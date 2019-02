Imagini greu de privit din școlile României secolului XXI

Peste 1.400 de şcoli din România nu au grupuri sanitare funcţionale. Nu au nici autorizaţii de la Direcţiile de Sănătate Publică, dar continuă să primească în fiecare zi elevi. Autorităţile promit de multă vreme că vor găsi soluţii.

Suntem în Vela, judeţul Dolj. România anului 2019. Pentru cei 85 de copii care învață la școala și grădinița din Vela, toaletă e în curte, în frig şi mizerie.

Copiii de la grădinița din Vela, județul Dolj, se spală pe mâini în clasă, cu o instalație improvizată

În timpul iernii, alimentarea cu apă de aici este oprită, ca să nu înghețe conductele. Copiii de la grădiniță se spală pe mâini în clasă. Un scaun, un lighean verde și un butoi de tablă țin loc de chiuvetă.

Luminiţa Lambu, educatoare: Preşcolarii din această grupă, înainte de pauză de masă vin, folosesc lavoarul, săpunul lichid, prosopelul (...) este dificil, dar este strictul necesar.

Copiii de la școală sunt puțin mai norocoși. Au la dispoziție o singură chiuvetă, pe holul școlii.

- Cum reușesc 80 de copii să se spele la o o singură chiuvetă?

Lelia Prodea, director al şcolii gimnaziale Vela: Există timp fizic sau și-au mai luat acele bidonașe în clase învățătorii, profesorii și îi mai curăță pe mână sau șervețele umede folosite în permanență.

La 6 kilometri distanţă, găsim o altă clădire a şcolii: cea din comuna Gubaucea. Pare că ne-am întors și mai mult în timp. Condiţiile sunt demne de Evul Mediu.

Cristina Oprea, jurnalist Digi24: Pare greu de crezut, dar aceasta este toaleta unei şcoli. Scurgerea se face direct prin podea, iar de chiuvete sau apă curentă nici nu poate fi vorba. (vezi imagini în materialul video de mai sus)

- Se duc copiii acolo?

- Păi da. N-au unde, spune o femeie din comună.

- Dar n-au apă să se spele pe mâini.

- Vai de mama lor.

- Au pus tabla aia pe WC la insistenţele oamenilor din sat. Că aşa, nimic nu făceau, dezvăluie un localnic.

- Păi şi cum era? Îi ploua acolo, înăuntru?

- Păi îi ploua. Că au fost nişte plăci, erau sparte.

La Luptători, jud. Călărași, adevărații luptători sunt copiii care vor să ajungă la toaletă

Din Dolj, mergem în Călărași. Ajungem la Luptători. La numai 70 de kilometri de Capitală, găsim imaginea unei școli nedemne de Europa secolului XXI.

Toaleta din curtea școlii de la Luptători, jud. Călărași

Andreea Brașovean, jurnalist Digi24: Ne aflăm la școala din Luptători și adevărați luptători trebuie să fie copiii care învață aici și care vor să ajungă la toaletă, situată la 20-30 de metri de școală. Localnicii spun că a fost renovată recent și, într-adevăr, se vede că s-a dat cu glet și cu var... Destul de prost, din păcate. După cum se poate observa, cade tencuiala. Mai grav este în interior. Există o singură ușa din trei (CADE UȘA)... Iată, în ce stare... A fost vopsită doar pe dinafară. La celelalte două încăperi nu există nicio ușă și nici apă curentă.

În toaleta de la școala din Luptători, recent renovată, nu există apă curentă

- Vin la toaletele astea. Unde să se ducă? În școală nu există, spune Viorel Dogaru, localnic.

- Dar ați văzut cum arătă.

- Da, suntem conștienți. Asta e posibilitatea. Înainte era dezastru.

- Deci acum e bine față de cum era înainte?

- Acum e bine. Domnul primar a promis că o să fie uși, a pus geamuri de termopan la școală.

Toaletele pe care tocmai le-ați văzut sunt, potrivit primarului, recent renovate.

- Am fost cu cerșeală. La prietenii mei care sunt șefi de asociații, au terenuri agricole în zonă, ne-au ajutat. Unul 5 milioane, unul 10, bani vechi mă refer, povestește primarul comunei Frăsinet, Sandu Mihăiță.

- Ce ați cumpărat din banii aia?

- Materiale, să zugravim, să cumpărăm WC-urile astea turcești, la Dănești am schimbat instalația electrică.

Afară e vopsit gardul, înăuntru....

Andreea Braşovean, jurnalist Digi24: Știți vorba aceea, afară e vopsit gardul și înăuntru lepoardul? Am descoperit că există și în spate câteva toalete, care încă nu au fost renovate. Îți este groază să intri, nu știu cum au copiii curajul să vină aici.

Ce se ascunde în spatele toaletelor renovate de la școala din Luptători, jud. Călărași

Școală aparține de Frasinet, iar Direcția de Sănătate Publică a amenințat autoritățile locale că o închid, din cauza lipsei de apă curentă și a condițiilor mizere din toalete. Primarul susține că a cerut bani în nenumărate rânduri, dar Guvernul nu i-a dat.

