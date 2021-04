Elicopter militar multirol, prezentat pentru prima dată în România

Un elicopter militar de ultimă generație a fost prezentat pentru prima dată în România. Este vorba despre o aeronavă militară, produsă în Germania, care este multifuncțională, adică poate executa cel puțin cinci tipuri de misiuni. Elicopterul este utilizat de militari pentru atac, recunoaștere, supraveghere și transport persoane rănite, și reconfigurarea se face într-un timp record.

Elicopterul multirol prezentat la Baza 90 din Otopeni este pregătit pentru aproape orice misiune a militarilor.



Poate cea mai importantă particularitate a acestui elicopter este că se poate configura foarte rapid de la o misiune la alta. Adică poate deveni dintr-un elicopter de atac, în unul de transport pacienți în mai puțin de o oră.



Georges Durdilly, reprezentant firmă România: În misiunile de atac, când folosești rachete, arme, depinde de misiune, durează 15 minute maximum să se schimbe configurația. Poți să faci misiuni de recunoaștere, atac, supravegherea terenului și transportul de persoane rănite. Ne putem imagina o astfel de operațiune și dacă motorul este pornit, în acest fel se salvează timp, până când aeronava va fi din nou ridicată.



Elicopterele de acest tip sunt capabile să facă manevre singure, în timp ce militarii se ocupă de misiunea pe care o execută.



Christian Fanchini, director marketing: Poți să te ridici de la sol automat, fără mâini. Poți să cobori de asemenea automat. Pe lângă această capabilitate, are rolul să crească eficiența misiunii. Poți să execuți misiunea, poți să cobori noaptea, fără să ai referințe din exterior, mulțumită acestei automatizări.



Acest tip de elicopter ar putea fi achiziționat de Armata României peste câțiva ani. Țara noastră ar putea atunci să personalizeze aeronavele la sediul firmei din Brașov, din țara noastră.



Anca Dragu, președintele Senatului României: Acest proiect aduce beneficii substanțiale României prin locurile de muncă create, prin transferul de know how înalt specializat.



Sorin Moldovan: Suntem stat membru NATO, trebuie să avem cât mai multe astfel de aparate, nu doar elicoptere, ci și alte aparate de zbor.



Elicopterele miltirol de ultimă generație sunt prezente deja în armata mai multor țări din Europa cum ar fi Germania, Franța, Suedia sau Ungaria.

