Prima reacție a lui Ilie Năstase după ce a fost prins băut la volan

Fostul tenismen Ilie Năstase a avut, vineri dimineață, o primă reacție la dosarul penal întocmit de polițiști pe numele său, după ce a fost prins băut în trafic. El a recunoscut că a consumat alcool, dar susține că nu era nevoie să fie încătușat.

Foto: Gulliver/Getty Images

„Am venit acum de la poliție, de fapt miliție, direct la Complexul Stejari să fac puţin sport, după ce mi-au pus cătuşele şi am făcut bătături la mâini. Dar nu asta e problema. Am fost la o masă la restaurant, cu un prieten, am consumat mai multă mâncare şi mai puţină băutură, mai precis 3 beri. Când am ieşit de acolo, erau la mai puţin de doi metri erau trei maşini de miliţie. M-au întrebat cât aţi băut. Când spus că am băut 3 beri, au spus: 'Hai domne, aţi băut mai mult, am văzut cât aţi stat acolo, am văzut noi'. În momentul când mi-a spus că nu mă crede m-am enervat. M-au scos cu forţa din masină, m-au aruncat cu faţa la pămant, de parca eram cel mai mare terorist al României şi nu eram fost general şi fost parlamentar”, a declarat Ilie Năstase la Realitatea TV.

„Au venit vreo 10 inşi într-o cameră, m-au pus pe un scaun, stăteam cu picioarele încrucişate, mi-au cerut să le depărtez să nu ating masa. M-au pus să dau testul. Fă-mi testul, le-am spus, aveam alcoolemie 0,05 la mie, care se pedepseste cu 1.000 de lei şi o lună fără permis de conducere. Am spus sunt de acord. După aceea a venit un şmecher - acolo toţi se dau şefi, dar sunt subalterni - şi a zis: 'Hai să vedem dacă nu aţi luat şi droguri'. I-am spus 'Măi băiatule, singurul drog pe care l-am luat vreodată a fost un pahar de şampanie când jucam şi m-am îmbătat'. Rezultatul a fost negativ, a zis Ok, sunteţi bine. După care m-au ţinut încă vreo 4 ore pe acolo cât timp au scris alea, nu a venit niciun oficial mai mare ca să-i explic, m-au ţinut acolo şi la 6.30 mi-au dat drumul”, a mai spus fostul sportive.

„Da, i-am jignit, păi dacă eu, persoană de 72 de ani, fost parlamentar, fost general în funcţie spun că am băut 3 beri, păi crede-mă băi băiatule, sau spune că am refuzat şi dă-mi amendă, dar nu-mi pune tu cătuşele, tu îmi pui cătușele înainte să vezi dacă sunt beat?”, a adăugat Ilie Năstase.