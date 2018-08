Femeia jandarm rănită la proteste, externată astăzi

Femeia jandarm, rănită în urma protestelor de vineri seara din faţa Guvernului, ar trebui să fie externată astăzi, cu o zi întârziere faţă de anunţul iniţial.

Medicii de la Spitalul Floreasca au decis să o mai ţină 24 de ore sub observaţie și să îi mai facă o tomografie.

În urma incidentelor, ea a fost internată cu suspiciune de fractură de coloană cervicală, însă diagnosticul a fost infirmat.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a vorbit în exclusivitate pentru Digi24 despre informația falsă despre starea de sănătate a femeii-jandarm care a fost lovită de huligani vineri noaptea.

În conferința de presă a Jandarmeriei s-a spus că ar putea rămâne paralizată, dar medicii au declarat că are doar niște echimoze și că dorește să plece cât mai repede din spital pentru a se întoarce la muncă. De altefel, există o înregistrare care arată că femeia pleacă pe picioarele ei de la locul incidentului.

„Vă citesc din fișa întocmită de Unitatea de Primiri Urgențe unde a ajuns colega noastră în acea seară, pe care noi am avut-o la dispoziție în dimineața în care am făcut conferința de presă. La diagnostic, la internare, scrie așa: traumatism coloană cervicală, traumatism toraco-abdominal, traumatism de coloană cervicală amielitică, contuzie toracică abdominală... Nu suntem experți, nu suntem medici, dar am citit acest traumatism... de coloană cervicală...”, a spus Georgian Enache.

