Fizicianul care își fascinează elevii. A devenit profesor după ce firma la care lucra a dat faliment

Atunci când îi simte obosiţi, profesorul opreşte ora şi discută cu elevii. Iar ei îl consideră pe Lucian Oprea mai mult un mentor decât un profesor. Cu mult umor, răbdare și entuziasm, așa le explică legile fizicii elevilor săi. Este unul dintre „profesorii pentru viitor” pe care vi-i prezintă Digi24.

„Haț! Cineva a tăiat cablurile de la punte. Gata, suntem în aer. A murit un segment de înțelegere. Când se întâmplă asta la fizică, în știință, în general, ai un moment de panică”, le spune profesorul elevilor.

Lucian Oprea este profesor de 28 de ani și, din 1993, predă la „Mircea cel Bătrân”, un liceu cu prestigiu din Constanța, unde a fost și director. Când îl vezi în mijlocul elevilor, pare că și-a dorit să facă asta dintotdeauna. Mărturisește cu sinceritate că nu a ales el drumul spre catedră, ci a fost mai degrabă o decizie a sorții.

„Am văzut sclipirea unor ochi care au înțeles”

Lucian Oprea - profesor de fizică: „Faptul că a intrat în faliment firma la care eram fizician, ok, a trebuit să mă reorientez o perioadă, am zis eu temporar, până când, fiind profesor prima dată la liceul din Poarta Albă, am fost nevoit să predau practic orice, în anumite momente. Şi acolo a fost prima dată când am văzut sclipirea unor ochi care au înţeles”.

„Îmi plac la nebunie orele de fizică, deoarece domnul profesor mereu găseşte o modalitate să facă orele interactive şi la finalul zilei mereu rămânem cu cel puţin câte ceva”, spune Mihai.

„Ei sunt atraşi de tot, dacă ştii cum să vorbeşti cu ei şi dacă nu ai uitat cum ai fost tu”, dezvăluie profesorul Lucian Oprea unul dintre „secretele” rețetei lui de succes.

Secretul unei bune relații cu elevii

Secretul unei relații bune cu elevii este tipul de predare, consideră Lucian Oprea. La orele de fizică, teoria ar trebui să se combine cu practica, să ofere exemple din viața reală.

„Au nevoie să vadă că ideile pe care un om le are pot fi aplicate. Asta pentru încrederea în ei înşişi de fapt”, punctează profesorul.

„Ne zice istorie, nu ne zice numai fizică, ne învaţă lecţii de viaţă, ne învaţă cum să ne punem în faţa unui fapt şi să ne punem întotdeauna întrebări”, confirmă Tudor.

„Pe lângă toate elementele teoretice şi formulele pe care ni le predă, ne învaţă şi importanţa lor în evoluţia ştiinţei şi a omenirii, contextul în care acestea au apărut şi nevoile oamenilor de a le descoperi şi de a le cunoaşte”, adaugă o colegă.

Lucian Oprea îi simte pe elevi dacă sunt obosiți sau nu mai au răbdare și atunci preferă să oprească ora și să discute. Consideră că onestitatea este cel mai de preț atu, așa că încearcă să le-o transmită și elevilor săi.

„Să vadă în asta o armă pe mai departe, nu o slăbiciune. Nu putem ieşi din locul în care am ajuns decât prin onestitate şi lucru bine făcut”, crede profesorul.

Curs inventat la cererea elevilor

„Am învăţat că e foarte bine să fii curios. Şi să te întrebi de ce unele lucruri sunt cum sunt. Pentru că în viaţă vor veni unele momente când va trebui să te descurci singur, să îţi deduci singur formulele, să fii pe cont propriu”, spune Mihai.

„E un adevărat mentor, un adevărat maestru în tot ceea ce face. Şi de fiecare dată ne învaţă să fim verticali, radicali şi să luăm deciziile cele bune”, arată Tudor.

De la olimpici și până la elevi din clasele cu profil uman, cu toții îl iubesc pe Lucian Oprea. Stilul său aparte de a le ajunge la suflet i-a adus, în urmă cu zece ani, provocarea de a inventa un opțional de „Analogie”.

Lucian Oprea - profesor de fizică: „Terminam clasa a X-a cu clasa de uman de atunci şi trebuia să ne luăm la revedere. Şi, Domn' profesor, dar nu mai putem face, nu găsim noi ceva să mai facem?. Păi, hai să ne gândim puţin ce am putea să facem. Păi, haideţi să ne explicaţi fizica pe care o predaţi aşa, altfel, puteţi să o faceţi? E un challenge. Nu ştiu, nu am încercat niciodată. Hai să vedem. Am cooptat din generaţiile ulterioare alături o echipă de copii care au venit cu mine la clasă, au şi predat o parte dintre ei, fizica fără relaţii matematice, fără formule”.

Cum ar putea fi atrași oameni de calitate în învățământ?

Lucian Oprea consideră că un profesor bun trebuie să își pună mereu întrebări și să afle toate secretele materiei pe care o predă: „Ei sunt într-un univers paralel cu al meu. Dacă eu nu stăpânesc bine universul meu, cu ce pretenţii am să ajung dincolo?”

Raluca, elevă: „Chit că nu toţi intenţionăm să urmăm o carieră în domeniul fizicii, ne-a stârnit un interes şi o pasiune pentru materia aceasta”.

Lucian Oprea este genul de profesor care inspiră generații întregi prin exemplul personal. Chiar și așa, regretă că tot mai puțini tineri sunt motivați să se întoarcă în sistem și să ducă mai departe meseria de profesor.

„Dacă doreşti ca profesia asta să atragă oameni de calitate, oferă-le salarii. Dacă le oferi un salariu de două, trei ori mai mare, cu siguranţă vor veni. Pentru că îşi vor aduce aminte şi de plăcerea cu care eu vorbeam sau alţi colegi de-ai mei vorbesc în timpul orei şi de tinereţea pe care o capeţi în discuţia cu ei. Este un atu personal puternic. Te motivează şi e fascinant”, spune Lucian Oprea.