Cum au ajuns „mâncătoriile” dintre instituțiile din subordinea Ministerului Mediului să-l exaspereze pe ministrul Costel Alexe

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, i-a avertizat, luni, pe directorii din instituţiile aflate în subordinea ministerului că, de la 1 ianuarie 2020, vor avea în el fie cel mai bun partener, fie un adversar important, dacă nu-şi schimbă modul de lucru, informează Agerpres.

„Începând de la 1 ianuarie sunt două posibilităţi: fie aveţi în mine cel mai bun partener pe care puteţi să-l aveţi, fie veţi avea un adversar mare de tot. Mi se pare firesc să fim mai eficienţi, să ne susţinem unii pe alţii. M-am săturat efectiv să primesc mesaje de la instituţii din subordine din ţară, din acelaşi judeţ, de la colegi din care aflu că vă mâncaţi unul pe altul”, a spus Alexe, în cadrul unei conferințe de presă.

Alexe a adăugat că societatea românească s-a săturat de birocraţie, iar percepţia cetăţenilor faţă de anumite subiecte afectează imaginea instituţiilor cu care aceştia vin în contact, dar şi pe cea a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

„Şi eu, ca şi dumneavoastră, am fost angajat al statului român într-o funcţie de execuţie, apoi de conducere şi ştiu ce înseamnă pentru cineva care are de întreţinut o familie să aibă grija zilei de mâine. De asemenea, ştiu şi ce înseamnă pentru cineva care a lucrat cu publicul să-ţi vină o femeie în faţă şi să-i spui cu aroganţă că îi mai lipseşte o hârtie şi să vină mâine. Acel mâine înseamnă pentru acea persoană un drum dus-întors acasă în ce comună sau judeţ, înseamnă nişte bani şi timp, iar timpul nu prea mai are răbdare cu noi. De aceea, cred că trebuie să fim mai eficienţi”, a spus ministrul Mediului.

„Nu mi se pare firesc să primesc mesaje din judeţe pentru consiliere. Stimaţi colegi, încercaţi să-i consiliaţi mult mai bine pe cei care vin şi au nevoie de ajutorul nostru. Încercaţi să comunicaţi mai bine şi dumneavoastră cu societatea civilă, astfel încât cetăţenii să înţeleagă că dacă putem să-i ajutăm, dacă au nevoie de vreo hârtie, să le-o spunem frumos, iar dacă ne cer lucruri care nu sunt legale, să le explicăm la fel de frumos că nu se poate”, a declarat Alexe.

„A ajuns societatea românească, pe diverse subiecte să fie sceptică, fie că vorbim despre ariile protejate în care se construieşte, cel puţin aşa se crede, fie că vorbim despre un camion cu lemn care, în percepţia publică, este tăiat ilegal, fiecare autorizaţie pe care o dă APM-ul (Agenţia pentru Protecţia Mediului, n.r.) este într-o formă sau alta pusă la îndoială. Cred că lucrurile astea afectează în primul rând instituţiile pe care dvs le reprezentaţi şi evident a ministerului. Asiguraţi-vă că, în perioada următoare, vă veţi schimba modul de lucru", a afirmat oficialul.

Editor web: M.L.