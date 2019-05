Învățătoarea care ține pasul cu vremurile. „Nimeni nu are o doamnă aşa bună ca a noastră!”

Educația primește o șansă! Nu de la minister, ci izolat, de la profesori care au curajul să fie diferiți. Respectă programa școlară greoaie și rigidă și reușesc să o traducă pe înțelesul elevilor. Consuela Colţan este o învăţătoare care ţine pasul cu vremurile. Se joacă la ore, foloseşte marionete şi interpretează personaje ca să le atragă atenţia copiilor. Ştie că rolul unui dascăl este, în primul rând, să fie un model. Şi reuşeşte să facă asta, chiar dacă are 35 de elevi în clasă. Vă prezentăm povestea unui „Profesor pentru viitor”.

Elevii stau la coadă să o salute.

- Bună dimineaţa! spune învățătoarea unuia dintre ei, pe care îl îmbrățisează. Pe peretele de lângă intrarea în clasă sunt lipite mai multe afișe cu animații. Elevul vine, pune mâna pe una dintre ele și așa învățătoarea știe cum dorește elevul să fie întâmpinat în dimineața respectivă de învățătoarea lui.

- Bună dimineaţa! Băiatul atinge afișul care sugerează un dans, iar învățătoarea știe că trebuie să-l întâmpine cu mișcările din dansul flossing. „Nu ştiu, e bine? Aşa e bine? E bine? Mulţumesc!”, spune învățătoarea, iar elevul e tot numai zâmbet.

Învățătoarea Consuela Colțan încearcă mișcările dansului „flossing” pentru ca elevul ei să înceapă ziua bine dispus Foto: captură Digi24

- Bună dimineaţa! Un alt elev vrea să bată „cuba” cu învățătoarea.

Aşa îşi încep fiecare zi de şcoală elevii Consuelei Colţan. Fie că se îmbrăţişează, bat palma sau cântă alături de învăţătoarea lor, este un exerciţiu care îi ajută pe puştii de clasa I să intre la ore cu bucurie.

„Este o metodă pe care am luat-o din afară şi am adaptat-o clasei mele”, spune Consuela Colțan, învățătoare.

„Îmi place cel mai mult să cânt şi să îmbrăţişez”, mărturisește Nicola, elevă.

„Vin cu un gând că o să fie foarte bine, că o să ne distrăm şi zi de zi vin cu gândul acesta de a mă distra şi să fiu foarte relaxat la şcoală”, dezvăluie un băiat.

Consuela Colțan: Suntem în alt secol, noi, cadrele didactice, ar trebui să ne adaptăm”

Consuela Colţan este învăţătoare de aproape 25 de ani şi îşi aduce aminte că şi-a dorit, încă de când era elevă, să se întoarcă în sala de clasă. Le-a avut ca modele pe mama şi pe învăţătoarea ei, de care îşi aduce aminte cu mare drag. La fel i-ar plăcea să rămână şi ea în sufletul elevilor cărora le dedică aproape tot timpul său liber. Şi asta pentru că îi place să ţină orele altfel, să abordeze programa dintr-un unghi mai creativ şi mai apropiat de universul celor mici.

Consuela Colţan - învăţătoare: „Suntem în alt secol, sunt alţi copii şi pedagogia ar trebui să fie alta şi noi, cadrele didactice, ar trebui să ne adaptăm, în primul rând. Este adevărat că cursurile noastre de formare sunt pe bani, însă trebuie să fim la curent cu tot ceea ce este nou”.

Alexia - elevă: „Doamna e bună cu noi şi în fiecare zi ne uimeşte cu câte o surpriză”.

Rareş - elev: „Ştiu că nimeni nu are o doamnă aşa bună ca a noastră şi chiar era bine dacă aveam aceeaşi profesoară în toate clasele din şcoală”.

„Ca să ne distrăm şi să fim fericiţi. Să învăţăm şi să ne distrăm în acelaşi timp”, completează un alt elev.

Învățătoarea-actriță, care joacă și se joacă când predă elevilor

„Copiii mă motivează. În fiecare zi trebuie să vii cu acel "Wow!" pentru că altfel nu îi captezi. Folosesc foarte mult jocul. La această vârstă, copilul învaţă foarte mult prin joc”, explică învățătoarea Consuela Colţan.

Ea pune accent pe creativitate și comunicare și folosește jocul de rol. Cu ajutorul marionetelor, Consuela Colțan predă interactiv și atractiv. Aşa au apărut, în clasa Consuelei Colţan, tot felul de personaje, în pielea cărora învăţătoarea intră ori de câte ori este nevoie.

