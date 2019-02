Un elev „muncește” mai mult decât un adult. Cum arată o zi din viața unui copil în România

"Va trebui să reducem programul zilnic şi la gimnaziu, şi la liceu", spune Ecaterina Andronescu. Potrivit ministrului Educaţiei, "să stai 36 sau 38 de ore pe săptămână la şcoală este exagerat de mult". Şi totuşi, zilnic, o treime dintre elevii români atât stau în bănci, iar acasă îi aşteaptă alte 3 ore de teme pentru a două zi. Asta deşi un ordin de ministru din 2016, încă în vigoare, spune că timpul necesar temelor nu trebuie să depăşească două ore la toate materiile.

Cezar, elev în clasa a VI-a: Avem temă la română, de scris la biologie, temă la educație socială, temă la germană, temă la engleză... la dirigenție n-avem temă...

Cezar e elev în clasa a VI-a la o școală de stat din București. Învață dimineața:

Cezar, elev în clasa a VI-a: De la șapte jumate până la două fără zece.

Ajunge acasă, mănâncă și începe să facă temele.

-Până la ce ora faci temele?

Cezar, elev în clasa a VI-a: Cinci, când vine mama. Și pe urmă mai recapitulăm o dată. O luăm de la capăt cu temele să le corectăm, să le verificăm. Ce nu e bine mai faci o dată de la capăt și toate astea...

Mama lui Cezar e unul dintre sutele de mii de părinți care fac temele alături de copiii lor.

-Câte teme aveți de făcut în fiecare zi?

Denisa Cojocaru, mama lui Cezar: Eu? Teoretic niciuna. Practic suficient de multe.

Spune că temele pentru acasă sunt necesare și că ideal ar fi că elevii să primească o cantitate mică de teme obligatorii și un pachet suplimentar de teme opționale. Unii dintre profesorii lui Cezar respectă acest principiu, alții...

Denisa Cojocaru, mama lui Cezar: Avem și extrema cealaltă care dă câte cinci, șase pagini de temă. Normal că el face cât apucă până vin eu de la serviciu. Când vin mă uit și, de multe ori, informația nu mi-e foarte cunoscută și trebuie să mă și documentez puțîn. Îmi ia și mie jumătate de ora până mă elucidez despre ce este vorba. Nu spun că unele cerințe din manuale depășesc orice limita a imaginației, adică unele dintre ele eu personal nu știu da răspuns la ele.

Ordin de ministru: maximum două ore pentru teme

În 2016, Mircea Dumitru, pe atunci ministru al Educației, a publicat un ordin care definea rolul temelor pentru acasă. Ministrul le cerea profesorilor să se asigure că elevii nu lucrează niciodată mai mult de 2 ore acasă pentru teme, la toate disciplinele. Iar copiii din clasa pregătitoare nu ar fi trebuit să primească teme pentru acasă.

Mai mult - potrivit aceluiași ordin de ministru - timpul pe care elevul îl dedică școlii, atât în clasă cât și acasă, ar trebui să se încadreze zilnic într-o medie de 5-8 ore.

Un copil "muncește" mai mult de opt ore pe zi

Ne întoarcem la Cezar și calculăm dacă se încadrează în limita de timp propusă de ordinul ministrului. Concluzia: Un adult muncește, potrivit legii, opt ore pe zi. Cezar, la 12 ani lucrează 9-10 ore.

80% dintre elevi | Temele, prea multe şi obositoare

Claudia Chiru, învăţător Şcoala nr.195 Bucureşti: Pentru un copil să muncească 8 ore este o atrocitate. Este ceva ce noi ar trebui să schimbăm ieri. Este ceva inadminisbil. Nu putem să-i cerem asta unui copil. Un copil are nevoie de joc liber, are nevoie de dragoste.

Potrivit unui studiu făcut de Institutul de Științe ale Educației în 2017, 80% dintre elevi spun că temele pentru acasă le ocupă mare parte din timpul liber. În plus, peste 70% dintre părinţi şi 67% dintre elevi se plâng că temele pentru acasă le provoacă nelinişte, îngrijorare şi stres.

