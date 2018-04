Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului din Neamț. 9 colegi de-ai lui au murit

Tânărul care a reuşit să scape cu viaţă din accidentul în care toţi colegii lui au murit, miercuri noapte, în judeţul Neamţ, a povestit cum a reușit să iasă din mașina care se scufunda. E singurul supravieţuitor din microbuzul care s-a răsturnat şi s-a scufundat în râul Bistriţa, având în el 10 oameni care munceau cu ziua la plantat de copaci.

Tânărul a povestit că a reușit să iasă din mașină după ce a spart cu piciorul parbrizul, care era deja crăpat. El a ieșit asftel înainte ca microbuzul să se scufunde.

„Eu dormeam şi deodată am ajuns în apă şi am văzut că e spart geamul (parbrizul n.n.) şi am tras de el şi am ieşit afară. În maşină mai erau fratele meu şi cumnatul”, afirmă tânărul, potrivit Adevărul.

„În momentul în care a ajuns apa, am dat cu piciorul, prin geamul din parbriz, care era putin crapat și am ieșit”, povestește tânărul.

Pompierii au fost solicitaţi să intervină în noaptea de miercuri spre joi, după ce un microbuz în care se aflau zece persoane a căzut în canalul de aducţiune al râului Bistriţa, la podul de peste canalul acestui râu din satul Viişoara.

Nouă persoane au murit după ce un microbuz a căzut în canalul de aducţiune al râului Bistriţa, în zona localităţii Viişoara din judeţul Neamţ. În urma accidentului, o singură persoană - un tânăr de 22 de ani - a reuşit să se salveze.

În maşină - o autoutilitară de marfă în care fuseseră montate banchete din lemn - se aflau muncitori care lucrau în zona Aradului şi care se întorceau acasă, la Piatra Neamţ, de sărbători.

Potrivit prefectului judeţului Neamţ, Daniela Soroceanu, şoferul - un tânăr de 25 de ani, din localitatea Săvineşti - ar fi pierdut controlul volanului în urma exploziei unui pneu al maşinii.