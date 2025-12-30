DNA: Profesori de la Facultatea de Medicină din Galați, trimiși în judecată pentru mită în bani şi bijuterii la examenul de rezidențiat

Doi profesori de la Facultatea de Medicină şi Farmacie a Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi că ar fi primit mită, constând în bani şi bijuterii, pentru a ajuta mai mulţi studenţi să promoveze examenul de rezidenţiat.

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a Olimpiei Dumitru, profesor universitar doctor în cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi - Facultatea de Medicină şi Farmacie, preşedinte al comisiei de examinare pentru obţinerea titlului de farmacist specialist şi coordonator al grupei de rezidenţiat în specializarea Farmacie Generală. Aceasta este acuzată de săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii nedestinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Totodată, procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, şi a altor persoane, respectiv:

- Silvia Robu, profesor universitar doctor în cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" Galaţi - Facultatea de Medicină şi Farmacie şi membru al comisiei de examinare pentru obţinerea titlului de farmacist specialist în Farmacie Generală şi Bălănescu Fănică, asistent universitar în cadrul Universităţii şi secretar al comisiei de examinare respective, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită;

- D.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită;

- Florina Bonifate, asistent universitar în cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" Galaţi - Facultatea de Medicină şi Farmacie şi preşedinte al Colegiului Farmaciştilor Galaţi, studentă candidată la examenul de rezidenţiat, pentru săvârşirea a două infracţiuni de dare de mită;

- 20 de studenţi candidaţi la examenul de rezidenţiat, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, respectiv dare de mită în formă continuată.

Anterior, în cauză a fost sesizată instanţa de judecată cu acorduri de recunoaştere a vinovăţiei faţă de şapte studenţi candidaţi la examenul de rezidenţiat, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită (şase în forma autoratului, trei în forma complicităţii, una în forma instigării), dare de mită în formă continuată şi complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii (două infracţiuni).

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu şi în acordurile de recunoaştere a vinovăţiei că, în contextul examenului de rezidenţiat ce urma să se desfăşoare în luna noiembrie 2024, Buzia Olimpia Dumitriu, în calităţile menţionate, ar fi acceptat, la data de 10 octombrie 2024, promisiunea oferirii sumei de 9.200 de euro de la o rezidentă farmacistă şi candidată la examen, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, facilitând promovarea frauduloasă a examenului şi obţinerea titlului de specialist farmacist, prin remiterea subiectelor de examen.

În acest sens, la data de 15 octombrie 2024, Buzia Olimpia Dumitriu ar fi furnizat în avans aceleiaşi rezidente candidate la examen subiectele de examen, pentru a le distribui celorlalţi rezidenţi care ar fi oferit bani în scopul fraudării examenului, în condiţiile în care aceste informaţii nu erau destinate publicităţii la acea dată, menţionează procurorii.

"În realizarea aceluiaşi demers infracţional, la data de 31 octombrie 2024, inculpata Silvia Robu, în calitatea menţionată, ar fi primit în mod direct de la o persoană un set de bijuterii din aur în valoare de 6.209,90 lei, cunoscând că acestea provin de la candidaţii înscrişi la examenul de rezidenţiat, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu, pentru ca aceasta să le faciliteze rezidenţilor candidaţi promovarea frauduloasă a examenului respectiv şi obţinerea titlului de farmacist specialist în Farmacie Generală", arată DNA.

Totodată, procurorii susţin că, în acelaşi context, la data de 7 noiembrie 2024, Fănică Bălănescu ar fi primit de la unul dintre ceilalţi inculpaţi, din partea candidaţilor înscrişi la examen, suma de 1.000 de lei şi alte bunuri.

"Astfel, la data de 8 noiembrie 2024, a avut loc examenul de rezidenţiat pentru specializarea Farmacie Generală în cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie a Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, la care au participat 29 de rezidenţi farmacişti, între care şi rezidenta farmacistă menţionată anterior, toţi fiind declaraţi admişi, cu medii peste 8", notează procurorii. Aceştia adaugă că, pe parcursul desfăşurării examenului, candidaţii ar fi fost lăsaţi de membrii comisiei să utilizeze surse de informare precum telefoane mobile, smartwatch-uri şi notiţe scrise pentru rezolvarea subiectelor.

În aceste condiţii, anchetatorii arată că, la data de 16 ianuarie 2025, D.M., soţul Olimpiei Dumitru, ar fi primit de la o persoană apropiată rezidentei menţionate anterior suma totală de 9.200 de euro cu titlu de mită, pentru inculpată, în scopul descris anterior.

DNA precizează că cei şapte inculpaţi care au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei şi-au asumat în totalitate faptele comise şi au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor. Detaliile oferite procurorilor au contribuit la stabilirea stării de fapt, iar aceştia au declarat, în prezenţa avocaţilor, că recunosc comiterea faptelor, acceptă încadrarea juridică, cuantumul şi forma pedepselor, respectiv pedepse cuprinse între 2 ani şi 9 luni de închisoare cu suspendare şi un an, 2 luni şi 20 de zile de închisoare cu suspendare, pe durata unor termene de supraveghere de 2 ani şi 9 luni, respectiv 2 ani.

Pe parcursul termenelor de supraveghere, cei şapte vor presta câte o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, menţionează DNA.

Dosarul de urmărire penală, precum şi acordurile de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise spre judecare la Tribunalul Galaţi, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

