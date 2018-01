Noul ministru al educației: Am fost batjocorit, dar „pamblică” e regionalism

Noul ministru al educației, Valentin Popa, se apără cu aceleași argumente ca predecesorul său în funcție, Liviu Pop. Ambii au fost acuzați că au folosit cuvinte incorecte în limba literară, dar au explicat ulterior că sunt...„regionalisme”. Valentin Popa provine din zona Moldovei, în timp ce Liviu Pop este din Maramureș.

Valentin Popa, viitorul ministru al educației, a recunoscut, luni, în faţa parlamentarilor din comisia de specialitate că a făcut de-a lungul timpului mai multe greşeli gramaticale în discursurile sale. A explicat că s-a întâmplat din cauza emoțiilor, dar s-a plâns că a fost nedreptățit atunci când a fost ironizat că a folosit cuvântul „pamblică”. El spune că e un regionalism din zona Moldovei, pe care îl foloseşte de când se ştie.

„Am remarcat la începutul ședinței și în discuțiile publice că am fost foarte, foarte batjocorit pentru că am folosit cuvântul pamblică. E posibil ca cea mai mare parte a bucureștenilor să nu cunoască faptul că mai mult de 50% din comunitățile din Moldova folosesc cuvântul pamblică. Am folosit cuvântul pamblică întotdeauna, toată viața mea, este un cuvânt din dicționar, un regionalism”, a explicat viitorul ministru.

În trecut, fostul ministru al educatiei, Liviu Pop, a folosit și el o formă neuzuală în limba literară a cuvântului „genunchi” (genunche). Ministrul Educației s-a apărat și a spus că a folosit un regionalism din Maramureș.

Noul ministru al educației, Valentin Popa, îşi ia angajamentul că va încerca ca ministru al educaţiei să aibă un „limbaj perfect”.

„Nu mă pot exprima foarte exact în legătură cu acest colaj (cu greșeli ale sale, a circulat în mediul online - n.r.), într-adevăr îl recunosc că în acești ultimi șase ani în care am fost rector, am făcut cu siguranță și dezacorduri, am avut probabil și bâlbe, și cuvinte stâlcite, și greșeli gramaticale, în general datorate, evident, emoţiei, lucru care întotdeauna se vede când vorbesc în public, și dorinței de a argumenta cu pasiune”, a justificat Valentin Popa în fața parlamentarilor.

„Afirm cu tărie că în calitate de ministru al educației trebuie să am un limbaj perfect, mă voi strădui să îl am”, a mai spus rectorul din Suceava.

Au fost momente tensionate, luni, în Comisia pentru învăţământ unde a fost audiat Valentin Popa, rectorul Universității din Suceava, propus pentru Ministerul Educaţiei. El a fost întâmpinat de parlamentarii PNL şi USR cu trei panglici şi o carte de gramatică, după greşelile gramaticale şi de limbă pe care le-a făcut de-a lungul timpului şi pe care presa le-a prezentat în ultimele zile. Valentin Popa a primit cele trei panglici de la trei parlametari de la PNL, care au făcut referire la momentul în care Popa spunea într-o înregistrare că a tăiat „pamblica”, şi nu panglica. Senatorul USR, Mihai Goţiu, i-a făcut cadou lui Valentin Popa, înainte de începerea discursului din faţa Comisiei de Învăţământ, o carte de gramatică. Valentin Popa a ignorat momentul.

După audieri, însă, a explicat jurnaliștilor de ce a făcut aceste greşeli: „întotdeauna în viață trebuie să mai înveți”, iar dezacordurile „se întâmplă când ai emoții și când vorbești cu pasiune”. Totuși, elevilor cărora le va fi ministru le transmite că „trebuie să vorbească cât mai bine limba română, dacă se poate, perfect!”