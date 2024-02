Poliţist de la Brigada Rutieră din București, acroşat de o maşină, în timp ce fluidiza traficul

Un poliţist de la Brigada Rutieră a Capitalei a fost acroşat, marţi, de o maşină condusă de o femeie, la intersecţia dintre Bd. Nicolae Bălcescu şi str. Dem I. Dobrescu. Bărbatul a fost transportat la spital.

„La data de 13 februarie a.c., în jurul orei 16.30, la intersecţia dintre Bd. Nicolae Bălcescu şi str. Dem I. Dobrescu s-a produs un accident de circulaţie. Un poliţist din cadrul Brigăzii Rutiere, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fluidizând traficul rutier, a fost acroşat de un autovehicul condus de către o femeie în vârstă de 54 de ani”, anunţă, marţi, Brigada Rutieră a Capitalei.

Sursa citată a precizat că, în urma accidentului de circulaţie, poliţistul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

„Atât conducătoarea autovehiculului cât şi poliţistul rutier au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind zero. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi se continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi condiţiilor producerii accidentului de circulaţie”, a mai transmis Poliţia.

