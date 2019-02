Guvernul va rezolva situația școlilor cu toalete în curte. Va amplasa containere. Tot în curte

Cele circa 1.400 de şcoli care au în prezent toaletele în curte vor primi circa 10.000 de euro pentru achiziţionarea, până la finalul anului, de containere moderne, cu baie, ce vor fi montate lângă şcoală şi va fi construit un pasaj pentru a putea trece copiii, a declarat vineri, la Antena 3, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

„Pot să vă spun că sunt încă 1.400 şi ceva de şcoli care sunt în această situaţie neplăcută (cu WC în curte). Până la final de an este obligatoriu ca toate aceste şcoli să nu mai aibă această situaţie. Şi cum? Se vor aloca, am făcut un program care se lansează imediat. Undeva la 10.000 de euro va veni pe fiecare şcoală pentru a pune lângă şcoala respectivă acele containere moderne care sunt prevăzute cu partea de baie... Cel puţin... Cam asta este suma estimată. Primăria care are grijă de şcoală va avea această sumă. Vom impune acel format tip să nu ne trezim cu fel de fel de astfel de achiziţii. Lipit de şcoală, facem racordul necesar fie la reţea de apă, canalizare, dacă are, dacă nu fosă, şi, desigur un pasaj prin care copiii trebuie să treacă. Dacă este o şcoală veche undeva într-o comună, nu poţi să spargi zidul. Faci un pasaj de trecere pentru ca acel copil care iese să nu fie plouat, să stea în frig. Până la final de an aceste 1.400 de şcoli în acest fel pot toate să fie într-o situaţie corectă”, a explicat Teodorovici.

Acesta a reiterat că Educaţia va avea în acest an o creştere a bugetului cu 47% faţă de 2018, deoarece trebuie atins procentul de 6% din PIB pentru Educaţie. „Ne-am angajat prin acel protocol cu sindicatele să alocăm în acest an cu 15% în plus faţă de anul trecut. Iată că alocăm 47% creştere faţă de 2018, pentru că trebuie să atingem acel 6% pentru Educaţie din PIB. Banii au fost alocaţi acolo unde Ministerul Educaţiei a solicitat. Adică la acele programe pe care doamna ministru Andronescu le anunţă, cu table inteligente pentru fiecare clasă de şcoală, rechizite pentru copii, complet, ghiozdanele cu cărţi, caietele. Aici se discută pentru a vedea care sunt nevoile...”, a spus ministrul Finanţelor.

