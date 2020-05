O familie din Bistrița, cercetată pentru lipsire de libertate și încălcări ale regimului armelor și substanțelor periculoase

O familie din Tureac, localitate din Bistrița-Năsăud, este cercetată pentru lipsire de libertate, dar și pentru infracțiuni care țin de încălcarea regimului armelor, al celui pentru substanțele periculoase, pentru nerespectarea protecției mediului și codului rutier.

Dosarul a fost constituit în urma unor percheziții care au avut loc la data de 6 mai. Mai precis, polițiștii din cadrul Biroului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase și Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat trei percheziții domiciliare, toate în localitatea Tureac, într-un dosar penal constituit inițial pentru infracțiuni care țineau de regimul armelor și cel rutier.

Cu ocazia perchezițiilor, la una dintre locuințe, polițiștii au găsit o persoană cu handicap grav (femeie, 38 de ani), care era ținută închisă în condiții improprii de chiar cei cărora le fusese dată în grijă. ”Femeia fusese încredințată spre îngrijire unei femei în vârstă de 44 de ani, din localitatea Tureac care, împreună cu soțul ei în vârstă de 45 de ani, profitând de imposibilitatea de a se apăra, ar fi ținut-o închisă, într-o anexă a locuinței, în condiții necorespunzătoare, punându-i sănătatea în pericol”, precizează un comunicat de presă al Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița-Năsăud.

Imediat, au fost sesizate autoritățile abilitate să dispună măsurile necesare pentru protecția acestei persoane.

Ulterior, din cercetările efectuate, a reieșit și că bărbatul de 45 de ani ar fi deținut, fără drept, o armă letală, cu destinația vânătoare.

Totodată, fiul acestora, în vârstă de 19 ani, ar fi condus, în repetate rânduri, pe drumurile publice, un autoturism fără a deține permis de conducere și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

Tot cu ocazia perchezițiilor, polițiștii au descoperit 250 grame de substanță periculoasă care a devenit deșeu după expirare și trebuia eliminat de către deținători, 1 tub cartuș calibrul 7 mm, 39 de articole pirotehnice, 45 de litri de alcool, o instalație artizanală de fabricat alcool, înscrisuri și alte obiecte cu valoare probatorie. Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Poliția nu a precizat despre ce substanță este vorba.

Acum, tatăl a fost arestat prevenitiv, mama este arestată la domciliu pentru 30 de zile, iar fiul este plasat sub control judiciar.

„În cauză au fost reținute pentru 24 de ore trei persoane care ulterior au fost prezentate procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud. Tânărul de 19 ani a fost plasat sub control judiciar la data de 7 mai 2020, fiind cercetat pentru infracțiunile de conducere fără permis și sub influența alcoolului. Față de femeia în vârstă de 44 de ani, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Bistrița a dispus, în noaptea de 8/9 mai a.c., arestarea la domiciliu pentru 30 de zile, pentru infracțiunile de lipsire de libertate și la regimurile substanțelor periculoase, protecției mediului și fiscal. Tot în noaptea de 8/9 mai a.c., bărbatul în vârstă de 45 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru comiterea infracțiunilor de: nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, lipsire de libertate în mod ilegal, neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri, nerespectarea obligaţiei de depozitare a îngrăşămintelor chimice şi produselor de protecţie a plantelor numai ambalate şi în locuri protejate, neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase, producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare și deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării”, arată IPJ Bistrița-Năsăud.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Biroului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, pentru stabilirea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate, precizează autoritățile.