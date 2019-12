Guvernul a stabilit cum vor susține Evaluarea Națională elevii care sunt acum în clasa a VII-a

Guvernul a adoptat, vineri, OUG care prevede că elevii care sunt în clasa a 7-a anul acesta vor susține examenul de Evaluare Națională în conformitate cu prevederile Legii nr 1/2011. Totodată, OUG mai prevede punerea în practică a evaluării școlilor doctorale, urmând să fie întocmită metodologia.

„În ședința de Guvern am adoptat o Ordonanță de Urgență de prorogare a unor termene prevăzute de Legea 1 din 2011. Măsura aceasta a fost cauzată de faptul că în tot acești ani Guvernele anterioare nu au făcut absolut nimic pentru elevii care sunt acum în clasa a 7-a, în așa fel încât aceștia să poată susține examenele naționale în conformitate cu prevederile Legii 1. Prin urmare, am luat această decizie de a nu pedepsi pe elevii noștri, ci de a construi lucruri noi în anii următori. Prin proiectul președintelui României <România Educată>, se prevede ca începând cu anul școlar în care programele școlare vor fi construite transdisciplinar, vom putea să realizăm și o astfel de evaluare”, a declarat ministrul Educației Monica Anisie, vineri, la finalul ședinței de Guvern.

Ministrul Educației a precizat că elevii care sunt anula cesta în clasa a 7-a vor putea susține Evaluare Națională în conformitate cu prevederile Legii 1/2011.

„Prin urmare, vestea bună pentru părinți și pentru elevi este faptul că în anul școlar următor, cei care sunt în clasa a 7-a acum, vor susține evaluarea națională așa cum este ea anul acesta. De asemenea, în prevederile ordonanței se prorogă termenul pentru evaluarea școlilor doctorale. Așa cum bine știți dacă intervenția Guvernului nu ar fi fost realizată acum, începând cu data de 1 ianuarie școlile doctorale își pierdeau acreditarea”, a mai spus Anisie.

Totodată, Monica Anisie a mai precizat că Ordonanța de Urgență prevede și punerea în practică a evaluării școlilor doctorale.

„Trebuie să menționăm faptul că din 2011 nu s-a realizat nimic în ceea ce privește evaluarea acestor școli doctorale. Trebuie să menționez că de când am venit la Ministerul Educației și nu am găsit cadrul metodologic realizat, am pus deja în dezbatere publică metodologia de evaluare a școlilor doctorale, am constituit grupul de lucru pentru realizarea normelor metodologice și în curând voi aproba prin ordin de ministru aceste norme de punere în practică a evaluării școlilor doctorale. Menționez că este foarte importatn pentru acest Guvern ca integritatea, corectitudinea să fie primordiale. Prin urmare, menționez faptul că evaluarea școlilor doctorale se va face având ca principal criteriu etica”, a conchis ministrul Educației.

Premierul Ludovic Orbean le-a transmis, vineri, miniștrilor că nu mai acceptă introducerea ordonanțelor de urgență pe ordinea de zi a Guvernului dacă proiectele nu sunt discutate anterior cu el. „Nu mi se pare normal ca, pe nepusă masă, să ne trezim cu ordonanțe despre care habar nu am”, a spus el.

Replica premierului a venit după ce ministrul Educației, Monica Anisie a cerut introducerea pe ordinea de suplimentară a ședinței a două ordonanțe de urgență.