Detalii despre numirea lui Nelu Tătaru în funcția de ministru: „N-am înțeles prima dată mesajul”

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a povestit într-un interviu la Digi24 despre momentul în care a aflat că va fi numit în funcția de ministru. Se întâmpla în plină pandemie, când focarul de la Suceava era în creștere. Tătaru, pe atunci secretar de stat spune că nu a înțeles din prima convorbire telefonică ce voia premierul Ludovic Orban să-l anunțe.

„Eram la Suceava, cerând să merg acolo, văzând ce se întâmplă la Suceava și în cele 2-3 zile în care am fost acolo, am fost solicitat să revin la București, în condițiile în care evoluția pandemiei era pe un curs ascendent și destul de accelerată. M-a sunat premierul, am discutat. N-am înțeles prima dată mesajul. Am spus că e destulă treabă la Suceava, că o să-l țin la curent cu ce se întâmplă. Și răspunsul dat a încheiat convorbirea”, a spus Nelu Tătaru.

Orban nici nu a apucat să-i spună că vrea să-l numească în funcția de ministru, a adăugat el.

„A doua zi, când eram la Suceava dimineață, m-a sunat și mi-a zis că trebuie să vin la București, dându-mi niște amănunte. A urmat un drum de șase ore, în care nu am vorbit cu nimeni, nu am răspuns la telefon, nici măcar celui de la Administrația Prezidențială, care voia să ia legătura să stabilim detaliile. Nu știam nici numerele. Și am fost resunat de la cabinetul premierului să mi se spună să răspund totuși la telefon”, a povestit ministrul.

„A fost un moment în care nu am făcut decât să continui cu munca pe care o făceam ca secretar de stat, dar cu mai mare responsabilitate și gestionând o arie mai mare de atribuții”, a adăugat el.

Editor web: Monica Bonea