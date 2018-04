Declaraţia poliţistului lovit de un interlop cu 30 de pumni în faţă: Întâi m-a pupat pe cap

Poliţistul bătut cu sălbăticie de un interlop într-un restaurant din Capitală vorbeşte pentru prima dată despre atacul de sâmbătă. Nu îi vine să creadă că a supravieţuit: a fost lovit cu pumnii în faţă de cel puţin 30 de ori. Încă încearcă să înţeleagă de ce a fost victima furiei oarbe. Un singur lucru ştie: poate că nu ar fi supravieţuit dacă în zonă n-ar fi apărut un echipaj de poliție.

Poliţistul agresat: „El se apleacă spre mine și mă pupă pe cap. M-am dat deoparte și i-am spus: de ce faci lucrul ăsta? Apoi zice: eşti gaborul ăla de la 7! Mi-am întors capul şi m-am trezit cu o ploaie de lovituri”.

Îl știa pe agresor de aproape 10 ani, dar până acum nu a mai avut vreun conflict. Acum, polițistul se consideră cu adevărat norocos. A încasat zeci de pumni, a fost lovit cu un scaun, iar când poliţia şi-a făcut apariţia, agresorul se înarmase cu o bâtă de baseball.

Polițist: „Când am văzut scaunul nu ştiu de unde am avut putere să mă ridic şi am încercat să parez, ştiam că trebuie să intru în el dacă vine cu un corp contondent. Apoi a fost scos afară şi-a luat bâta din maşină şi a vrut să se întoarcă dar a văzut în capătul străzii echipajul de poliţie şi a aruncat bâta şi a plecat.”

Martorii spun că în zonă conflictele se țin lanț. Oamenii care stau în cartier spun că uneori le e teamă pentru viaţa lor.

Apropiații agresorului spun că tânărul a avut ...un moment de slăbiciune.

Rudă a agresorului: „A fost provocat, sigur i-a făcut ceva, că el nu e om nebun! E sportiv, are o disciplină, nu se bate cu unul care nu e sportiv că poate să-l omoare!”

Agresorul polițistului nu e totuşi la prima situație de acest gen. Anul trecut a fost condamnat la închisoare pentru fapte similare.

Rudă a agresorului: „A avut o problemă dar s-a rezolvat, s-a reabilitat! Ale copilăriei. Cu toţii am făcut puşcărie că suntem crescuţi în periferie, cazi în păcat. A fost tâlhărie? Nu a fost tâlhărie, a fost tot cu bătaie!”

Dumitru Coarnă, preşedintele sindicatului poliţiştilor: „Vorbim de o atitudine primitivă, o atitudine de infractor fără niciun fel de dubiu este clar că vorbim de infracțiunea de ultraj pentru că loviturile au fost aplicate în legătură cu calitatea de polițist”.

Medicii spun că polițistul a avut mare noroc. A scăpat cu doar câteva traumatisme şi îşi va reveni pe deplin. Agresorul, în schimb, a fost arestat şi trebuie să răspundă pentru ultraj, acte de violență, tulburarea ordinii publice și că a refuzat să i se recolteze probe biologice.