Doar 27% dintre profesori sunt de aceeași părere. Cel mai probabil - spun autorii studiului - pentru că nu vorbesc cu elevii despre îngrijorările legate de teme.

Ordinul ministrului Mircea Dumitru e încă în vigoare, dar... Una spune ordinul ministrului, altă se întâmplă în realitate. Tot din cercetarea Institutului de Științe ale Educației aflăm că aproape jumătate dintre elevi spun că au nevoie de mai mult de două ore, unii dintre ei chiar peste 3-4 ore pentru a rezolva toate temele scrise pentru a doua zi.

Elev: Majoritatea o oră.

-Şi mai mult de o oră?

Da.

-În ce clasă eşti?

-A II-a.

-Aproape trei ore.

-Patru ore.

-E mult?

-Cred că da.

-În clasă eşti tu?

-Clasa a VIII-a.

Temele pentru acasă, o povară pentru elevi

Mihai Tudor, preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa: Aşa cum se efectuează tot acest proces de facere a temelor în şcolile din România ajungem în situaţia în care ele reprezintă mai degrabă o povară pentru elevi decât un intrument pentru că ei să repete noţiunile şi să le înţeleagă mai bine.

Florin Colceag, profesor: Sunt împovăraţi cu aceste teme inutile. Moneda cea mai valoroasă în clipă de faţă este timpul. Celelalte monede sunt inflaţioniste, dar timpul este viaţa noastră. Iar dacă te uiți la copil că intră la 3 ani la grădiniță şi termină la 23-24 de ani facultatea, el stă în şcoală mai mult de 20 de ani. 20 de ani din care el trebuie să devină mai om, mai competent, mai capabil, mai echilibrat, mai profesionist şi nu devine.

O zi din viaţa unui elev: şcoală şi teme

Alfie Kohn, autor "Mitul temelor pentru acasă": Fără teme. Niciun studiu nu a arătat că e nevoie să înveţe în runda a doua, după o zi petrecută la şcoală. Cel puţin nu până nu au 15 ani.

Alfie Kohn, specialist american în parenting și educație susține în cartea sa, "Mitul temelor pentru acasă", că nu există dovezi care să arate că elevii de clase primare își îmbunătățesc performanțele școlare dacă primesc teme pentru acasă.

Alfie Kohn, autor "Mitul temelor pentru acasă": Familia trebuie să decidă ce trebuie să se petreacă în timpul dedicat familiei. Şcoala nu ar trebui să aibă dreptul să spună copiilor şi părinţilor ce să facă atunci când nu sunt la şcoală. Dar studiile nu au arătat niciun beneficiu. De altfel, anumite studii culturale au arătat că cei mici se descurcă mai bine unde nu sunt deloc sau sunt puţine teme.

Un elev "muncește" mai mult decât un adult

Nu doar în România, ci peste tot în lume, părinții și profesorii pare că s-au împărțit în două tabere: unii cred că prea multe teme îi îndepărtează pe copii de școală; ceilalți spun că temele îi ajută pe copii să își dezvolte abilitățile de învățare și să consolideze cunoșțințele predate în clasă.

Claudia Chiru, învăţător Şcoala nr. 195 Bucureşti: Temele zilnice sunt o necesitate şi dau teme zilnice copiilor mei. Dar ţin cont de dificultatea acestor teme şi de cantitatea lor. În fiecare zi nu le dau mai mult de 4-5 exerciţii, adică nu stau mai mult de 45 de minute să le rezolve. Le dau teme conform planificării şi conform a ceea ce am făcut în clasă şi nu le dau temă pentru olimpiadă. Le dau temă pentru ca ei să o poată rezolva şi să se simtă bine.

Altfel de teme | Copiii învaţă unii de la alţii

Claudia Chiru preda la clasa a III-a, într-o școală din București. Le-a propus elevilor un proiect cu teme săptămânale.

