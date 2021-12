Agresivitatea la volan poate fi contagioasă. Șoferii care sunt violenți în trafic îi pot influența și pe ceilalți să se comporte la fel

Agresivitatea de la volan poate fi contagioasă, susțin specialiștii. Aceștia atrag atenția că șoferii care sunt violenți în trafic îi pot influența și pe ceilalți să se comporte la fel. În ultima perioadă au fost tot mai multe situații în care șoferii s-au șicanat. Iar pe lângă amenzi, cei violenți în trafic își riscă și propria libertate.

Șofer: Să mori, bă! Să mori!

Șofer: Du-te, mă, de aici...

Această șicanare surprinsă în traficul bucureștean s-a încheiat cu dosar penal. Un bărbat s-a enervat din cauză că nu i-a fost acordată prioritate și a început să dea cu picioarele în portiera celuilalt șofer. Specialiștii spun că o astfel de atitudine a devenit o normalitate pentru unii conducători auto.

Keren Rosner, psiholog: Este un comportament învățat, pentru că dacă observăm frecvent această reacție avem tendința să o preluăm și să îi dăm o oarecare normalitate și justificarea este: așa am procedat pentru că m-am enervat și pentru că nu mi s-a părut corect ceea ce s-a întâmplat.

Unii șoferi cred că ar trebui să reacționăm cu calm. Alții recunosc că ar fi agresivi dacă ar fi puși în situația în care ar fi tratați cu violență.

Șofer: Am fost apostrofat, înjurat, dar sunt foarte calm, sunt de meserie militar și am capacitatea să mă controlez, să eludez aspectele negative din trafic.

Șofer: Cred că dacă eram cu 20 de ani mai tânăr aș fi și eu violent pentru că suntem stresați și de circulație și de serviciu.

Șofer: Încerc să evit șicanările deoarece și eu sunt un pic mai recalcitrant și decât să am reacții mai așa... prefer să fiu mai calm și asta este.

Specialiștii în conducere defensivă spun că este important să procedăm corect în astfel de situații.

Valentin Ciobanu, expert în conducere defensivă: Dacă ne oprim, să nu ne dăm jos din mașină și să închidem mașina, dacă situația devine periculoasă să nu ezităm să sunăm la 112. Niciodată să nu încercăm să ne apărăm singuri și să nu răspundem la manevre periculoase tot cu astfel de manevre.

Teodora Chiuș, jurnalist Digi24: În prezent amenda maximă pentru șoferii agresivi este de 725 lei. Pe viitor, după modificarea Codului Rutier, aceștia ar putea scoate din buzunar până la 2.900 lei. Mai mult de atât, șoferii care sunt agresivi verbal sau fizic ar putea rămâne fără permisul de conducere, sau s-ar putea alege chiar cu dosar penal.

Cea mai mare pedeapsă pe care a primit-o un șofer după ce a agresat pe cineva în trafic, a fost de 5 ani de închisoare. Bărbatul furios, care se afla pe a treia bandă a șoselei din apropierea Fântânii Miorița din Capitală i-a tăiat calea unui alt șofer.

Editor : Liviu Cojan