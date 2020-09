Învățătoare, către Anisie: Ați promis că reduceți programa școlară. Ministrul Educației: Este dificil, dar am redus din hârtii

Monica Anisie a declarat la Digi24 că nu a reușit să reducă programa școlară așa cum a promis în starea de urgență, dar „a redus din hârtiile” pe care cadrele didactice le întocmeau până acum. Astfel, „timpul de lucru al profesorilor s-a redus cu 80%”, spune ministrul Educației.

Natalia Ruja, învățătoare: În perioada stării de urgență ne-ați promis că o să încercați să reduceți din programă. Știm cu toții că programa este încărcată, întâmpinăm multe dificultăți, este stufoasă și ați promis că o s-o mai aerisiți. Ați reușit până acum, sau dacă nu, de ce nu ați reușit?

Monica Anisie: Știți foarte bine că există un curriculum național, și pentru a face lucrul acesta trebuie să se întrunească toate comisiile naționale și așa mai departe. Este o procedură destul de dificilă.

Am redus însă din hârtiile pe care noi le făceam de-a lungul timpului, și așa cum am promis la începutul mandatului am redus acele comisii, unele dintre ele chiar nu erau operative, ca să spun așa. Hârtiile pe care noi, profesorii, trebuia să le realizam până anul acesta.

Eu zic că am redus timpul de lucru al profesorilor cu 80%.

Eu am avut propunerea și de reducere a numărului de ore. Am demarat acest proces, s-au întrunit comisiile, au făcut niște propuneri, și în momentul în care să începem cu reducerea numărului de ore la clase, o lege adoptată de Parlament a abrogat prevederea din Legea 1 a articolului 66. Deci, dacă reduceam numărul de ore, puteam să reduc și programa școlară.

Acum, la momentul acesta, când suntem deja la începutul anului școlar, acest lucru nu este posibil.

Ceea ce am putut să fac, a fost să reduc programa pentru examenele naționale. Dar aș vrea să vă spun că pregătim la Ministerul Educației documente pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice în această perioadă.

Nu neapărat să reducem din programă, ci să recomandăm profesorilor câteva dintre conținuturile care se concentrează asupra competențelor-cheie pe care trebuie să le dezvoltăm copiilor.

