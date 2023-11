Cazul complicat al fetei dispărute din Maramureș: bărbatul care a sechestrat-o și abuzat-o a salvat-o inițial de la sinucidere

Noi informații in cazul fetei de 13 ani dispărute din Sighetu Marmației și găsite după 6 zile. Bărbatul la care a fost găsită - și care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile - i-ar fi salvat inițial viața fetei în ziua dispariției. Tânărul a găsit-o în parc, pe malul apei, și a convins-o să nu se sinucidă, apoi cei doi au plecat împreună la locuința acestuia, de unde n-a mai fost lăsată să plece și unde ar fi fost abuzată, spun anchetatorii.

Polițiștii spun că după ce a fugit de acasă, fata s-a dus în Parcul Grădina Morii din Sighetu Marmației, cu gându-l să-și ia viața, iar bărbatul a oprit-o.

Mihai Gherman, comisar șef IPJ Maramureș: Această persoană, la care a fost găsită, noi apreciem chiar a salvat-o de la înec. În parc, atunci când ea probabil a vrut să intre în apă.

Doar că, în loc să sune la 112, bărbatul a dus-o pe fata de 13 ani la el acasă și nu a mai lăsat-o să plece.

Florin Ciobanu este polițistul care a găsit-o. Participa la căutările fetei, când a primit un pont. Un bărbat a spus că ar fi văzut-o pe fată. Îmbrăcat în civil și fără armă, ca să nu trezească suspiciuni, polițistul a verificat clădirea. Așa a găsit-o pe copilă, dar și pe cel care o ținea captivă.

Florin Ciobanu, șeful Poliției locale din Sighetul Marmației: Când am intrat în locuința respectivă, era nepotrivită pentru oricine. Condiții insalubre și mizere, fata stătea pe o saltea, care practic era singurul mobilier din întreaga încăpere, pe o saltea, stătea în aparență liniștită, dar era speriată fata. Am încercat să o liniștesc, să am o abordare calmă și prietenoasă cu ea și atunci s-a deschis puțin și chiar s-a apropiat de mine și v-am mai spus că a venit și m-a cuprins în brațe. Se vedea că era foarte speriată.

În încăpere se afla și un bărbat, care începuse să devină agresiv. Florin și-a alertat imediat colegii, care au intervenit să-l ajute.

Florin Ciobanu, șeful Poliției locale din Sighetul Marmației: Era și persoana respectivă care a ținut-o, probabil împotriva voinței ei, mai mult ca sigur, a devenit un pic agitat și recalcitrant. Tot ce-am apucat să fac a fost printr-un mesaj, să alertez colegii de pe celelalte echipaje din cadrul Poliției Naționale, care au venit foarte repede să-mi acorde sprijin.

Un tânăr de 34 de ani a fost dus de polițiști la audieri. Se pare că bărbatul a șantajat-o pe fată să vină la el, după ce a obținut fotografii cu copila în ipostaze nepotrivite. Vecinii bărbatului spun că tânărul este certat cu legea de foarte mult timp.

Vecin: Păi are vreo 10 dosare penale. Nu știu cum nu l-au ridicat. Nu-i prima fată care a trecut prin mâinile lui.

Mama fetei le-a transmis toată recunoștința salvatorilor.

Mama fetei: Foarte fericiți că a fost găsită fetița noastră. Încă stresați și marcați de ultimele 6 zile de evenimente, dar nu putem să amânăm și astăzi mulțumim tuturor celor care, într-o strânsă colaborare, au dus la acest mare succes.

Tânărul de 34 de ani este acuzat de act sexual cu un minor și a fost arestat pentru 30 de zile. Minora se află într-un centru DGASPC, pentru consiliere și asistență psihologică.

