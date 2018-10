Explozie într-un bloc din Piatra Neamț. Imagini dramatice: o femeie ține un copil deasupra balconului

O explozie a avut loc, miercuri, într-un bloc din Piatra Neamţ. Explozia a fost urmată de un incendiu. Din primele informaţii, sunt persoane blocate în imobil, iar pompierii încearcă să le salveze. Trei dintre răniţi au fost deja transportaţi la spitalul judeţean.

În imaginile trimise de un telespectator Digi24 se vede o coloană înaltă și deasă de fum negru care se degajă deasupra blocului. De la balconul unui etaj superior se vede o persoană adultă care ține atârnat în afara balconului un copil mic.

Blocul este situat pe strada Dimitrie Leonida. La faţa locului sunt două ambulanţe SMURD, o autospecială pentru victime multiple şi patru ambulanţe SAJ Neamţ. Pentru localizarea incendiului se acţionează cu cinci autospeciale de stingere, două autoscări şi descarcerarea grea.

Deflagraţia a avut loc la un apartament situat la etajul 2 dintr-un bloc cu patru etaje. Incendiul s-a extins la faţada blocului si la acoperiș. Până în acest moment se ştie că ar fi patru victime, din care trei au fost transportate la spital, iar una are arsuri grave.

Telespectatorul care a surprins imaginile stă în blocul de vizavi și a povestit la Digi24 ce a văzut.

„Locuiesc în blocul de vizavi. Stăteam cu soția în casă și s-a simţit un suflu extraordinar de puternic și un zgomot înfiorator, s-au scuturat geamurile. Am ieșit repede afară și când am ajuns acolo, am văzut foarte mult fum. Am urcat în scara blocului de peste drum. Flăcări foarte puternice, erau oameni blocaţi la et 2. Toți alergau să mute mașinile. Cu greu au venit de jos trei oameni. Mă ajutau să spargem ușa, să-l eliberam pe cel de la etajul 2, pentru că striga omul îngrozit în casa. Nu știu daca era lovit de sticlă spartă, pentru că s-au spart geamurile la blocurile din jur, dar foc la el nu avea. Nu am reușit să spargem usa. Au venit pompierii până la urmă”, a relatat Vasi Negură, martor ocular.

El a mai spus că o femeie a rămas blocată la etajul al IV-lea și nu putea să coboare din cauza focului de la etajul al treilea. În cele din urmă, a ajuns autospeciala și a reușit să o coboare cu scara de pe balcon.

Pompierii au ajuns în cinci minute de la deflagrație, a precizat martorul ocular. „Nu puteai sta pe casa scării, pentru că focul era prea puternic, căldura prea mare”, a povestit martorul. Asta în ciuda faptului că blocul are două ieșiri. Una dintre ușile de pe casa scării a fost smulsă de deflagrație, o alta era deformată, a văzut martorul. Focul s-a extins, în orice caz și apartamentul de deasupra celui care a luat foc e în flăcări. Arde și acoperișul care e din lemn.

Martorul spune că a văzut o persoană cu arsuri grave dusă cu ambulanța, dar au mai avut nevoie de îngrijiri medicale și alte câteva persoane, care păreau să fi inhalat fum.

Blocurile din cartierul respectiv sunt construite în anii 1975-1980.