- În toamnă au venit cei de la SANEPID și ne-au spus că ne închid școlile dacă nu facem ceva, spune primarul Sandu Mihăiță.

- După ce le-au văzut, v-au dat drumul așa?

- Da.

- Fără să fie apă curentă?

- Păi apă curentă am tras înăuntru, le-am spus că nu am posibilitatea aici. Nici nu am putut să terminăm, vedeți că nu e zugrăvit. Decât că am pus WC-urile astea turcești.

- Care vedeți că sunt murdare...

- Se vede că sunt murdare, ca să vină primarul să le spele...

- Lipsesc și ușile de acolo.

- Așa au fost, nu am avut ce să facem, că bani nu am avut. Aici în spate urmează să facem la primăvară. O să facem tot ca acolo, decât că aicea era de băieți.

- Par a fi folosite și astea.

- Or mai intra. Poți să stai lângă copii, eu, ca primar? Am făcut tot posibilul ca să ne dea drumul, că altfel închideau școala.

***

Mergem în școala din Luptători.

- Hai să va arăt ce am făcut aici, spune primarul.

- Văd că este aici un lighean.

- Ăla e ăla vechi.

- Aici se spălau înainte?

- Înainte, da. Am tras apă aici, am pus "ghiuvetă", faianță.

- Asta merge?

- Sorine, e apă oprită aici? îl întreabă primarul pe paznic și îi dă drumul robinetului.

Apa țâșnește pe jos, pe la furtun.

- Oho, s-a spart, stați puțin. Sorine, vino încoa', robientul de ce nu merge?

- Este și apă caldă aici?

- Nu. Numai apă rece.

- Ca gheața!

- Acasă credeți că se spală cu apă caldă?

Autoritățile s-au încurcat în cifre

Din păcate, aceste școli nu sunt excepții. Sunt zeci de astfel de exemple în fiecare județ din țară. Atât de multe încât pare că și autoritățile le-au pierdut numărul. Câte școli cu toaletă în curte avem astăzi în România? Greu de spus.

În ianuarie 2018, Liviu Pop - atunci ministrul educației - spunea că sunt 2.418 și publica și un tabel pe contul său de Facebook.

Anul acesta, ministrul Ecaterina Andronescu a venit în ianuarie cu două statistici diferite. Mai întâi în 10 ianuarie i-a răspuns în scris deputatului PNL Ovidiu Raețchi pe care l-a informat că la nivel național funcționează 2.355 de școli cu toaletă în curte, fără apă caldă și canalizare.

Doar 20 de zile mai târziu, într-un interviu la Digi 24, numărul școlilor cu toaletă în curte a scăzut spectaculos. Pare că în 895 de școli problema toaletelor din fundul curții a fost rezolvată în mai puțin de o lună.

Ecaterina Andronescu, la Digi24: Mi-aș dori din tot sufletul că în acest an să închidem subiectul toaletelor din curțile școlilor. Să încercăm să rezolvăm această problema. Au fost 2600 de școli, mai sunt 1460. Trebuie să închidem acest subiect.

Iar cele 1.460 de școli ar funcționa, potrivit ministrului educației, fără autorizație sanitară.

Grădiniță cu tavanul prăbușit

Un simplu drum prin județul Călărași ne scoate în cale și alte școli cu probleme. La Frăsinet, toaleta profesorilor e lângă cea a elevilor, în curte. Cea a profesorilor are săpun, hârtie și apă. Elevii sunt trimiși să se spele pe mâini la chiuvetele din holul școlii.

La Frăsinetul de Jos grădinița a fost închisă în urmă cu o lună, după ce tavanul clădirii s-a prăbușit. Până în ianuarie, însă, copiii mergeau la aceste toalete, de pe vremea când bunicii lor erau copii.

Așadar, după 30 de ani de promisiuni, care ar fi soluțiile pentru că România să nu mai aibă școli cu toaletele în fundul curții?

Care ar fi soluțiile?

Ecaterina Andronescu spune că în acest moment există bani la buget, e nevoie că primăriile să demareze proiecte și să ceară finanțare de la Ministerul Dezvoltării.

Ecaterina Andronescu, ministrul educației: De aceea discuțiile noastre cu Ministerul Dezvoltării, încercarea noastră de a-i sprijini pe primari eventual cu proiecte, ca aceste lucruri să se întâmple, și identificarea unor soluții mai rapide, pentru că am văzut de curând un sistem de grupuri sanitare care se montează direct pe fosă septică și durează și mai puțin și nu sunt atât de scumpe și care vin cu toate instalațiile pe ele. Deci și asta poate fi o soluție, să încercăm să închidem acest subiect și dvs să nu ne întrebați la început de fiecare an școlar câte școli mai au grupurile sanitare în curte.

Andreea Brașovean, jurnalist Digi24: Până când vom vedea mii de toalete montate direct pe fosele septice, așa își dorește ministrul educației, noi vom continuă să va arătăm și alte probleme cu care se confruntă învățământul românesc. Puteți să ne povestiți despre experiențele voastre în școlile din România pe adresa de mail a redacţiei redacție@digi24.ro, pe Facebook sau pe numărul nostru de WhatsApp 0771.100.304.

