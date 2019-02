Profesoara de biologie la ora căreia elevii cântă

În Craiova există o profesoară de biologie celebră pentru metodele sale unice de predare. Genelia Petrescu îi provoacă pe elevi să gândească singuri şi să cunoască materia astfel încât să poată face conexiuni cu alte domenii. În plus, are şi o reţetă inedită de evaluare a elevilor, care presupune dezvoltarea aptitudinilor lor în materie de regie şi actorie. Genelia Petrescu este ceea ce la Digi24 am numit „Profesori pentru viitor”.

Adela - elevă olimpică la biologie: Orele de biologie sunt preferatele mele şi, dacă aş putea, aş opri timpul.

Andrei - elev: Este un model pentru mine.

Georgiana - elevă: Te inspiră în mod constant să te autodepăşeşti.

"Din întâmplare". Aşa răspunde Genelia Petrescu la întrebarea "Cum aţi ales cariera de profesor?". Însă, dacă te uiţi la palmaresul de medici pe care i-a îndrumat de-a lungul carierei sale şi la bucuria elevilor din timpul orelor, îţi dai seama că Geneliei Petrescu i-a fost dat să devină profesoară.

Genelia Petrescu - profesoară de biologie: Nu pot să fiu profesorul foarte sobru. Uneori mi-am impus să fiu, dar nu pot mai mult de două minute, trei. Îmi place tot timpul să am o comunicare cu ei.

Vlad - elev: Consider că asta e cel mai important în meseria pe care o are un profesor, modul de a crea o legătură strânsă cu elevii şi cu materia pe care o predai.

Georgiana - elevă: Până în gimnaziu, biologia nu mă atrăgea deloc şi chestiunea asta s-a schimbat pentru că, prin maniera ei inedită de a ne preda, am înţeles, de fapt, ce presupune biologia, este vorba despre ştiinţa vieţii.

Adela - elevă olimpică la biologie: Ne-a convins încă de la bun început că învăţatul nu este o obligaţie, ci mai degrabă o provocare.

Genelia Petrescu predă biologia la Liceul "Fraţii Buzeşti" din Craiova, însă orele ei par mai mult nişte cursuri de cultură generală combinate cu dezvoltare personală. Este creativă şi inventează poveşti ca să le atragă atenţia copiilor, iar la final de semestru, îi provoacă pe elevi să o surprindă.

- Nu ştiu ce aţi făcut. Şi atunci, dragilor, să înceapă show-ul!

Fetele încep să cânte, acompaniate de chitară: „Hematocrit noi ne numim, în plasma sângelului fericite noi trăim”.

Vlad - elev: A propus acest mod destul de revoluţionar, ca să zic aşa, de învăţare, întrucât ne face să vedem biologia şi să o percepem într-un alt mod, un mod mult mai creativ prin aceste proiecte care tocmai asta fac. Ne aduc mai aproape de materie, fără ca noi să conştientizăm acest lucru.

Genelia Petrescu - profesoară de biologie: Numai în felul ăsta nişte noţiuni care pot părea seci la prima vedere pot să capete sens în capul lor şi în inima lor şi să nu le prezinţi lucrurile ca şi cum le-ai fi învăţat pe de rost de undeva şi ei trebuie să le recite. Ai venit, ai spus, ai plecat. Veni, vidi, vinci, fugi, ceva la modul...fără vinci. Că nu poţi învinge la modul ăsta. Şi atunci eu am găsit o poveste.

Ideea proiectelor interactive i-a venit după o serie de teze, când şi-a dat seama că toate lucrările arătau la fel şi elevii erau plictisiţi. Acum, copiii devin actori, regizori şi cântăreţi şi transformă termenii din manuale în scenete şi cântece.

Ambianță de la oră:

- Cineva trebuie să se ocupe şi de asta, nu?

- Degeaba vă daţi voi eroi, că dacă n-am fi fost noi să închidem placa, aţi fi ieşit din corp până am spune vasoconstricţie.

„Sunt o mitocondrie, energie peste tot să fie, la, la, la, la, mitocondriaaaa”.

„Nu încetaţi să mă uimiţi de fiecare dată. Deci, vă sunt recunoscătoare pentru asta”, le spune profesoara.

Adela - elevă olimpică la biologie: Pentru a realiza acele scenete şi cântece trebuie să facem interconexiuni între informaţile pe care le ştim şi asta înseamnă că trebuie să le ştim foarte bine, să fim stăpâni pe ele.

Genelia Petrescu - profesoară de biologie: O să supăr poate pe multă lume, dar, după mine, notele ar putea să dispară. Mă încurcă foarte tare în relaţia cu copiii şi bănuiesc că şi pe ei foarte mult.

Tocmai pentru că le permite să se destindă la ore, să îşi pună întrebări şi să caute răspunsuri, unii dintre elevii Geneliei Petrescu ajung să facă performanţă. Nu se laudă cu olimpicii pe care i-a pregătit de-a lungul anilor, dar este mândră că a reuşit să trezească în copii o pasiune pentru biologie.

Adela - elevă olimpică la biologie: Întotdeauna stăteam după programul şcolar ca să îmi tot explice ceea ce aveam nelămurit şi astfel cred că am reuşit să am un rezultat bun, numai cu ajutorul dumneaei.

Genelia Petrescu - profesoară de biologie: Nu pot să spun că olimpiadele sunt cele care mă încântă cel mai mult, ci tot procesul ăsta pe care îl desfăşor cu ei.

Genelia Petrescu le este dascăl şi sfătuitor elevilor ei, care spun că au găsit în doamna profesoară o prietenă. Ştie să ia pulsul clasei, să construiască lecţiile astfel încât să le menţină interesul şi nu predă niciodată dacă îi vede trişti.

Genelia Petrescu - profesoară de biologie: Eu sper să este evident că suntem prieteni. Voi ce ziceţi?

- Daaa!

Andrei - elev: Am învăţat să fiu un om mai bun, să nu îmi fie frică să urmăresc ceea ce îmi place.

Adela - elevă olimpică la biologie: Ştie să înţeleagă elevii, să le fie alături şi să privească lumea din punctul lor de vedere.

Genelia Petrescu - profesoară de biologie: Un profesor nu predă băncilor, ci predă elevilor şi în funcţie de elevii pe care îi are în faţa lui şi în funcţie de aşteptările lor şi de opţiunile lor viitoare trebuie să îşi construiască propria programă. Şi eu cam asta am făcut. Nu să le spun eu ce diverticul stomacal a apărut la specia respectivă de peşti. Că, dacă vrea, accesează Google şi vede acolo.

Deşi nu este mulţumită de felul în care arată şcoala românească în 2019, preferă să contribuie la schimbare, în loc să se plângă. Crede cu tărie că succesul învăţământului românesc stă în fiecare profesor în parte, aşa că, împreună cu celelalte cadre didactice din comunitatea MERITO, au început să mişte lucrurile spre mai bine.

Georgiana - elevă: Cred că lucrul cel mai important pe care l-am învăţat de la dumneaei a fost că schimbarea începe cu noi.

Genelia Petrescu - profesoară de biologie: Dacă eu mi-am făcut treaba în locul ăsta, atunci sunt mulţumită.

