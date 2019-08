Dezvăluirile șocante ale unui proxenet român: „Banii ușori îi faci cu femeile. De la 13 ani în sus”

Fenomenul traficului de ființe umane este unul pe cât de grav, pe atât de profitabil pentru cei care-l controlează. Nenumărate grupări de interlopi români au profitat de aderarea la Uniunea Europeană și deschiderea granițelor, pentru a duce în Italia zeci de mii de femei, exploatate sexual. Potrivit ONG-urilor, jumătate dintre prostituatele de pe străzile Italiei provin din România. Vă avertizăm, multe din detaliile din materialul următor, sunt greu de urmărit!

Sergiu Balaban - jurnalist Digi24: La Milano sunt cele mai multe femei străine victime ale proxeneților. Autoritățile spun că de zeci de ani străzile sunt controlate de aceleași grupări. Există și zone care trebuie respectate de proxeneți, pentru că fiecare are locul său aici, în functie de naționalitate.

La periferia orașului Milano sunt mii de astfel de victime. Pot fi întâlnite și în miezul zilei, iar o mare parte dintre ele sunt românce. Proxeneții nu țin cont de vârstă, iar statisticile sunt șocante.

Michelangela Barbara, Asociație Ebano: 100 de euro pentru o jumătate de oră. Este un tarif care ne face să ne gândim la o fetiță.

- Deci minorii costă mai mult?

- Bineînțeles. În Italia, prostituatele sunt între 70.000-120.000.

- Un oraș întreg practic.

- 55% dintre ele sunt românce. Și dintre acestea, 37% minore.

- 37%?! Vorbim de mii.

- Între 14.000 și 25.000.

Sergiu Balaban - jurnalist Digi24: Sute de persoane au ajuns după gratii în ultimii ani, însă rețelele sunt din ce în ce mai complexe și pentru a înțelege sistemul, procurorii urmăresc unele piste timp de cațiva ani. În tot acest timp, din România continuă să fie aduse copile cu vârste foarte fragede. Ele ajung aici ori din dragoste, ori din cauza iluziilor că vor găsi un loc de muncă, asta dacă nu sunt răpite și aduse ilegal în Italia. Indiferent de motiv, ele ajung să fie exploatate de interlopii români.

Michelangela Barbara, Asociație Ebano: Traficanții caută prin casele de la țară, prin orfelinate din România și pun ochii pe fetele mai fragile, le seduc și le promit lucruri. "Am în Italia o posibilitate, pot să-ți ofer o viață frumoasă, hai cu mine".

- Cum se cheamă metoda asta?

- Metoda "lover boy".

Drumul româncelor nu este unul ușor de descâlcit. Autorii acestor abuzuri sunt cu greu prinși de autorități, pentru că nu locuiesc mult în Italia, au complici, iar victimele sunt vândute de la o grupare la alta, tocmai pentru ca polițiștii să le piardă urmele.

- Ți-am mai spus și la telefon, este ultima oară când ne vedem. Banii ușori îi faci cu femeile.

- Pe aceste fete pe care le găsești, le păcălești mereu cu povestea ta?

- Da. Sunt familii distruse economic.

- Și crezi că ele sunt o țintă ușoară?

- Da.

- Cât câștigi pe lună?

- 20.000 (de euro - n.r.), 30.000, depinde...

- Câte fete ții sub control?

- 40, 50 de fete.

- Dar nu am doar eu. Suntem mai mulți și ne ajutăm. Dacă am nevoie de fete că nu am, mi le împrumută ei. Apoi le împrumut și eu.

- Ai și minore?

- Da, de la 13 ani în sus.

- Niște copile, practic. Și sunt căutate aceste fete?

- Da, da.

- Clienții în medie cam ce vârstă au?

- A fost unul care avea 80 de ani. Italian.

- Nu te gândești niciodată că aceste femei pot suferi?

- Îți spun sincer, pe mine nu mă interesează deloc. Pentru ele este și o plăcere, fac bani mulți.

- Ai bătut-o vreodată pe una dintre ele?

- Dacă nu face ce îi spun, da.

- Au încercat să scape?

- Au încercat, da. Dar nu au reușit. Niciuna nu a reușit.

Nicio surpriză, deci, că dincolo de zâmbetele acestor femei se ascund detalii șocante.

- Bună, de unde ești?

- România.

- Câti ani ai?

- 19. Hai acasă.

- Pe stradă, nu?

- Nu, că mă prinde poliția.

- Este prima dată pentru mine, scuză-mă. M-am emoționat. Îți place să faci asta?

- O fac pentru bani.

- Tu îmi spui că acum ai 19 ani, dar la cât ai început?

- 16.

- Și ai venit în Italia. De ce?

- În România nu pot, pentru că este familia mea acolo.

- Nu știe nimeni?

- Nu. Am și un copil acasă. De doi ani.

- Trimiți bani acasă?

- Da, pentru toată familia mea.

- Îți aduci aminte de viața ta de la 14 ani? Nu era mai bine?

- Ba da, ce fac acum e mai rău. Trece poliția... când am venit în Italia m-a oprit poliția și mi-au controlat actele, și atât.

- Au văzut că ești minoră?

- Da.

În ciuda amenințărilor și a violențelor la care sunt supuse, unele femei reușesc să scape din mâinile celor care abuzează de ele. Mărturiile lor stârnesc fiori.

Fosta prostituată: Am fost sclava acestor proxeneți patru ani. Torturată și amenințată. Străzile Italiei sunt un infern. Aveam 16 ani.

- Câte minore erați?

- Eram eu, o fată de 14 ani și încă una. Era o femeie care ne învăta cum trebuie să stăm, ce să facem, cum să ținem picioarele. Lucram zi și noapte, făceam și o 1.000 de euro pe zi. Am încercat să scap, m-au prins și m-au legat în parcul Cipino din provincia Varese. M-au bătut atât de tare, că nu o să pot uita niciodată. Vezi asta? Este o cicatrice, mi-au făcut-o cu un cuțit și mi-au pus sare înăuntru. Viața mea a fost un infern. Încerc acum să trăiesc ce nu am trăit. Să mă bucur de o zi de naștere, să am prieteni și prietene.

Editor: Alina Popescu