Învățătoarea Consuela Colțan se folosește de joc și de marionete, pentru a intra î pielea unor personaje și pentru a face astfel ora mai atractivă pentru elevi

Consuela Colţan - învăţătoare: „Fiecare copil are marioneta lui încă din prima zi a clasei pregătitoare. Şi avem o întreagă familie de marionete. Am început cu domnişoara Alfabet, a fost prima, am introdus-o atunci când am început învăţarea literelor de tipar, litera A, a venit cu o întreagă poveste, de fiecare dată ne spunea povestea literei, ne învăţa cum să o trasăm. Apoi, în clasa întâi, a venit Moş Alfabet, care este stră-stră-străbunicul domnişoarei Alfabet, el ne aduce literele de mână şi astfel orele decurg foarte plăcut pentru ei şi mă ajută şi pe mine să le ţin atenţia trează”.

Rareş - elev: „Îmi plac tonurile lor, câteodată îngroaşă vocile şi mi se pare foarte amuzant”.

Nicola - elevă: „Domnul Quintus este o marionetă care este foarte foarte drăguţă”.

„Este amuzant şi mereu ne face să râdem”.

Cursuri-spectacol pentru „curioșii creativi” din clasa I

„Curioşii creativi”, aşa cum îşi spun elevii clasei I C, de la şcoala 280 din Bucureşti, au făcut inclusiv mucenici la ore şi au plantat copaci. Iar cursurile de comunicare, matematică sau arte plastice arată de fiecare dată ca un spectacol, în care toată lumea este pe scenă.

Consuela Colţan - învăţătoare: „Copiii nu neapărat stau în bancă. Deci, noi stăm şi pe jos, stăm grupaţi în echipe, ne murdărim. Activităţile acestea sunt de fapt un fel de activităţi extraşcolare pe care le fac în clasă. Bineînţeles, în concordanţă cu programa”.

Cu ajutorul marionetelor, Consuela Colțan predă interactiv și atractiv elevilor de clasa I de la Școala 280 București

„Nu consider că vin la ore, vin într-o familie cu mulți copii”

Rareş - elev: „De 8 Martie, am pictat noi o pălărie pe care ne-a făcut-o doamna. Chiar nu ştiu cum un om poate să lucreze atât de mult şi să muncească atât de mult, zile şi nopţi, ca să ne facă nouă surprize”.

Consuela Colţan - învăţătoare: „Este o pasiune pe care se pare că am dezvoltat-o pe parcursul anilor, astfel încât în ziua de astăzi chiar nu consider că vin la un loc de muncă, vin într-o familie cu foarte mulţi copii şi cu părinţii lor”.

Nicola - elevă: „Ne mai învaţă să fim prieteni buni şi să comunicăm cu ceilalţi foarte bine”.

Rareş - elev: „Face foarte multe reguli pentru că îi place să fim uniţi, să fim prietenoşi”.

Consuela Colţan - învăţătoare: „Mă bazez pe respect. Ar trebui să existe un respect reciproc. Încerc să îi fac să empatizeze cu ceilalţi, să simtă ceea ce simte celălalt. Ne îmbrăţişăm foarte des, ne exprimăm sentimentele şi acest lucru mi-ar plăcea să se întâmple şi mai departe”.

Le pregătește jocuri și pentru pauze

În clasa Consuelei Colţan, până şi pauzele sunt gândite în cel mai mic detaliu. Învăţătoarea vine în fiecare dimineaţă înaintea elevilor şi le pregăteşte jocuri pe holul şcolii.

Nicola - elevă: „Mie îmi place cel mai mult bowling-ul”.

Consuela Colţan - învăţătoare: „Am încercat să le organizez puţin pauza pentru că, îmi pare rău să spun, copiii din ziua de azi au aşa o tendinţă spre violenţă şi nu ştiu să se joace şi atunci le-am oferit eu astfel de activităţi, astfel încât şi pe perioada pauzei să fie ceva organizat”.

„Mereu în pauză ieşim toţi, ne distrăm, venim în clasă fericiţi, pregătiţi pentru ore”, spun elevii.

Consuela Colţan demonstrează că, până şi într-un sistem blocat în timp, cum este şcoala românească, lucrurile pot arăta altfel.

Consuela Colţan - învăţătoare: „Schimbarea porneşte de jos, şi de la noi, bazându-ne şi colaborând foarte mult şi cu părinţii şi bineînţeles, spre autorităţi, care ar trebui să ne sprijine cu dotări materiale, cu un număr de copii mai mic la clasă. Învăţătorul are un rol foarte important în plan cognitiv, afectiv mai ales. Este omul de care elevul cred că se ataşează cel mai mult şi trebuie să fie un model pentru elev învăţătorul. Aşa cum ai vrea să îi formezi pe ei, dar nejucând teatru, fiind tu însăţi”.

(Reporter: Ioana Matei)