Claudia Chiru, învăţător Şcoala nr. 195 Bucureşti: Am văzut la Oxford sistemul acesta de teme săptămânale şi mi-a atras atenţia. Am vorbit cu elevii mei despre temele săptămânale şi au fost şi ei încântaţi. Şi le-am oferit aceste teme săptămânale în cadrul proiectul nostru de lectură. În fiecare lună citim o carte. În primele două săptămâni o citim şi în următoarele două săptămâni avem temă săptămânală referitoare la cartea respectivă şi lucrăm în clasă.

Elev: Sunt interesante. Poţi să pui poze despre acel context şi poţi să le alegi tu. Poţi să scrii la calculator.

Claudia Chiru, învăţător Şcoala nr. 195 Bucureşti: De exemplu, am aici acest dosar care este despre Alaska. Acum două luni am avut cartea "Julie din neamul lupilor", acţiunea se petrece în Alaska şi pentru că nu ştiam foarte multe informaţii despre această ţară fiecare copil a primit o temă săptămânală cu un anume subiect. De exemplu: hainele eschimoşilor, veveriţa polară, tundra, oraşe din Antarctica, steaua nordului, etc. Astfel, fiecare elev a avut acasă responsabilitatea de a se pregăti pentru această temă săptămânală şi la finalul perioadei am prezentat în clasă, toţi copiii au prezentat materialul adus şi s-a produs o învăţare care se numeşte învăţăm unii de la alţii.

Temele pentru acasă | Lecţia americană

Asociațiile de educație din Statele Unite au elaborat așa numită "regulă de zece minute pentru teme". Cum funcționează? La fiecare nivel școlar se adaugă câte zece minute pentru rezolvarea temelor. La clasa I - rezolvarea temelor nu ar trebui să dureze mai zece minute, la a două maxim 20, la a treia 30, și așa mai departe. Iată că și după această regulă... chiar și la clasa a XII-a nu depășim două ore pentru temele de acasă. Adică exact cât prevede ordinul de ministru de la noi din țară.

Altfel de teme | Modelul finlandez

Haideți să vedem ce se întâmplă și în Finlanda. Țara unde temele pentru acasă sunt puține și respectă conceptele moderne din domeniu: copiii sunt în centrul procesului educațional, iar școala îi pregătește pe copii pentru viață.

Alexandra Anton, Centrul Educaţional de Inspiraţie Finlandeză: O învăţătoare în Finlanda le ceruse copiilor ca temă să discute cu bunicii şi să afle care este istoria vieţii lor. Mi s-a părut o temă genială. Nu necesită niciun fel de resurse. Era doar timp petrecut cu bunicii şi copiii învăţau foarte multe. Şi iarăşi un exemplu din Finlanda. Copiii aveau ca temă să se uite la ceremonia din 6 decembrie de Ziua Independenţei a Finlandei şi să discute cu familia despre personalităţile invitate de către preşedinte la acea ceremonie care are loc în fiecare an. Cine sunt omaneii respectivi? De ce sunt ei relevanţi? De ce au fost invitaţi acolo? Care sunt realizările lor? Da. Foarte simplu. Temă: să te uiți la TV.

Cât timp petrec elevii finlandezi să-şi facă temele? Răspunsul vine chiar de la ei...

Elev: Dacă tema e dificilă, undeva la şase minute.

Elev: Poate mai puţin de 10 minute.

Temele pentru acasă: o problema dificilă, pe care, potrivit ministrului Educației, trebuie să o rezolve profesorii.

Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei: Eu cred că în viitoarea lege trebuie să dăm automie profesională dascălului de la clasă. El simte cel mai bine, ştie ce trebuie să fixeze prin disciplină, ce acumulări trebuie să facă elevul şi ştie ce teme trebuie să-i dea. Nu pot eu să mă substitui fiecărui profesor, fiecărei discipline.

