spuneau atunci că de vină sunt spațiile amenajate, dar fără aviz, dar și lipsa personalului medical.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă a așteptat constituirea unei comisii care să aprobe darea în folosinţă a unor saloane în containere destinate special pacienţilor COVID-19, care stăteau goale şi nefolosite, în timp ce pacienţii confirmaţi aşteaptă în frig ca să fie consultaţi şi să li se facă analize. Direcția de Sănătate Publică Sibiu a dat afiv de utilizare pentru saloanele din curtea unității medicale, astfel că pacienții nu vor mai fi nevoie să aștepte sub cerul liber.

